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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

FC Heidenheim - Dynamo Dresden
FC Heidenheim
Dynamo Dresden
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt FC Heidenheim gegen Dynamo Dresden. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Dynamo Dresden beginnt am 29.08.2026, 13:00.

Anstoßzeit FC Heidenheim gegen Dynamo Dresden

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3
Voith-Arena

Wer zeigt / überträgt FC Heidenheim vs Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Dynamo Dresden ist live bei Sky WOW als Livestream verfügbar. Alle Übertragungsoptionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

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FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden: Spielvorschau

In der 2. Bundesliga empfängt der FC Heidenheim in der Voith-Arena Dynamo Dresden. Für beide Klubs geht es in dieser frühen Saisonphase bereits um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld.

Frank Schmidts Mannschaft hat keinen einfachen Start in die Spielzeit erwischt. Nach der Ligapleite gegen Hertha BSC und dem frühen DFB-Pokal-Aus gegen Drittligist SSV Jeddeloh läuft der FCH dem erhofften Schwung hinterher. Einzig der knappe 4:3-Heimsieg gegen Osnabrück brachte bislang Punkte auf das Konto.

Dynamo Dresden reist mit etwas mehr Rückenwind in die Ostalb. Thomas Stamms Team hat die ersten beiden Ligaspiele der Saison unterschiedlich gestaltet: Auf die deutliche 0:3-Niederlage in Nürnberg folgte ein verdienter 1:0-Erfolg gegen Darmstadt. Zuletzt gewann die SGD im DFB-Pokal souverän mit 6:0 bei Viertligist Westfalia Rhynern.

Heidenheim steht in der Tabelle auf Platz neun, Dresden auf Rang elf. Beide Mannschaften wissen, dass ein Sieg den Anschluss nach oben sichern kann.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

FC Heidenheim vs Dynamo Dresden Voraussichtliche Aufstellungen

FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Aufstellung
Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD
Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD

Trainer

  • F. Schmidt

Form

HDH

HDH - Form

HSV
N3-1
OSN
S4-3
BSC
N4-1
FCB
N2-4
JED
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
10/19
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
DOD

DOD - Form

COT
N1-2
FCU
S2-1
FCN
N3-0
SVD
S1-0
WRH
S0-6
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Der FC Heidenheim kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:4-Heimniederlage gegen Hertha BSC. Zuvor gewann Heidenheim mit 4:3 gegen Osnabrück, kassierte aber auch ein 2:4 im Testspiel gegen Bayern München sowie ein 2:5 im DFB-Pokal gegen SSV Jeddeloh. Aus den fünf berücksichtigten Partien erzielte der FCH 14 Tore, ließ aber auch 15 Gegentreffer zu.

Dynamo Dresden weist aus den letzten fünf Spielen zwei Pflichtspielsiege und zwei Niederlagen auf. Zuletzt bezwang die SGD Westfalia Rhynern im DFB-Pokal deutlich mit 6:0. In der Liga folgte zuvor ein 1:0-Erfolg gegen Darmstadt, während das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg mit 0:3 verloren ging. Aus den fünf Partien erzielte Dresden zehn Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC HeidenheimUnentschiedenDynamo Dresden
2
2
1
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
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FC Heidenheim
HDH
2
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Dynamo Dresden
DOD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
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FC Heidenheim
HDH
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
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FC Heidenheim
HDH
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
1
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga endete am 18. Februar 2022 mit einem 1:1-Unentschieden, damals war Dynamo Dresden Gastgeber. Aus den fünf vorliegenden direkten Duellen in der 2. Bundesliga führt Heidenheim mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg für Dresden, zwei Partien endeten remis. Heidenheim erzielte dabei insgesamt fünf Tore, Dresden vier.

FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
3300104+69
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
220072+56
S
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
211021+14
U
S
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
211010+14
S
U
5
BraunschweigBraunschweigEBS
310297+23
N
N
S
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
210142+23
S
N
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
210134-13
N
S
8
VfL BochumVfL BochumBOC
310212-13
N
S
N
9
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
210157-23
N
S
10
MagdeburgMagdeburgFCM
210146-23
S
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
210113-23
S
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
310247-33
S
N
N
13
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
14
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
15
KaiserslauternKaiserslauternFCK
20200002
U
U
16
DarmstadtDarmstadtSVD
201123-11
N
U
17
Greuther FürthGreuther FürthGFT
201135-21
N
U
18
Hannover 96Hannover 96H96
200214-30
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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