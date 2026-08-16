Anstoßzeit FC Arsenal gegen Manchester City

England Community Shield - Finale 16. Aug. 2026 - 10:00 Principality Stadium

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs Manchester City heute live im TV und Livestream?

Den Community Shield zwischen FC Arsenal und Manchester City könnt ihr live bei DAZN verfolgen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

FC Arsenal vs Manchester City Spielvorschau

Der Community Shield 2026 bringt zwei der besten englischen Mannschaften der vergangenen Jahre ins Principality Stadium nach Cardiff. FC Arsenal, frischgebackener Premier-League-Meister, trifft auf Manchester City – ein Duell, das die englische Fußballsaison traditionell einläutet.

Für Mikel Arteta und seinen Kader ist es der erste Pflichtspielauftritt nach einem historischen Titelgewinn. Arsenal beendet die Vorbereitung mit gemischten Ergebnissen, gewann zuletzt gegen Como und Borussia Dortmund, kassierte aber auch eine Niederlage gegen Real Betis. Die Qualität im Kader ist dennoch unbestritten – mit Mikel Merino, der nach der Verpflichtung von Bruno Guimarães das Mittelfeld als stärkstes der Welt bezeichnet hat.

Bei Manchester City beginnt eine neue Ära. Enzo Maresca übernimmt das Erbe von Pep Guardiola und hat unmissverständlich klargemacht, dass er den Titelanspruch der Skyblues nicht nur verwalten, sondern fortschreiben will. Der Italiener tritt sein Amt mit Selbstvertrauen an – und mit dem Druck, den nur dieser Klub erzeugen kann.

Das Transferfenster wirft bei City allerdings Schatten auf die Vorbereitung. Rodri steht offenbar vor einem Wechsel zu Barcelona, Tijjani Reijnders soll den Klub nach nur einer Saison verlassen, und Savinho fehlte zuletzt im Training. Maresca muss seinen Kader zusammenhalten, bevor die Saison richtig beginnt.

Auf Arsenals Seite bleibt Bukayo Saka eine Schlüsselfigur. Nach einem Meistertitel mit nur elf Toren in allen Wettbewerben soll der englische Nationalspieler in der neuen Spielzeit wieder konstanter treffen – eine Aufgabe, der sich Saka bewusst ist. Gabriel Martinelli hingegen bleibt trotz Interesse aus der Türkei dem Klub treu.

FC Arsenal vs. Manchester City: Aufstellungen

Form

FC Arsenal kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen in den Community Shield. Die Gunners gewannen zuletzt gegen Como (1:1 n.E.) und Borussia Dortmund (3:2), verloren jedoch gegen Real Betis mit 1:3. In der Champions League schied Arsenal im Mai gegen Paris Saint-Germain aus – ein 1:1 nach Verlängerung bedeutete das Aus. Insgesamt erzielte Arsenal in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte neun.

Manchester City gewann zwei der letzten fünf Spiele und verlor ebenfalls zwei. Die Citizens schlugen Atlético Madrid deutlich mit 3:1 und die K-League All Stars mit 3:1, unterlagen aber Inter Mailand im Elfmeterschießen (1:1) sowie zuletzt Aston Villa in der Premier League mit 1:2. In der Liga beendete City die Saison mit einem 1:1 gegen Bournemouth. Über fünf Spiele erzielte City neun Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 19. April 2026 in der Premier League statt: Manchester City gewann zu Hause mit 2:1 gegen Arsenal. Davor setzte sich City im EFL Cup im März 2026 mit 2:0 beim FC Arsenal durch. In den fünf jüngsten direkten Duellen holte Manchester City zwei Siege, Arsenal einen, bei zwei Unentschieden – darunter ein 5:1-Erfolg der Gunners im Februar 2025.

FC Arsenal vs. Manchester City: Die Tabellen

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