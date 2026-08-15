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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. Hoffenheim II heute live im TV und Livestream?

Kaiserslautern - Karlsruher SC
Kaiserslautern
Karlsruher SC
Deutschland 2 Bundesliga

In der 3. Liga spielt Fortuna Düsseldorf gegen Hoffenheim II. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Fortuna Düsseldorf empfängt in der 3. Liga die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Für die Fortuna ist es erst das zweite Pflichtspiel nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga – ein Neustart, der bislang holprig verlief.

Düsseldorf startete mit einer 1:2-Niederlage gegen Waldhof Mannheim in die neue Saison und steht damit früh unter Druck. Trainer Alexander Ende muss seiner Mannschaft schnell Stabilität verleihen, wenn die Fortuna nicht direkt ins Hintertreffen geraten will.

Hoffenheim II reiste zuletzt als Verlierer vom Platz: Hansa Rostock setzte sich mit 3:2 gegen die Kraichgauer Reserve durch. Trainer Stefan Kleineheismann sucht nach dem zweiten Spieltag noch nach der richtigen Balance.

Beide Mannschaften stehen unter Zugzwang. Hoffenheim II rangiert in der Tabelle auf Platz 12, Düsseldorf auf Platz 14 – ein frühes Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hoffenheim II beginnt am 15.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen Hoffenheim II

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs Hoffenheim II heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist live bei MagentaSport zu sehen. Nachfolgend sind alle Optionen zur TV-Übertragung und zum Live Stream aufgeführt.

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Fortuna Düsseldorf vs. Hoffenheim II: Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf vs Hoffenheim II Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf crest
Fortuna Düsseldorf
F95
Aufstellung
Hoffenheim II crest
Hoffenheim II
TSG
Hoffenheim II crest
Hoffenheim II
TSG

Trainer

  • A. Ende

Form

F95

F95 - Form

ELV
S3-1
GFT
N3-0
LAS
N2-0
BVB
S2-1
WMA
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
TSG

TSG - Form

FCI
N0-3
SSV
N2-1
SAB
S3-2
SVW
N2-0
HRO
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
6/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fortuna Düsseldorf kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der letzte Auftritt in der 3. Liga endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Zuvor gelang im Testspiel ein 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund, doch in der 2. Bundesliga setzte es zuletzt eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Greuther Fürth. Insgesamt erzielte Düsseldorf in diesen fünf Spielen sechs Treffer und kassierte sieben.

Hoffenheim II weist aus den letzten fünf Pflichtspielen lediglich einen Sieg bei vier Niederlagen auf. Die jüngste Niederlage gegen Hansa Rostock mit 2:3 reiht sich in eine schwache Phase ein. Der einzige Erfolg war ein 3:2 gegen Saarbrücken. In den fünf Partien traf die Mannschaft siebenmal, ließ jedoch zehnmal hinter sich.

Bilanz direkte Duelle

Zu den letzten fünf direkten Duellen zwischen Fortuna Düsseldorf und Hoffenheim II liegen derzeit keine Daten vor. Sobald historische Begegnungsdaten verfügbar sind, werden sie hier ergänzt.

Fortuna Düsseldorf vs. Hoffenheim II: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
2
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110052+33
S
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
110041+33
S
5
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
7
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
8
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
11
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
12
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
100123-10
N
13
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
14
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
16
RW EssenRW EssenESN
100125-30
N
17
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
18
SC VerlSC VerlVEL
100114-30
N
19
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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