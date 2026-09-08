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Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. Manchester City heute live im TV und Livestream?

FC Porto - Manchester City
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In der Champions League spielt FC Porto gegen Manchester City. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Porto und Manchester City beginnt am 08.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Porto gegen Manchester City

crest
Champions League - Spielwoche 1
Estadio do Dragao

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs Manchester City heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen FC Porto und Manchester City wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend sind alle verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

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FC Porto vs. Manchester City: Spielvorschau

Im Estádio do Dragão empfängt FC Porto Manchester City in der UEFA Champions League. Beide Mannschaften stehen nach der ersten Phase der Gruppenspiele auf Platz eins ihrer jeweiligen Tabelle – ein Duell auf Augenhöhe steht bevor.

Porto kommt mit breiter Brust in dieses Spiel. Francesco Farolis Mannschaft hat alle fünf Ligaspiele der laufenden Saison gewonnen und dabei stets überzeugt. Der zuletzt erkämpfte 2:1-Sieg gegen Moreirense unterstreicht die Konstanz des portugiesischen Meisters.

Auf der anderen Seite reist Manchester City mit wachsendem Selbstvertrauen an. Enzo Maresca hat die Mannschaft nach dem Abgang von Pep Guardiola nahtlos übernommen und drei Premier-League-Siege in Serie eingefahren. Der 1:0-Erfolg gegen Coventry City zuletzt war zwar knapp, aber effektiv.

Neuzugang Iliman Ndiaye, erst am Deadline Day verpflichtet, hat sich bereits in die Startelf gespielt. Der Senegalese machte bei seinem Debüt gegen Coventry einen starken Eindruck und dürfte auch in Porto eine wichtige Rolle übernehmen.

Für Porto ist Stürmer Santiago Gimenez der Mann der Stunde. Der Mexikaner hat sich seit seinem Wechsel von Feyenoord als verlässlicher Torschütze erwiesen und wird Citys Abwehr vor Aufgaben stellen.

Dietmar Hamann hat öffentlich Zweifel geäußert, ob Maresca langfristig als erfolgreicher City-Trainer in die Geschichte eingehen wird. Gegen Porto bekommt der Italiener eine frühe Gelegenheit, seine Kritiker zu widerlegen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


FC Porto vs. Manchester City: Aufstellungen

FC Porto vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
D. CostaD. CostaNehuén PérezNehuén Pérezteam-logoF. Mourateam-logoA. CostaJ. KiwiorJ. Kiwiorteam-logoP. RosarioI. HwangI. HwangG. VeigaG. Veigateam-logoPepeS. GimenezS. GimenezW. GomesW. GomesG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonEnzo FernándezEnzo FernándezR. CherkiR. CherkiI. NdiayeI. NdiayeA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Porto

Startelf

Manchester City

Trainer

  • F. Farioli
  • E. Maresca

Form

POR

POR - Form

ALV
S2-0
RA
S0-2
ARO
S2-0
VIS
S0-3
MOR
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
MCI

MCI - Form

ATM
S3-1
ARS
N3-0
BOU
S2-1
CRY
S1-4
COV
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Porto präsentiert sich in einer beeindruckenden Verfassung: Alle fünf jüngsten Pflichtspiele wurden gewonnen, ohne eine einzige Niederlage. Zuletzt bezwang die Mannschaft Moreirense mit 2:1, zuvor gab es ein klares 3:0 bei Académico de Viseu. In diesen fünf Partien erzielte Porto neun Treffer und kassierte lediglich zwei Gegentore.

Manchester City kommt mit drei Siegen aus den letzten drei Premier-League-Spielen nach Porto. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Atlético Madrid in der Vorbereitung folgten Ligaerfolge gegen Bournemouth (2:1), Crystal Palace (4:1 auswärts) und Coventry City (1:0). Lediglich die 0:3-Niederlage im Community Shield gegen Arsenal trübt die jüngste Bilanz – in Pflichtspielen der Liga ist City jedoch makellos.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC PortoUnentschiedenManchester City
0
1
3
Champions League
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
END
Europa League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
END
Europa League
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
2Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Champions League fand im Dezember 2020 statt und endete im Estádio do Dragão torlos mit 0:0. Im Rückspiel desselben Wettbewerbs setzte sich City deutlich mit 3:1 durch. Aus den vier in diesem Datensatz erfassten Duellen – zwei in der Champions League und zwei in der Europa League – geht Manchester City mit drei Siegen als klarer Favorit hervor, Porto gewann keines dieser Spiele.

FC Porto vs. Manchester City: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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