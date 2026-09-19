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Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

FC Sevilla - FC Barcelona
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In der La Liga spielt FC Sevilla gegen FC Barcelona. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Sevilla und FC Barcelona beginnt am 19.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Sevilla gegen FC Barcelona

crest
La Liga - Spielwoche 7
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen FC Sevilla und FC Barcelona ist live auf DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

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FC Sevilla vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán empfängt der FC Sevilla den Tabellenführer FC Barcelona zum La-Liga-Duell. Hansi Flick reist mit seiner Mannschaft nach Andalusien – und das nach einem beeindruckenden 7:2-Sieg gegen Racing Santander am vergangenen Wochenende.

Für Sevilla ist die Partie ein wichtiger Test nach gemischten Wochen. Trainer Luis García will nach dem Auswärtssieg bei Deportivo de A Coruña Stabilität beweisen, auch wenn die Niederlage gegen Atlético Madrid im August noch in Erinnerung geblieben ist.

Barcelona steht unter Druck, nachdem Joan García in der Partie gegen Racing Santander Beschwerden am rechten Knie verspürte. Die Torwartfrage – Szczesny oder Livakovic – beschäftigt Flick unmittelbar vor dem Anpfiff.

Mit Lamine Yamal in der Startelf bringt Barcelona eines der aufregendsten Talente des europäischen Fußballs mit nach Sevilla. Der Youngster hat zuletzt nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon mit reifen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht.

Auch das Transfersommer-Thema rund um Julián Álvarez wirft noch Schatten auf das Umfeld beider Vereine. Atlético-Legende Diego Godín hat sich öffentlich kritisch geäußert – die Unruhe ist noch nicht vollständig abgeklungen.

Das Aufeinandertreffen zweier spanischer Topklubs verspricht intensive Spannung. Nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


FC Sevilla vs. FC Barcelona: Aufstellungen

FC Sevilla vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Sevilla crest
FC Sevilla
SEV
Aufstellung
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
O. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasG. SuazoG. SuazoAndrés CastrinAndrés CastrinJ. IglesiasJ. IglesiasMiguel Ángel SierraMiguel Ángel SierraJ. GuridiJ. GuridiY. FofanaY. FofanaL. AgoumeL. AgoumeF. CorreiaF. Correiateam-logoR. UreW. SzczesnyW. SzczesnyE. GarciaE. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinha
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
FC Sevilla

Startelf

FC Barcelona

Trainer

  • L. Garcia
  • H. Flick

Form

SEV

SEV - Form

ATH
S1-3
ATM
N1-3
ESP
U1-1
VAL
S1-0
COR
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BAR

BAR - Form

RAY
S5-2
VAL
S0-5
FEY
S5-1
LEV
S2-4
SAN
S7-2
Tor erzielt (kassiert)
26/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Sevilla kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Auswärtssieg bei Deportivo de A Coruña, zuvor gab es ein 1:1 gegen Espanyol. In fünf Spielen erzielte Sevilla sechs Treffer und kassierte sechs Gegentore.

Barcelona präsentiert sich derzeit in herausragender Verfassung: vier Siege in vier La-Liga-Spielen, dazu ein 5:1-Erfolg in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam. Beim jüngsten Auftritt gegen Racing Santander gewann Barcelona mit 7:2 – insgesamt erzielte das Team in den letzten fünf Pflichtspielen 21 Tore und kassierte lediglich zehn.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC SevillaUnentschiedenFC Barcelona
1
0
4
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
5
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
2
END
La Liga
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
4
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
La Liga
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
4
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
5
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
1
END
La Liga
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
9Erzielte Tore17
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2026 statt: Barcelona gewann daheim mit 5:2. Im Hinspiel der Saison 2025/26, im Oktober 2025 in Sevilla, setzte sich der FC Sevilla mit 4:1 durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen gingen Barcelona dreimal als Sieger hervor, Sevilla einmal – ein Spiel endete unentschieden.

FC Sevilla vs. FC Barcelona: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
6600286+2218
S
S
S
S
S
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
S
S
N
S
S
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
S
S
S
N
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
6411146+813
S
S
N
S
U
5
FC SevillaFC SevillaSEV
641196+313
S
S
U
N
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
6312116+510
N
N
S
S
U
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
N
U
S
S
U
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
U
S
S
N
N
9
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
N
S
N
S
N
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
S
N
S
N
U
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
N
S
U
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
6213512-77
N
N
N
S
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
61231011-15
S
N
N
N
U
15
LevanteLevanteLEV
512279-25
N
U
S
U
N
16
GetafeGetafeGET
612337-45
N
U
U
N
S
17
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
18
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
U
U
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
S
N
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
6033311-83
N
U
U
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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