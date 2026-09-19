Das Spiel zwischen FC Sevilla und FC Barcelona beginnt am 19.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Sevilla gegen FC Barcelona

La Liga - Spielwoche 7 19. Sept. 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen FC Sevilla und FC Barcelona ist live auf DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

FC Sevilla vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán empfängt der FC Sevilla den Tabellenführer FC Barcelona zum La-Liga-Duell. Hansi Flick reist mit seiner Mannschaft nach Andalusien – und das nach einem beeindruckenden 7:2-Sieg gegen Racing Santander am vergangenen Wochenende.

Für Sevilla ist die Partie ein wichtiger Test nach gemischten Wochen. Trainer Luis García will nach dem Auswärtssieg bei Deportivo de A Coruña Stabilität beweisen, auch wenn die Niederlage gegen Atlético Madrid im August noch in Erinnerung geblieben ist.

Barcelona steht unter Druck, nachdem Joan García in der Partie gegen Racing Santander Beschwerden am rechten Knie verspürte. Die Torwartfrage – Szczesny oder Livakovic – beschäftigt Flick unmittelbar vor dem Anpfiff.

Mit Lamine Yamal in der Startelf bringt Barcelona eines der aufregendsten Talente des europäischen Fußballs mit nach Sevilla. Der Youngster hat zuletzt nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon mit reifen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht.

Auch das Transfersommer-Thema rund um Julián Álvarez wirft noch Schatten auf das Umfeld beider Vereine. Atlético-Legende Diego Godín hat sich öffentlich kritisch geäußert – die Unruhe ist noch nicht vollständig abgeklungen.

Das Aufeinandertreffen zweier spanischer Topklubs verspricht intensive Spannung. Nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





FC Sevilla vs. FC Barcelona: Aufstellungen

Form

Sevilla kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Auswärtssieg bei Deportivo de A Coruña, zuvor gab es ein 1:1 gegen Espanyol. In fünf Spielen erzielte Sevilla sechs Treffer und kassierte sechs Gegentore.

Barcelona präsentiert sich derzeit in herausragender Verfassung: vier Siege in vier La-Liga-Spielen, dazu ein 5:1-Erfolg in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam. Beim jüngsten Auftritt gegen Racing Santander gewann Barcelona mit 7:2 – insgesamt erzielte das Team in den letzten fünf Pflichtspielen 21 Tore und kassierte lediglich zehn.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2026 statt: Barcelona gewann daheim mit 5:2. Im Hinspiel der Saison 2025/26, im Oktober 2025 in Sevilla, setzte sich der FC Sevilla mit 4:1 durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen gingen Barcelona dreimal als Sieger hervor, Sevilla einmal – ein Spiel endete unentschieden.

FC Sevilla vs. FC Barcelona: Die Tabellen

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