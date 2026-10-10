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Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. Bournemouth heute live im TV und Livestream?

FC Chelsea - Bournemouth
FC Chelsea
Bournemouth
Premier League

In der Premier League spielt FC Chelsea gegen Bournemouth. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Chelsea und Bournemouth beginnt am 10.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Bournemouth

crest
Premier League - Spielwoche 6
Stamford Bridge

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs Bournemouth heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Chelsea und Bournemouth wird live auf Sky WOW übertragen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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FC Chelsea vs. Bournemouth: Spielvorschau

Chelsea empfängt Bournemouth im Stamford Bridge zum Premier-League-Duell. Für Xabi Alonso ist es die erste Heimpartie nach der Länderspielpause – und ein Spiel, das für seine Mannschaft wegweisend sein könnte.

Die Blues stehen in der Tabelle im Mittelfeld und haben in dieser Saison noch keinen einzigen Zu-Null-Sieg gefeiert. Zwölf Gegentore in fünf Ligaspielen zeigen, dass die Defensive noch erheblichen Nachholbedarf hat. Alonso nutzte die Länderspielpause, um an der taktischen Stabilität zu arbeiten.

Im Angriff sieht die Lage deutlich freundlicher aus. Morgan Rogers, Cole Palmer und João Pedro haben in dieser Spielzeit bereits acht der zehn Ligatore erzielt und sind das Aushängeschild eines offensiv starken, aber noch unausgewogenen Teams.

Bournemouth reist als Außenseiter an und kämpft selbst gegen den Abstieg. Marco Rose muss auf mehrere verletzte Stammkräfte verzichten, darunter Mittelfeldmotor Alex Scott, der für längere Zeit ausfällt.

Die Cherries haben zuletzt in der Premier League nicht überzeugt, können aber auf Erfahrung aus dem Europapokal zurückgreifen. Gegen ein anfälliges Chelsea-Defensivverbund ist ihnen durchaus zuzutrauen, für Unruhe zu sorgen.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Partie findet ihr im Folgenden.


FC Chelsea vs. Bournemouth: Aufstellungen

FC Chelsea vs Bournemouth Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
Aufstellung
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
E. MartinezE. MartinezW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixL. ColwillL. ColwillEstevaoEstevaoM. RogersM. RogersR. LaviaR. LaviaJ. HendersonJ. HendersonP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoD. WelbeckD. WelbeckD. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. SmithA. SmithA. TruffertA. TruffertJ. HillJ. HillT. AdamsT. AdamsL. CookL. CookR. ChristieR. ChristieM. TavernierM. TavernierRayanRayanEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
3-4-2-1
FC Chelsea

Startelf

Bournemouth

Trainer

  • X. Alonso
  • M. Rose

Form

CHE

CHE - Form

BHA
S4-3
ARS
N2-1
LEE
S6-3
HUL
U2-2
BRE
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
13/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BOU

BOU - Form

NEW
U2-2
LIN
S4-0
BRE
U2-2
RSO
S1-2
LIV
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Chelsea kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage bei Brentford, während zuvor ein 2:2 gegen Hull City zu Buche stand. In der Liga erzielte Chelsea dabei zehn Tore, kassierte aber zwölf – eine Offensivstärke, die von einer fragilen Defensive begleitet wird.

Bournemouth weist ebenfalls zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in den vergangenen fünf Spielen auf. Die letzte Partie endete mit einem 0:1 gegen Liverpool. Positiv zu vermerken: Ein 1:2-Auswärtssieg bei Real Sociedad in der Europa League zeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, auf europäischem Niveau zu bestehen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC ChelseaUnentschiedenBournemouth
2
3
0
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete am 30. Dezember 2025 im Stamford Bridge mit einem 2:2-Unentschieden. Insgesamt liefern die letzten fünf direkten Duelle ein ausgeglichenes Bild: Chelsea gewann einmal, Bournemouth einmal, und dreimal trennten sich die Teams remis – mit einem Torverhältnis von 9:7 zugunsten der Blues.

FC Chelsea vs. Bournemouth: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
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UEFA Europa League
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