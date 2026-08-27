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Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Athletic Bilbao heute live im TV und Livestream?

FC Barcelona - Athletic Bilbao
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In der La Liga spielt FC Barcelona gegen Athletic Bilbao. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Barcelona und Athletic Bilbao beginnt am 27.08.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Barcelona gegen Athletic Bilbao

crest
La Liga - Spielwoche 1
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Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs Athletic Bilbao heute live im TV und Livestream?

Das La-Liga-Spiel zwischen FC Barcelona und Athletic Bilbao ist in Deutschland live bei DAZN zu sehen. Alle Übertragungsdetails sind unten aufgeführt.

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FC Barcelona vs. Athletic Bilbao: Spielvorschau

Im Spotify Camp Nou empfängt FC Barcelona Athletic Bilbao zum La-Liga-Duell der Saison 2026/27. Die Katalanen gehen als klarer Favorit in die Partie, doch die Basken haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in Barcelona unangenehm sein können.

Hans-Dieter Flick hat seinen Kader mit dem ägyptischen Talent Hamza Abdelkarim verstärkt, der nach einer starken Vorbereitung offiziell für den Erstligakader registriert wurde. Der 18-Jährige erzielte vier Treffer in der Vorsaison und könnte auch in dieser Partie eine Rolle spielen.

Den Saisonauftakt gestaltete Barcelona überzeugend: Ein 5:0 gegen Elche setzte ein deutliches Zeichen in La Liga. Die Offensive um Raphinha, Lamine Yamal und Pedri zeigte sich von Beginn an in starker Verfassung.

Athletic Bilbao hingegen reist nach einer schwierigen Anlaufphase an. Das Team von Trainer Edin Terzic verlor das erste Ligaspiel mit 1:3 gegen Sevilla und wirkte in der Vorbereitung noch nicht gefestigt. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache.

Dennoch ist die Rivalität zwischen diesen beiden Klubs keine Einbahnstraße. Erst im März 2026 gewann Athletic Bilbao zuhause mit 1:0 gegen Barcelona in der Liga – ein Ergebnis, das zeigt, dass die Basken durchaus in der Lage sind, für Überraschungen zu sorgen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


FC Barcelona vs. Athletic Bilbao: Aufstellungen

FC Barcelona vs Athletic Bilbao Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
Aufstellung
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
4-2-3-1
1J. Garcia5P. Cubarsi18G. Martin24E. Garcia2J. Cancelo22M. Bernal10L. Yamal8Pedri7F. Lopez17A. Gordon11Raphinha1U. Simon7A. Berenguer4A. Paredes5Yeray Álvarez12J. Areso9I. Williams8O. Sancet28P. Canales18M. Jauregizar10N. Williams11G. Guruzeta
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
4-2-3-1
FC Barcelona

Startelf

Athletic Bilbao

Trainer

  • H. Flick
  • E. Terzic

Form

BAR

BAR - Form

NFO
S0-1
UDI
N1-0
BAS
S2-5
AHL
S2-1
ELC
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
13/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ATH

ATH - Form

BUR
S0-3
OM
N3-1
ATA
N1-0
RZA
N3-1
SEV
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Barcelona kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein klares 5:0 gegen Elche in La Liga. Davor gewann das Team 5:2 gegen FC Basel in einem Freundschaftsspiel. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen Udinese in der Vorbereitung. Insgesamt erzielte Barcelona in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte drei.

Athletic Bilbao gewann nur eines der letzten fünf Spiele – ein 3:0 in einem Freundschaftsspiel gegen Burgos CF. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla. Auch gegen Real Saragossa (1:3) und Atalanta (0:1) setzte es Niederlagen. Bilbao erzielte in diesen fünf Begegnungen sechs Treffer und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC BarcelonaUnentschiedenAthletic Bilbao
5
0
0
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
Spanien Super Cup
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
5
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
4
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
END
Spanien Super Cup
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
15Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 7. März 2026 in La Liga statt: Athletic Bilbao gewann zuhause mit 1:0 gegen Barcelona. Davor dominierte Barcelona die direkten Duelle klar – ein 5:0 im Spanischen Supercup im Januar 2026 und ein 4:0 in La Liga im November 2025 unterstreichen die Überlegenheit der Katalanen in dieser Phase. Aus den letzten fünf Duellen gewann Barcelona viermal, Athletic Bilbao einmal.

FC Barcelona vs. Athletic Bilbao: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
S
S
2
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
3
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
5
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
6
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110050+53
S
7
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
8
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
20204402
U
U
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
U
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
10100001
U
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
201116-51
N
U
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
N
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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