Das Spiel zwischen FC Porto und Manchester City beginnt am 08.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Porto gegen Manchester City

Champions League - Spielwoche 1 8. Sept. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs Manchester City heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen FC Porto und Manchester City wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend sind alle verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

FC Porto vs. Manchester City: Spielvorschau

Im Estádio do Dragão empfängt FC Porto Manchester City in der UEFA Champions League. Beide Mannschaften stehen nach der ersten Phase der Gruppenspiele auf Platz eins ihrer jeweiligen Tabelle – ein Duell auf Augenhöhe steht bevor.

Porto kommt mit breiter Brust in dieses Spiel. Francesco Farolis Mannschaft hat alle fünf Ligaspiele der laufenden Saison gewonnen und dabei stets überzeugt. Der zuletzt erkämpfte 2:1-Sieg gegen Moreirense unterstreicht die Konstanz des portugiesischen Meisters.

Auf der anderen Seite reist Manchester City mit wachsendem Selbstvertrauen an. Enzo Maresca hat die Mannschaft nach dem Abgang von Pep Guardiola nahtlos übernommen und drei Premier-League-Siege in Serie eingefahren. Der 1:0-Erfolg gegen Coventry City zuletzt war zwar knapp, aber effektiv.

Neuzugang Iliman Ndiaye, erst am Deadline Day verpflichtet, hat sich bereits in die Startelf gespielt. Der Senegalese machte bei seinem Debüt gegen Coventry einen starken Eindruck und dürfte auch in Porto eine wichtige Rolle übernehmen.

Für Porto ist Stürmer Santiago Gimenez der Mann der Stunde. Der Mexikaner hat sich seit seinem Wechsel von Feyenoord als verlässlicher Torschütze erwiesen und wird Citys Abwehr vor Aufgaben stellen.

Dietmar Hamann hat öffentlich Zweifel geäußert, ob Maresca langfristig als erfolgreicher City-Trainer in die Geschichte eingehen wird. Gegen Porto bekommt der Italiener eine frühe Gelegenheit, seine Kritiker zu widerlegen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





FC Porto vs. Manchester City: Aufstellungen

Form

Porto präsentiert sich in einer beeindruckenden Verfassung: Alle fünf jüngsten Pflichtspiele wurden gewonnen, ohne eine einzige Niederlage. Zuletzt bezwang die Mannschaft Moreirense mit 2:1, zuvor gab es ein klares 3:0 bei Académico de Viseu. In diesen fünf Partien erzielte Porto neun Treffer und kassierte lediglich zwei Gegentore.

Manchester City kommt mit drei Siegen aus den letzten drei Premier-League-Spielen nach Porto. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Atlético Madrid in der Vorbereitung folgten Ligaerfolge gegen Bournemouth (2:1), Crystal Palace (4:1 auswärts) und Coventry City (1:0). Lediglich die 0:3-Niederlage im Community Shield gegen Arsenal trübt die jüngste Bilanz – in Pflichtspielen der Liga ist City jedoch makellos.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Champions League fand im Dezember 2020 statt und endete im Estádio do Dragão torlos mit 0:0. Im Rückspiel desselben Wettbewerbs setzte sich City deutlich mit 3:1 durch. Aus den vier in diesem Datensatz erfassten Duellen – zwei in der Champions League und zwei in der Europa League – geht Manchester City mit drei Siegen als klarer Favorit hervor, Porto gewann keines dieser Spiele.

FC Porto vs. Manchester City: Die Tabellen

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