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Champions League Qualification
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Wer zeigt / überträgt Fenerbahçe vs. Lyon heute live im TV und Livestream?

Fenerbahçe - Lyon
Fenerbahçe
Lyon
Champions League Qualification

In der Champions League Qualification spielt Fenerbahçe gegen Lyon. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fenerbahçe und Lyon beginnt am 18.08.2026, 21:00.

Anstoßzeit Fenerbahçe gegen Lyon

crest
Champions League Qualification - Finale
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Wer zeigt / überträgt Fenerbahçe vs Lyon heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fenerbahçe und Lyon wird live auf Prime Video übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

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Fenerbahçe vs. Lyon: Spielvorschau

Fenerbahçe empfängt Lyon im Chobani Stadyumu – dem Şükrü-Saracoğlu-Sportkomplex in Istanbul – in der Champions-League-Qualifikation. Für beide Klubs geht es um einen Platz in der Gruppenphase des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs.

Fenerbahçe hat die Qualifikationsrunden bislang mit Entschlossenheit bestritten. Der türkische Traditionsklub setzte sich in zwei Runden gegen Górnik Zabrze und Sturm Graz durch und steht nun nur noch einen Schritt vor der Champions League.

Der Kader von Trainer Ismail Kartal hat sich in diesem Sommer erheblich verstärkt. Romelu Lukaku wechselte von Napoli nach Istanbul und schloss sich damit Mason Greenwood und Nathan Ake in einem zunehmend namhaften Aufgebot an. Der belgische Stürmer versprach den Fans nicht nur Tore, sondern auch eine enge Bindung an den Klub.

Lyon reist unter Trainer Paulo Fonseca nach Istanbul. Die Franzosen setzten sich in der Vorrundeüberzeugend durch und gewannen das entscheidende Rückspiel gegen Sparta Prag mit 3:0, nachdem das Hinspiel noch mit 2:1 verloren gegangen war.

Die Ausgangslage ist für beide Seiten klar: Wer sich durchsetzt, spielt Champions League. Wer verliert, ist raus.

Nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zu den Aufstellungen.


Fenerbahçe vs. Lyon: Aufstellungen

Fenerbahçe vs Lyon Voraussichtliche Aufstellungen

Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Aufstellung
Lyon crest
Lyon
OL
Lyon crest
Lyon
OL

Trainer

  • I. Kartal

Form

FB

FB - Form

GOR
S1-0
GOR
U1-1
SGR
S2-0
SGR
S0-1
GEN
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
OL

OL - Form

SLP
N0-2
WOB
S0-2
BET
N4-0
SPP
N2-1
SPP
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Fenerbahçe kommt mit einer gemischten, aber überwiegend positiven Bilanz in das Spiel. Aus den vergangenen fünf Partien holte der Klub drei Siege, ein Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Zuletzt unterlag Fenerbahçe in der Süper Lig gegen Gençlerbirliği mit 1:2. Davor bezwang der Klub Sturm Graz in beiden Qualifikationsspielen – zunächst 2:0 zu Hause, dann 1:0 auswärts. In diesen fünf Spielen erzielte Fenerbahçe fünf Tore und kassierte vier.

Lyon weist in den jüngsten fünf Partien zwei Siege und drei Niederlagen auf. Der deutlichste Ausreißer war ein 0:4 im Testspiel gegen Real Betis. Im Qualifikations-Doppel gegen Sparta Prag zeigte Lyon aber Reaktionsvermögen: Nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel gewann die Mannschaft das Rückspiel klar mit 3:0. Insgesamt erzielte Lyon in diesen fünf Begegnungen sechs Tore, kassierte aber acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FenerbahçeUnentschiedenLyon
0
1
4
Europa League
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
END
Champions League
Lyon badge
Lyon
OL
4
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
END
Champions League
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
END
Champions League
Lyon badge
Lyon
OL
3
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
1
END
Champions League
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
Lyon badge
Lyon
OL
1
END
4Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2025 in der Europa League statt und endete torlos 0:0 in Istanbul. In den vier Duellen davor, allesamt in der Champions League in den Saisons 2001/02 und 2004/05, hatte Lyon die Oberhand: Die Franzosen gewannen drei dieser vier Partien, darunter ein 4:2 und ein 3:1. Fenerbahçe gelang lediglich ein Sieg in diesem Zeitraum nicht – das einzige Heimtor der Türken reichte nie für einen Dreier gegen Lyon.

Fenerbahçe vs. Lyon: Die Tabellen

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