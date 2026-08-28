Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Dynamo Dresden beginnt am 29.08.2026, 13:00.

Anstoßzeit FC Heidenheim gegen Dynamo Dresden

Wer zeigt / überträgt FC Heidenheim vs Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Dynamo Dresden ist live bei Sky WOW als Livestream verfügbar. Alle Übertragungsoptionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden: Spielvorschau

In der 2. Bundesliga empfängt der FC Heidenheim in der Voith-Arena Dynamo Dresden. Für beide Klubs geht es in dieser frühen Saisonphase bereits um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld.

Frank Schmidts Mannschaft hat keinen einfachen Start in die Spielzeit erwischt. Nach der Ligapleite gegen Hertha BSC und dem frühen DFB-Pokal-Aus gegen Drittligist SSV Jeddeloh läuft der FCH dem erhofften Schwung hinterher. Einzig der knappe 4:3-Heimsieg gegen Osnabrück brachte bislang Punkte auf das Konto.

Dynamo Dresden reist mit etwas mehr Rückenwind in die Ostalb. Thomas Stamms Team hat die ersten beiden Ligaspiele der Saison unterschiedlich gestaltet: Auf die deutliche 0:3-Niederlage in Nürnberg folgte ein verdienter 1:0-Erfolg gegen Darmstadt. Zuletzt gewann die SGD im DFB-Pokal souverän mit 6:0 bei Viertligist Westfalia Rhynern.

Heidenheim steht in der Tabelle auf Platz neun, Dresden auf Rang elf. Beide Mannschaften wissen, dass ein Sieg den Anschluss nach oben sichern kann.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Form

Der FC Heidenheim kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:4-Heimniederlage gegen Hertha BSC. Zuvor gewann Heidenheim mit 4:3 gegen Osnabrück, kassierte aber auch ein 2:4 im Testspiel gegen Bayern München sowie ein 2:5 im DFB-Pokal gegen SSV Jeddeloh. Aus den fünf berücksichtigten Partien erzielte der FCH 14 Tore, ließ aber auch 15 Gegentreffer zu.

Dynamo Dresden weist aus den letzten fünf Spielen zwei Pflichtspielsiege und zwei Niederlagen auf. Zuletzt bezwang die SGD Westfalia Rhynern im DFB-Pokal deutlich mit 6:0. In der Liga folgte zuvor ein 1:0-Erfolg gegen Darmstadt, während das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg mit 0:3 verloren ging. Aus den fünf Partien erzielte Dresden zehn Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga endete am 18. Februar 2022 mit einem 1:1-Unentschieden, damals war Dynamo Dresden Gastgeber. Aus den fünf vorliegenden direkten Duellen in der 2. Bundesliga führt Heidenheim mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg für Dresden, zwei Partien endeten remis. Heidenheim erzielte dabei insgesamt fünf Tore, Dresden vier.

FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

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