Das Spiel zwischen Finnland und Albanien beginnt am 03.10.2026, 15:00.

Anstoßzeit Finnland gegen Albanien

UEFA Nations League C - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 09:00 Olympiastadion

Wer zeigt / überträgt Finnland vs Albanien heute live im TV und Livestream?

Finnland vs. Albanien ist live bei DAZN zu sehen. Die TV-Sender- und Live-Stream-Option ist unten aufgeführt.

Finnland vs. Albanien: Spielvorschau

Finnland empfängt Albanien im Olympiastadion in Helsinki in der UEFA Nations League C Gruppe 1. Beide Mannschaften haben nach zwei Spieltagen jeweils unterschiedliche Ausgangssituationen – und genau das macht diese Partie so interessant.

Jacob Friis' Finnland startete mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg gegen San Marino in die Nations-League-Kampagne. Das jüngste Ergebnis war jedoch ein 0:0-Remis gegen Weißrussland, das die Dynamik etwas bremste.

Albanien unter Rolando Maran präsentiert sich in dieser Nations-League-Runde deutlich stabiler als noch in den Freundschaftsspielen zuvor. Die Albaner gewannen beide bisherigen Gruppenspiele – 2:0 gegen Weißrussland und 3:0 gegen San Marino – und führen die Gruppe an.

Für Finnland geht es darum, den Rückstand auf den Tabellenführer nicht weiter anwachsen zu lassen. Ein Heimsieg ist Pflicht, wenn Friis' Team noch ein Wort um den Gruppensieg mitreden will.

Maran hingegen reist mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft an, die zuletzt zweimal gewonnen hat. Albanien wird auf eine kompakte Defensive setzen und auf Konter lauern.

Wer Finnland vs. Albanien live sehen möchte, findet nachfolgend alle Infos zu TV-Sender, Live-Stream und Anstoßzeit.





Finnland vs. Albanien: Aufstellungen

Form

Finnland kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete 0:0 gegen Weißrussland in der UEFA Nations League C, zuvor gelang ein deutliches 7:0 gegen San Marino. Davor setzte es Niederlagen gegen Ungarn, Deutschland und Kap Verde in Freundschaftsspielen. Insgesamt erzielte Finnland in diesen fünf Partien zwei Tore und kassierte drei.

Albanien weist zwei Siege und drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen auf. Die Mannschaft gewann zuletzt 3:0 gegen San Marino und davor 2:0 gegen Weißrussland – beide in der UEFA Nations League C. Zuvor verlor Maran's Team gegen Luxemburg, Israel und die Ukraine in Freundschaftsspielen. Albanien traf in diesen fünf Partien fünfmal und ließ drei Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Nationen liegt bereits einige Jahre zurück: In der WM-Qualifikation 2001 gewann Finnland auswärts in Albanien mit 2:0. Das vorherige Duell aus dem Jahr 2000 endete 2:1 für Finnland im Heimspiel. Aus den zwei dokumentierten Begegnungen geht Finnland mit einer makellosen Bilanz hervor.

Finnland vs. Albanien: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Albanien ALB 2 2 0 0 5 0 +5 6 S S 2 Finnland FIN 2 1 1 0 7 0 +7 4 U S 3 Weissrussland WEI 2 0 1 1 0 2 -2 1 U N 4 San Marino SMR 2 0 0 2 0 10 -10 0 N N Aufstieg Play-offs Aufstieg Möglicher Abstieg

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