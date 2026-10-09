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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt FC Heidenheim vs. Kaiserslautern heute live im TV und Livestream?

FC Heidenheim - Kaiserslautern
FC Heidenheim
Kaiserslautern
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt FC Heidenheim gegen Kaiserslautern. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Kaiserslautern beginnt am 09.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit FC Heidenheim gegen Kaiserslautern

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7
Voith-Arena

Wer zeigt / überträgt FC Heidenheim vs Kaiserslautern heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live bei Sky WOW übertragen. Dort sind alle. Partien der 2. Bundesliga in voller Länge verfügbar – inklusive Live-Stream über die WOW-App.

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FC Heidenheim vs. Kaiserslautern: Spielvorschau

In der Voith-Arena in Heidenheim empfängt der FC Heidenheim den 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs befinden sich in der oberen Tabellenhälfte und liefern sich ein Duell mit Aufstiegsrelevanz.

Frank Schmidt führt Heidenheim durch eine starke Phase. Die Mannschaft hat drei der letzten vier Ligaspiele gewonnen und zeigt sich in der Voith-Arena als schwer zu bespielende Einheit.

Kaiserslautern reist mit breiter Brust an. Torsten Lieberknecht hat seine Mannschaft nach einer Niederlage gegen Magdeburg wieder auf Kurs gebracht – der 1:0-Sieg gegen Braunschweig war die Antwort.

Die Begegnung steht zwischen zwei Teams, die den Anschluss an die Spitze halten wollen. Fehler werden sich beide Seiten kaum leisten können.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Stream.


FC Heidenheim vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

FC Heidenheim vs Kaiserslautern Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Schmidt

Form

HDH

HDH - Form

JED
N5-2
DOD
S5-3
GFT
S0-1
HSK
S1-0
ABI
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCK

FCK - Form

WMA
S0-1
FCP
S1-2
SVD
S3-0
FCM
N3-0
EBS
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Der FC Heidenheim kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte man sich von Arminia Bielefeld mit 2:2, davor gab es einen 1:0-Erfolg gegen Holstein Kiel. Besonders auffällig war das 5:3 gegen Dynamo Dresden – ein Spiel, das die Torgefahr der Heidenheimer unterstreicht. Einzig das DFB-Pokal-Aus gegen SSV Jeddeloh trübt die jüngste Bilanz.

Kaiserslautern präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Nach dem klaren 3:0 gegen Darmstadt und dem 1:2-Auswärtssieg bei St. Pauli folgte eine 0:3-Niederlage gegen Magdeburg – doch die Mannschaft antwortete prompt mit einem 1:0 gegen Braunschweig. Die Defensive steht in den Liga-Siegen zuverlässig.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC HeidenheimUnentschiedenKaiserslautern
2
2
1
Klub Freundschaftsspiele
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
END
10Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im September 2025 im Rahmen eines Freundschaftsspiels statt – Heidenheim gewann damals mit 3:2. In der 2. Bundesliga trennten sich die Teams zuletzt im April 2023 mit 2:2, nachdem auch das Hinspiel der Saison 2022/23 torreich mit 2:2 geendet hatte. Aus den letzten fünf Duellen konnte Kaiserslautern einmal gewinnen, Heidenheim zweimal – zwei Partien endeten unentschieden.

FC Heidenheim vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
6600177+1018
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
6510166+1016
S
S
U
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
64111412+213
U
S
S
S
N
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
6321158+711
S
N
U
S
S
5
KaiserslauternKaiserslauternFCK
632164+211
S
N
S
S
U
6
MagdeburgMagdeburgFCM
6312119+210
U
S
N
S
S
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
62221413+18
U
S
U
N
N
8
St. PauliSt. PauliFCP
61418807
U
S
U
N
U
9
VfL BochumVfL BochumBOC
621356-17
N
U
S
N
S
10
Hannover 96Hannover 96H96
621379-27
S
N
U
S
N
11
OsnabrückOsnabrückOSN
6213912-37
U
N
S
S
N
12
Greuther FürthGreuther FürthGFT
6132911-26
U
U
N
S
N
13
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
61231012-25
U
N
U
N
S
14
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
6123612-65
N
N
U
N
U
15
BraunschweigBraunschweigEBS
61141213-14
N
U
N
N
N
16
Holstein KielHolstein KielHSK
6042710-34
U
N
U
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
6114814-64
N
U
N
N
S
18
DarmstadtDarmstadtSVD
6114513-84
N
S
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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