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Wer zeigt / überträgt Finnland vs. Albanien heute live im TV und Livestream?

Finnland - Albanien
Finnland
Albanien
UEFA Nations League C

In der UEFA Nations League C spielt Finnland gegen Albanien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Finnland und Albanien beginnt am 03.10.2026, 15:00.

Anstoßzeit Finnland gegen Albanien

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UEFA Nations League C - Spielwoche 3
Olympiastadion

Wer zeigt / überträgt Finnland vs Albanien heute live im TV und Livestream?

Finnland vs. Albanien ist live bei DAZN zu sehen. Die TV-Sender- und Live-Stream-Option ist unten aufgeführt.

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Finnland vs. Albanien: Spielvorschau

Finnland empfängt Albanien im Olympiastadion in Helsinki in der UEFA Nations League C Gruppe 1. Beide Mannschaften haben nach zwei Spieltagen jeweils unterschiedliche Ausgangssituationen – und genau das macht diese Partie so interessant.

Jacob Friis' Finnland startete mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg gegen San Marino in die Nations-League-Kampagne. Das jüngste Ergebnis war jedoch ein 0:0-Remis gegen Weißrussland, das die Dynamik etwas bremste.

Albanien unter Rolando Maran präsentiert sich in dieser Nations-League-Runde deutlich stabiler als noch in den Freundschaftsspielen zuvor. Die Albaner gewannen beide bisherigen Gruppenspiele – 2:0 gegen Weißrussland und 3:0 gegen San Marino – und führen die Gruppe an.

Für Finnland geht es darum, den Rückstand auf den Tabellenführer nicht weiter anwachsen zu lassen. Ein Heimsieg ist Pflicht, wenn Friis' Team noch ein Wort um den Gruppensieg mitreden will.

Maran hingegen reist mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft an, die zuletzt zweimal gewonnen hat. Albanien wird auf eine kompakte Defensive setzen und auf Konter lauern.

Wer Finnland vs. Albanien live sehen möchte, findet nachfolgend alle Infos zu TV-Sender, Live-Stream und Anstoßzeit.


Finnland vs. Albanien: Aufstellungen

Finnland vs Albanien Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Friis

Form

FIN

FIN - Form

CPV
N1-1
GER
N4-0
HUN
N2-1
SMR
S0-7
WEI
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ALB

ALB - Form

UKR
N1-0
ISR
N0-1
LUX
N0-1
WEI
S2-0
SMR
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Finnland kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete 0:0 gegen Weißrussland in der UEFA Nations League C, zuvor gelang ein deutliches 7:0 gegen San Marino. Davor setzte es Niederlagen gegen Ungarn, Deutschland und Kap Verde in Freundschaftsspielen. Insgesamt erzielte Finnland in diesen fünf Partien zwei Tore und kassierte drei.

Albanien weist zwei Siege und drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen auf. Die Mannschaft gewann zuletzt 3:0 gegen San Marino und davor 2:0 gegen Weißrussland – beide in der UEFA Nations League C. Zuvor verlor Maran's Team gegen Luxemburg, Israel und die Ukraine in Freundschaftsspielen. Albanien traf in diesen fünf Partien fünfmal und ließ drei Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FinnlandUnentschiedenAlbanien
2
0
0
WM-Qualifikation
Albanien badge
Albanien
ALB
0
Finnland badge
Finnland
FIN
2
END
WM-Qualifikation
Finnland badge
Finnland
FIN
2
Albanien badge
Albanien
ALB
1
END
4Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Nationen liegt bereits einige Jahre zurück: In der WM-Qualifikation 2001 gewann Finnland auswärts in Albanien mit 2:0. Das vorherige Duell aus dem Jahr 2000 endete 2:1 für Finnland im Heimspiel. Aus den zwei dokumentierten Begegnungen geht Finnland mit einer makellosen Bilanz hervor.

Finnland vs. Albanien: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
AlbanienAlbanienALB
220050+56
S
S
2
FinnlandFinnlandFIN
211070+74
U
S
3
WeissrusslandWeissrusslandWEI
201102-21
U
N
4
San MarinoSan MarinoSMR
2002010-100
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Möglicher Abstieg

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