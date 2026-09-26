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Wer zeigt / überträgt England vs. Spanien heute live im TV und Livestream?

England - Spanien
England
Spanien
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt England gegen Spanien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen England und Spanien beginnt am 26.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit England gegen Spanien

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 1
Wembley

Wer zeigt / überträgt England vs Spanien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Über den nachfolgenden Link gelangt ihr direkt zum Angebot.

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England vs. Spanien: Spielvorschau

Im Wembley-Stadion empfängt England den amtierenden Weltmeister Spanien in der UEFA Nations League A. Thomas Tuchel trifft mit seiner Mannschaft auf eine spanische Auswahl, die zuletzt in beeindruckender Form war.

Für England ist es ein Neuanfang nach dem bitteren WM-Aus. Tuchel hat seinen Kader für diese Nations-League-Phase neu aufgestellt und dabei auf einige Spieler gesetzt, die beim Turnier keine Rolle gespielt hatten.

Trent Alexander-Arnold feiert sein Comeback im Nationaltrikot. Der Real-Madrid-Verteidiger war bei der WM außen vor, überzeugt aber nach einem starken Saisonstart auf Klubebene wieder den Bundestrainer.

Spanien reist als Weltmeister an und hat in der WM-Kampagne fünf Spiele in Serie gewonnen. Luis de la Fuente verfügt über einen breiten, eingespielten Kader, der in der Lage ist, jede Defensive zu knacken.

Das Aufeinandertreffen zweier Nations-League-Gruppen-Nachzügler verleiht der Partie zusätzliche Brisanz. Wer live dabei sein will: Alle Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.


England vs. Spanien: Aufstellungen

England vs Spanien Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
England crest
England
ENG
Aufstellung
Spanien crest
Spanien
ESP
4-3-3
J. PickfordJ. PickfordE. KonsaE. KonsaN. O'ReillyN. O'ReillyT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldM. GuehiM. GuehiM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyJ. BellinghamJ. BellinghamE. AndersonE. AndersonA. GordonA. GordonB. SakaB. SakaH. KaneH. KaneU. SimonU. SimonM. CucurellaM. CucurellaP. CubarsiP. CubarsiD. HuijsenD. HuijsenE. GarciaE. GarciaFabián RuizFabián RuizRodriRodriF. LopezF. LopezL. YamalL. YamalM. OyarzabalM. OyarzabalN. WilliamsN. Williams
Spanien crest
Spanien
ESP
4-2-3-1
England

Startelf

Spanien

Trainer

  • T. Tuchel
  • L. de la Fuente

Form

ENG

ENG - Form

COD
S2-1
MEX
S2-3
NOR
S1-2
ARG
N1-2
FRA
S4-6
Tor erzielt (kassiert)
14/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
ESP

ESP - Form

AUT
S3-0
POR
S0-1
BEL
S2-1
FRA
S0-2
ARG
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

England kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien in diese Begegnung. Das jüngste Ergebnis war ein 4:6-Sieg gegen Frankreich im WM-Wettbewerb, während die einzige Niederlage ein 1:2 gegen Argentinien war. In diesen fünf Spielen erzielte England zehn Tore und kassierte zwölf Gegentreffer. Die Mannschaft zeigte dabei eine ausgeprägte Offensivstärke, wies jedoch auch defensive Anfälligkeit auf.

Spanien präsentierte sich zuletzt in makelloser Form mit fünf Siegen aus fünf WM-Spielen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Argentinien im WM-Finale, zuvor folgte ein 2:0-Sieg gegen Frankreich. Spanien erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte lediglich zwei Gegentreffer. Die Defensive der Spanier war damit deutlich stabiler als die der Engländer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

EnglandUnentschiedenSpanien
1
1
3
Europameisterschaft
Spanien badge
Spanien
ESP
2
England badge
England
ENG
1
END
UEFA Nations League A
Spanien badge
Spanien
ESP
2
England badge
England
ENG
3
END
UEFA Nations League A
England badge
England
ENG
1
Spanien badge
Spanien
ESP
2
END
Freundschaftsspiele
England badge
England
ENG
2
Spanien badge
Spanien
ESP
2
END
Freundschaftsspiele
Spanien badge
Spanien
ESP
2
England badge
England
ENG
0
END
7Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 14. Juli 2024 bei der Europameisterschaft statt, als Spanien England mit 2:1 bezwang. In den fünf ausgewerteten Direktbegegnungen gewann Spanien dreimal, England einmal, einmal trennten sich beide Teams unentschieden. England gelang zuletzt ein 3:2-Auswärtssieg in der Nations League im Oktober 2018.

England vs. Spanien: Die Tabellen

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
KroatienKroatienCRO
00000000
2
TschechienTschechienCZE
00000000
3
EnglandEnglandENG
00000000
4
SpanienSpanienESP
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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