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Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. Brighton heute live im TV und Livestream?

FC Chelsea - Brighton
FC Chelsea
Brighton
Premier League

In der Premier League spielt FC Chelsea gegen Brighton. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Chelsea und Brighton beginnt am 30.08.2026, 15:00.

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Brighton

crest
Premier League - Spielwoche 2
Stamford Bridge

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs Brighton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen FC Chelsea und Brighton ist live bei Sky WOW zu sehen. Alle Informationen zu den verfügbaren Übertragungsoptionen sind in der Tabelle unten aufgeführt.

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FC Chelsea vs. Brighton: Spielvorschau

Am Stamford Bridge empfängt FC Chelsea Brighton in der Premier League. Beide Klubs gehen mit Rückenwind in dieses Aufeinandertreffen des zweiten Spieltags – und mit Trainern, die ihre Mannschaften in kurzer Zeit deutlich geprägt haben.

Bei Chelsea hat Xabi Alonso seit seiner Amtsübernahme für frischen Wind gesorgt. Cole Palmer blühte zuletzt sichtlich auf und traf beim 3:2-Auswärtssieg gegen Fulham. Auch Danny Welbeck, der im Sommer von Brighton zu den Blues wechselte, meldete sich beim 2:0-Carabao-Cup-Sieg gegen Luton Town mit einem Tor auf Anhieb zu Wort.

Im Hintergrund brodelt es jedoch weiter. Enzo Fernández wurde überraschend aus dem Kader gestrichen, und Manchester City soll Interesse an dem argentinischen Mittelfeldspieler haben. Als möglicher Ersatz wird Monaco-Profi Lamine Camara gehandelt. Die Unruhe im Kader ist spürbar.

Brighton reist in starker Verfassung an. Fabian Hürzelers Mannschaft feierte unter der Woche einen 4:0-Heimsieg gegen Tromsø und sicherte sich damit den Einzug in die Conference-League-Gruppenphase. In der Liga setzte Brighton bereits ein Statement: ein 4:0 gegen Aston Villa am ersten Spieltag.

Die Seagulls stehen damit auf Platz zwei der Premier-League-Tabelle, während Chelsea nach dem Sieg in Fulham auf Rang sieben rangiert. Für Brighton ist es ein weiterer Test gegen einen der etablierten Londoner Klubs.

Wer das Spiel live verfolgen möchte – alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream gibt es weiter unten.


FC Chelsea vs. Brighton: Aufstellungen

FC Chelsea vs Brighton Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
Aufstellung
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
1Robert Sánchez6L. Colwill29W. Fofana5M. Lacroix21J. Hato10C. Palmer45R. Lavia17M. Rogers24R. James27M. Gusto9J. Pedro1B. Verbruggen44L. Vuskovic27M. Wieffer5L. Dunk21O. Boscagli13P. Gross25D. Gomez29M. De Cuyper26Y. Ayari33M. O'Riley19C. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-2-1
FC Chelsea

Startelf

Brighton

Trainer

  • X. Alonso
  • Fabian Hürzeler

Form

CHE

CHE - Form

MIL
S3-0
JDT
U3-3
RSO
S3-1
FUL
S2-3
LUT
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BHA

BHA - Form

ROM
S3-0
BOL
S1-0
TRO
U0-0
AVL
S4-0
TRO
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
12/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Chelsea kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Blues gewannen zuletzt 2:0 gegen Luton Town im Carabao Cup und holten davor einen 3:2-Auswärtssieg bei Fulham in der Premier League. Aus den fünf Partien erzielte Chelsea insgesamt 13 Tore und kassierte sechs.

Brighton weist ebenfalls eine starke jüngste Bilanz auf: vier Siege und ein Remis aus den letzten fünf Spielen. Der 4:0-Sieg gegen Tromsø unter der Woche folgte auf ein torloses Hinspiel. In der Liga schlug Brighton Aston Villa mit 4:0. Insgesamt traf Brighton in diesen fünf Partien zwölfmal und ließ nur nullmal hinter sich – abgesehen vom 0:0 im Hinspiel gegen Tromsø.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC ChelseaUnentschiedenBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
England FA Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
END
6Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 21. April 2026 in der Premier League statt: Brighton gewann damals mit 3:0 im eigenen Stadion. Aus den letzten fünf Duellen holte Brighton drei Siege, Chelsea einen – dazu kommt ein Chelsea-Heimsieg mit 4:2 im September 2024. Brighton erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt 13 Tore, Chelsea acht.

FC Chelsea vs. Brighton: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
HullHullHUL
220030+36
S
S
3
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
5
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
6
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
8
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
9
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
10
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
12
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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