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Wer zeigt / überträgt Elversberg vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Elversberg - Bayer Leverkusen
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In der Bundesliga spielt Elversberg gegen Bayer Leverkusen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Elversberg und Bayer Leverkusen beginnt am 29.08.2026, 15:30.

Anstoßzeit Elversberg gegen Bayer Leverkusen

crest
Bundesliga - Spielwoche 1
Ursapharm-Arena

Wer zeigt / überträgt Elversberg vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Elversberg und Bayer Leverkusen ist live bei Sky WOW und DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Übertragungsoptionen im Überblick.

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Elversberg vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

In der Ursapharm-Arena in Elversberg empfängt der SV Elversberg am ersten Bundesliga-Spieltag Bayer Leverkusen. Für den Aufsteiger ist es das erste Pflichtspiel der neuen Saison im Oberhaus – und gleich ein Auftakt gegen einen der ambitioniertesten Klubs der Liga.

Elversberg hat die Sommervorbereitung mit Überzeugung absolviert. Vier Siege aus fünf Testspielen, darunter ein 5:2 gegen Straßburg und ein 4:1 gegen Lorient, zeigen, dass Trainer Vincent Wagner seine Mannschaft offensiv eingestellt hat. Den DFB-Pokal bestritt Elversberg zuletzt beim MSV Duisburg – und gewann auch dort mit 1:3.

Bayer Leverkusen reist unter neuen Vorzeichen an. Carles Martinez hat die Werkself im Sommer übernommen und das System von der Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt. Vier Siege aus fünf Vorbereitungsspielen – darunter Erfolge gegen Newcastle United und FC Sevilla – sprechen für eine gelungene Einstimmung auf die Saison.

Die taktische Neuausrichtung unter Martinez hat jedoch auch Unruhe in den Kader gebracht. Robert Andrich, in der vergangenen Saison noch Kapitän, hat unter dem neuen Trainer keine Perspektive mehr und steht vor einem möglichen Abgang. Neuzugang Kennet Eichhorn, der die Lücke im defensiven Mittelfeld schließen sollte, fällt nach einer Diagnose einer Stoffwechselerkrankung vorerst aus.

Edmond Tapsoba trägt nun die Kapitänsbinde – ein Symbol für den Umbruch, den Martinez in Leverkusen einleitet. Die Werkself steht in der Bundesliga-Tabelle auf Platz zwei und geht als klarer Favorit in diese Partie.

Für Elversberg ist das Duell mit Leverkusen eine erste Standortbestimmung. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Elversberg vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Elversberg vs Bayer Leverkusen Aufstellungen

4-2-3-1
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Aufstellung
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
20N. Kristof30J. Gyamerah31M. Rohr19L. Pinckert21Lasse Günther40F. Onyeka8L. Poreba25L. Petkov43F. Keidel39C. Campbell42D. Mokwa1M. Flekken3Miguel Gutiérrez5Loic Badé17Lucas Vázquez12E. Tapsoba6Equi Fernández24A. Garcia10M. Tillman9A. Moreira30I. Maza14P. Schick
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
Elversberg

Startelf

Bayer Leverkusen

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Wagner
  • C. Martinez
Elversberg

Verletzungen und Sperren

Bayer Leverkusen

Form

ELV

ELV - Form

NEC
S0-1
STR
S5-2
MLL
U1-1
LOR
S4-1
DUI
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
B04

B04 - Form

ESN
S3-0
SEV
S2-1
NFO
N2-1
NEW
S1-2
SVW
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Elversberg geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 1:3-Auswärtssieg beim MSV Duisburg im DFB-Pokal am 22. August. Zuvor schlug Elversberg Lorient mit 4:1 und Straßburg mit 5:2 in Freundschaftsspielen. Lediglich gegen Mallorca gab es ein 1:1-Remis. In diesen fünf Partien erzielte Elversberg zwölf Tore und kassierte acht.

Bayer Leverkusen kommt ebenfalls mit vier Siegen aus fünf Spielen. Die Werkself gewann zuletzt im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden mit 0:4 und bezwang Newcastle United in einem Freundschaftsspiel mit 1:2. Die einzige Niederlage setzte es am 12. August mit 2:1 gegen Nottingham Forest. Leverkusen traf in diesen fünf Spielen zehnmal und kassierte vier Gegentreffer – eine Serie, die drei aufeinanderfolgende Siege einschließt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

ElversbergUnentschiedenBayer Leverkusen
1
0
1
Deutschland DFB-Pokal
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
4
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
END
4Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 29. Oktober 2024 im DFB-Pokal statt: Bayer Leverkusen gewann damals zu Hause gegen Elversberg mit 3:0. Das einzige weitere bekannte Aufeinandertreffen datiert vom 30. Juli 2022, als Elversberg Leverkusen im DFB-Pokal mit 4:3 schlug. Aus den zwei verfügbaren Duellen steht es damit 1:1 – mit je einem Sieg pro Mannschaft und sieben Toren auf jeder Seite.

Elversberg vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
4
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
5
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
110032+13
S
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
7
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
9
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
10
AugsburgAugsburgFCA
00000000
11
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
12
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
13
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
14
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
15
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
17
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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