Das Spiel zwischen FC Chelsea und Bournemouth beginnt am 10.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Bournemouth

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs Bournemouth heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Chelsea und Bournemouth wird live auf Sky WOW übertragen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

FC Chelsea vs. Bournemouth: Spielvorschau

Chelsea empfängt Bournemouth im Stamford Bridge zum Premier-League-Duell. Für Xabi Alonso ist es die erste Heimpartie nach der Länderspielpause – und ein Spiel, das für seine Mannschaft wegweisend sein könnte.

Die Blues stehen in der Tabelle im Mittelfeld und haben in dieser Saison noch keinen einzigen Zu-Null-Sieg gefeiert. Zwölf Gegentore in fünf Ligaspielen zeigen, dass die Defensive noch erheblichen Nachholbedarf hat. Alonso nutzte die Länderspielpause, um an der taktischen Stabilität zu arbeiten.

Im Angriff sieht die Lage deutlich freundlicher aus. Morgan Rogers, Cole Palmer und João Pedro haben in dieser Spielzeit bereits acht der zehn Ligatore erzielt und sind das Aushängeschild eines offensiv starken, aber noch unausgewogenen Teams.

Bournemouth reist als Außenseiter an und kämpft selbst gegen den Abstieg. Marco Rose muss auf mehrere verletzte Stammkräfte verzichten, darunter Mittelfeldmotor Alex Scott, der für längere Zeit ausfällt.

Die Cherries haben zuletzt in der Premier League nicht überzeugt, können aber auf Erfahrung aus dem Europapokal zurückgreifen. Gegen ein anfälliges Chelsea-Defensivverbund ist ihnen durchaus zuzutrauen, für Unruhe zu sorgen.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Partie findet ihr im Folgenden.





FC Chelsea vs. Bournemouth: Aufstellungen

Form

Chelsea kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage bei Brentford, während zuvor ein 2:2 gegen Hull City zu Buche stand. In der Liga erzielte Chelsea dabei zehn Tore, kassierte aber zwölf – eine Offensivstärke, die von einer fragilen Defensive begleitet wird.

Bournemouth weist ebenfalls zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in den vergangenen fünf Spielen auf. Die letzte Partie endete mit einem 0:1 gegen Liverpool. Positiv zu vermerken: Ein 1:2-Auswärtssieg bei Real Sociedad in der Europa League zeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, auf europäischem Niveau zu bestehen.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete am 30. Dezember 2025 im Stamford Bridge mit einem 2:2-Unentschieden. Insgesamt liefern die letzten fünf direkten Duelle ein ausgeglichenes Bild: Chelsea gewann einmal, Bournemouth einmal, und dreimal trennten sich die Teams remis – mit einem Torverhältnis von 9:7 zugunsten der Blues.

FC Chelsea vs. Bournemouth: Die Tabellen

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