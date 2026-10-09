Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Kaiserslautern beginnt am 09.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit FC Heidenheim gegen Kaiserslautern

Wer zeigt / überträgt FC Heidenheim vs Kaiserslautern heute live im TV und Livestream?

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FC Heidenheim vs. Kaiserslautern: Spielvorschau

In der Voith-Arena in Heidenheim empfängt der FC Heidenheim den 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs befinden sich in der oberen Tabellenhälfte und liefern sich ein Duell mit Aufstiegsrelevanz.

Frank Schmidt führt Heidenheim durch eine starke Phase. Die Mannschaft hat drei der letzten vier Ligaspiele gewonnen und zeigt sich in der Voith-Arena als schwer zu bespielende Einheit.

Kaiserslautern reist mit breiter Brust an. Torsten Lieberknecht hat seine Mannschaft nach einer Niederlage gegen Magdeburg wieder auf Kurs gebracht – der 1:0-Sieg gegen Braunschweig war die Antwort.

Die Begegnung steht zwischen zwei Teams, die den Anschluss an die Spitze halten wollen. Fehler werden sich beide Seiten kaum leisten können.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Stream.





FC Heidenheim vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Form

Der FC Heidenheim kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte man sich von Arminia Bielefeld mit 2:2, davor gab es einen 1:0-Erfolg gegen Holstein Kiel. Besonders auffällig war das 5:3 gegen Dynamo Dresden – ein Spiel, das die Torgefahr der Heidenheimer unterstreicht. Einzig das DFB-Pokal-Aus gegen SSV Jeddeloh trübt die jüngste Bilanz.

Kaiserslautern präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Nach dem klaren 3:0 gegen Darmstadt und dem 1:2-Auswärtssieg bei St. Pauli folgte eine 0:3-Niederlage gegen Magdeburg – doch die Mannschaft antwortete prompt mit einem 1:0 gegen Braunschweig. Die Defensive steht in den Liga-Siegen zuverlässig.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im September 2025 im Rahmen eines Freundschaftsspiels statt – Heidenheim gewann damals mit 3:2. In der 2. Bundesliga trennten sich die Teams zuletzt im April 2023 mit 2:2, nachdem auch das Hinspiel der Saison 2022/23 torreich mit 2:2 geendet hatte. Aus den letzten fünf Duellen konnte Kaiserslautern einmal gewinnen, Heidenheim zweimal – zwei Partien endeten unentschieden.

FC Heidenheim vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

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