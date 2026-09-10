Das Spiel zwischen Fenerbahçe und AS Rom beginnt am 10.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit Fenerbahçe gegen AS Rom

Champions League - Spielwoche 1 10. Sept. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

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Das Spiel ist über DAZN live zu sehen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

Fenerbahçe vs. AS Rom: Spielvorschau

Fenerbahçe empfängt AS Roma im Chobani Stadyumu in Istanbul in der UEFA Champions League. Für beide Klubs ist es eine Begegnung mit Charakter – ein türkischer Schwergewichtler gegen einen der traditionsreichsten Vereine Italiens.

Fenerbahçe kommt mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Nach dem erfolgreichen Einzug in die Champions League durch die Qualifikationsrunde gegen Lyon folgte zuletzt eine 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Beşiktaş. Kapitän Milan Skriniar ließ nach dem Derby kein gutes Haar an der Defensivleistung seiner Mannschaft und forderte eine deutliche Steigerung.

Das Tor zum Derby hatte Skriniar selbst erzielt – doch Beşiktaş drehte das Spiel. Dusan Vlahovic traf zum entscheidenden 2:1, nachdem Orkun Kökcü eine Vorlage der Extraklasse geliefert hatte. Für Fenerbahçe war es eine bittere Erinnerung daran, wie schnell ein Spiel kippen kann.

AS Roma reist als Tabellenführer der Serie A nach Istanbul. Gasperinis Mannschaft hat die ersten drei Ligaspiele gewonnen, dabei acht Tore erzielt und keines kassiert. Zuletzt gab es einen 2:1-Erfolg gegen Atalanta – ein Ergebnis, das die Breite des Kaders unter Beweis stellt.

Manu Koné bleibt Teil dieses Kaders. Sportdirektor Tony D'Amico blockierte in den letzten Stunden des Transferfensters einen Wechsel zu Chelsea – ein klares Signal, dass Roma mit Substanz in die europäische Saison gehen will.

Beide Klubs stehen in der Champions League aktuell auf Platz sieben der Tabelle. Was zählt, ist der nächste Schritt – und dieser beginnt in Istanbul.

Alle Infos zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.





Fenerbahçe vs. AS Rom: Aufstellungen

Form

Fenerbahçe kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Auftritt war die 1:2-Derbyniederlage gegen Beşiktaş in der Süper Lig. Zuvor gelang ein 2:1-Auswärtssieg gegen Lyon in der Champions-League-Qualifikation, der den Einzug in die Gruppenphase sicherte. In den fünf Spielen erzielte Fenerbahçe zehn Tore und kassierte acht.

AS Roma weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann Roma 2:1 gegen Atalanta in der Serie A. Davor gab es einen 4:0-Auswärtssieg in Lecce sowie einen 4:0-Heimerfolg gegen Florenz – Roma blieb in der Liga in allen drei Spielen ohne Gegentor. Die einzigen Punktverluste stammen aus Vorbereitungsspielen gegen Brighton (0:3) und Borussia Dortmund (2:2).

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 1 0 Klub Freundschaftsspiele AS Rom ROM 3 Fenerbahçe FB 3 END 3 Erzielte Tore 3 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs endete 3:3 – ein Freundschaftsspiel im August 2014, in dem AS Roma als Heimteam antrat. Belastbare Rückschlüsse auf das aktuelle Kräfteverhältnis lassen sich daraus kaum ziehen.

Fenerbahçe vs. AS Rom: Die Tabellen

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