Das Spiel zwischen Elversberg und Bayer Leverkusen beginnt am 29.08.2026, 15:30.

Anstoßzeit Elversberg gegen Bayer Leverkusen

Wer zeigt / überträgt Elversberg vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Elversberg und Bayer Leverkusen ist live bei Sky WOW und DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Übertragungsoptionen im Überblick.

Elversberg vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

In der Ursapharm-Arena in Elversberg empfängt der SV Elversberg am ersten Bundesliga-Spieltag Bayer Leverkusen. Für den Aufsteiger ist es das erste Pflichtspiel der neuen Saison im Oberhaus – und gleich ein Auftakt gegen einen der ambitioniertesten Klubs der Liga.

Elversberg hat die Sommervorbereitung mit Überzeugung absolviert. Vier Siege aus fünf Testspielen, darunter ein 5:2 gegen Straßburg und ein 4:1 gegen Lorient, zeigen, dass Trainer Vincent Wagner seine Mannschaft offensiv eingestellt hat. Den DFB-Pokal bestritt Elversberg zuletzt beim MSV Duisburg – und gewann auch dort mit 1:3.

Bayer Leverkusen reist unter neuen Vorzeichen an. Carles Martinez hat die Werkself im Sommer übernommen und das System von der Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt. Vier Siege aus fünf Vorbereitungsspielen – darunter Erfolge gegen Newcastle United und FC Sevilla – sprechen für eine gelungene Einstimmung auf die Saison.

Die taktische Neuausrichtung unter Martinez hat jedoch auch Unruhe in den Kader gebracht. Robert Andrich, in der vergangenen Saison noch Kapitän, hat unter dem neuen Trainer keine Perspektive mehr und steht vor einem möglichen Abgang. Neuzugang Kennet Eichhorn, der die Lücke im defensiven Mittelfeld schließen sollte, fällt nach einer Diagnose einer Stoffwechselerkrankung vorerst aus.

Edmond Tapsoba trägt nun die Kapitänsbinde – ein Symbol für den Umbruch, den Martinez in Leverkusen einleitet. Die Werkself steht in der Bundesliga-Tabelle auf Platz zwei und geht als klarer Favorit in diese Partie.

Für Elversberg ist das Duell mit Leverkusen eine erste Standortbestimmung. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Elversberg vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Form

Elversberg geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 1:3-Auswärtssieg beim MSV Duisburg im DFB-Pokal am 22. August. Zuvor schlug Elversberg Lorient mit 4:1 und Straßburg mit 5:2 in Freundschaftsspielen. Lediglich gegen Mallorca gab es ein 1:1-Remis. In diesen fünf Partien erzielte Elversberg zwölf Tore und kassierte acht.

Bayer Leverkusen kommt ebenfalls mit vier Siegen aus fünf Spielen. Die Werkself gewann zuletzt im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden mit 0:4 und bezwang Newcastle United in einem Freundschaftsspiel mit 1:2. Die einzige Niederlage setzte es am 12. August mit 2:1 gegen Nottingham Forest. Leverkusen traf in diesen fünf Spielen zehnmal und kassierte vier Gegentreffer – eine Serie, die drei aufeinanderfolgende Siege einschließt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 29. Oktober 2024 im DFB-Pokal statt: Bayer Leverkusen gewann damals zu Hause gegen Elversberg mit 3:0. Das einzige weitere bekannte Aufeinandertreffen datiert vom 30. Juli 2022, als Elversberg Leverkusen im DFB-Pokal mit 4:3 schlug. Aus den zwei verfügbaren Duellen steht es damit 1:1 – mit je einem Sieg pro Mannschaft und sieben Toren auf jeder Seite.

Elversberg vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

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