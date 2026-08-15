Fortuna Düsseldorf empfängt in der 3. Liga die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Für die Fortuna ist es erst das zweite Pflichtspiel nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga – ein Neustart, der bislang holprig verlief.

Düsseldorf startete mit einer 1:2-Niederlage gegen Waldhof Mannheim in die neue Saison und steht damit früh unter Druck. Trainer Alexander Ende muss seiner Mannschaft schnell Stabilität verleihen, wenn die Fortuna nicht direkt ins Hintertreffen geraten will.

Hoffenheim II reiste zuletzt als Verlierer vom Platz: Hansa Rostock setzte sich mit 3:2 gegen die Kraichgauer Reserve durch. Trainer Stefan Kleineheismann sucht nach dem zweiten Spieltag noch nach der richtigen Balance.

Beide Mannschaften stehen unter Zugzwang. Hoffenheim II rangiert in der Tabelle auf Platz 12, Düsseldorf auf Platz 14 – ein frühes Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hoffenheim II beginnt am 15.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen Hoffenheim II

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs Hoffenheim II heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist live bei MagentaSport zu sehen. Nachfolgend sind alle Optionen zur TV-Übertragung und zum Live Stream aufgeführt.

Fortuna Düsseldorf vs. Hoffenheim II: Aufstellungen

Form

Fortuna Düsseldorf kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der letzte Auftritt in der 3. Liga endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Zuvor gelang im Testspiel ein 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund, doch in der 2. Bundesliga setzte es zuletzt eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Greuther Fürth. Insgesamt erzielte Düsseldorf in diesen fünf Spielen sechs Treffer und kassierte sieben.

Hoffenheim II weist aus den letzten fünf Pflichtspielen lediglich einen Sieg bei vier Niederlagen auf. Die jüngste Niederlage gegen Hansa Rostock mit 2:3 reiht sich in eine schwache Phase ein. Der einzige Erfolg war ein 3:2 gegen Saarbrücken. In den fünf Partien traf die Mannschaft siebenmal, ließ jedoch zehnmal hinter sich.

Bilanz direkte Duelle

Zu den letzten fünf direkten Duellen zwischen Fortuna Düsseldorf und Hoffenheim II liegen derzeit keine Daten vor. Sobald historische Begegnungsdaten verfügbar sind, werden sie hier ergänzt.

Fortuna Düsseldorf vs. Hoffenheim II: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.