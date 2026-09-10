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Wer zeigt / überträgt Fenerbahçe vs. AS Rom heute live im TV und Livestream?

Fenerbahçe - AS Rom
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In der Champions League spielt Fenerbahçe gegen AS Rom. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fenerbahçe und AS Rom beginnt am 10.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit Fenerbahçe gegen AS Rom

crest
Champions League - Spielwoche 1
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Wer zeigt / überträgt Fenerbahçe vs AS Rom heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist über DAZN live zu sehen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

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Fenerbahçe vs. AS Rom: Spielvorschau

Fenerbahçe empfängt AS Roma im Chobani Stadyumu in Istanbul in der UEFA Champions League. Für beide Klubs ist es eine Begegnung mit Charakter – ein türkischer Schwergewichtler gegen einen der traditionsreichsten Vereine Italiens.

Fenerbahçe kommt mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Nach dem erfolgreichen Einzug in die Champions League durch die Qualifikationsrunde gegen Lyon folgte zuletzt eine 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Beşiktaş. Kapitän Milan Skriniar ließ nach dem Derby kein gutes Haar an der Defensivleistung seiner Mannschaft und forderte eine deutliche Steigerung.

Das Tor zum Derby hatte Skriniar selbst erzielt – doch Beşiktaş drehte das Spiel. Dusan Vlahovic traf zum entscheidenden 2:1, nachdem Orkun Kökcü eine Vorlage der Extraklasse geliefert hatte. Für Fenerbahçe war es eine bittere Erinnerung daran, wie schnell ein Spiel kippen kann.

AS Roma reist als Tabellenführer der Serie A nach Istanbul. Gasperinis Mannschaft hat die ersten drei Ligaspiele gewonnen, dabei acht Tore erzielt und keines kassiert. Zuletzt gab es einen 2:1-Erfolg gegen Atalanta – ein Ergebnis, das die Breite des Kaders unter Beweis stellt.

Manu Koné bleibt Teil dieses Kaders. Sportdirektor Tony D'Amico blockierte in den letzten Stunden des Transferfensters einen Wechsel zu Chelsea – ein klares Signal, dass Roma mit Substanz in die europäische Saison gehen will.

Beide Klubs stehen in der Champions League aktuell auf Platz sieben der Tabelle. Was zählt, ist der nächste Schritt – und dieser beginnt in Istanbul.

Alle Infos zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.


Fenerbahçe vs. AS Rom: Aufstellungen

Fenerbahçe vs AS Rom Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Aufstellung
AS Rom crest
AS Rom
ROM
3-4-2-1
EdersonEdersonA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. SkriniarM. SkriniarMert MüldürMert MüldürN'Golo KantéN'Golo KantéM. GreenwoodM. GreenwoodK. AkturkogluK. AkturkogluO. AydinO. AydinIsmail YüksekIsmail YüksekV. MuriqiV. MuriqiM. SvilarM. SvilarM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaP. DybalaP. Dybalateam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaKouadio KonéKouadio KonéB. CristanteB. CristanteMatias SouléMatias SouléD. MalenD. Malen
AS Rom crest
AS Rom
ROM
4-2-3-1
Fenerbahçe

Startelf

AS Rom

Trainer

  • I. Kartal
  • G. Gasperini

Form

FB

FB - Form

OL
U1-1
KSP
S4-2
OL
S1-2
SAM
S0-2
BJK
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ROM

ROM - Form

BHA
N3-0
BVB
U2-2
FIO
S4-0
LEC
S0-4
ATA
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Fenerbahçe kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Auftritt war die 1:2-Derbyniederlage gegen Beşiktaş in der Süper Lig. Zuvor gelang ein 2:1-Auswärtssieg gegen Lyon in der Champions-League-Qualifikation, der den Einzug in die Gruppenphase sicherte. In den fünf Spielen erzielte Fenerbahçe zehn Tore und kassierte acht.

AS Roma weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann Roma 2:1 gegen Atalanta in der Serie A. Davor gab es einen 4:0-Auswärtssieg in Lecce sowie einen 4:0-Heimerfolg gegen Florenz – Roma blieb in der Liga in allen drei Spielen ohne Gegentor. Die einzigen Punktverluste stammen aus Vorbereitungsspielen gegen Brighton (0:3) und Borussia Dortmund (2:2).

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FenerbahçeUnentschiedenAS Rom
0
1
0
Klub Freundschaftsspiele
AS Rom badge
AS Rom
ROM
3
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
3
END
3Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs endete 3:3 – ein Freundschaftsspiel im August 2014, in dem AS Roma als Heimteam antrat. Belastbare Rückschlüsse auf das aktuelle Kräfteverhältnis lassen sich daraus kaum ziehen.

Fenerbahçe vs. AS Rom: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
3
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
11
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
12
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
13
PSVPSVPSV
00000000
13
AS RomAS RomROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
13
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
13
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
26
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
26
LilleLilleLIL
100123-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
28
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
30
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
VikingVikingVIK
100113-20
N
34
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
35
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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