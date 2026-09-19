Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg beginnt am 19.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg

Bundesliga - Spielwoche 4 19. Sept. 2026 - 09:30 Deutsche Bank Park

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg ist live bei Sky WOW als Einzelspiel zu sehen. Die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag läuft bei DAZN, das seit der Saison 2025/26 die Rechte an der Samstagskonferenz hält. Die Sonntagsspiele der Bundesliga überträgt DAZN ebenfalls als Einzelspiele.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Spielvorschau

Im Deutsche Bank Park in Frankfurt empfängt Eintracht Frankfurt den SC Freiburg zum Bundesliga-Duell der Saison 2026/27. Für beide Klubs steht das Spiel unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen.

Die SGE kämpft nach einem turbulenten Saisonstart um Stabilität. Trainer Adolf Hütter erlebt mit Frankfurt eine schwierige Frühphase: Nach dem 3:3 zum Auftakt bei Union Berlin folgte eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Augsburg. Erst am dritten Spieltag gelang mit dem 3:1-Auswärtssieg in Mainz der erste Saisondreier – ein wichtiger Befreiungsschlag.

Besonders im Fokus stand dabei Torhüter Noah Atubolu. Der 24-Jährige parierte in Mainz seinen sechsten Elfmeter in Serie in der Bundesliga und baute damit seinen eigenen Rekord weiter aus. Unter den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp war das eine klare Empfehlung für den ersten DFB-Kader.

SC Freiburg reist hingegen als Tabellenführer nach Frankfurt. Julian Schusters Mannschaft ist in dieser Saison noch ohne Punktverlust: Siege gegen Werder Bremen, in Paderborn und zuletzt ein beeindruckendes 5:0 gegen Gladbach sprechen eine deutliche Sprache. Stürmer Igor Matanovic präsentiert sich in bestechender Form.

Die Breisgauer treten zudem in der Conference League an und sind damit in drei Wettbewerben gefordert – ein Faktor, der über die Saison an Bedeutung gewinnen wird. Im direkten Vergleich hat Freiburg zuletzt klar die Oberhand gehabt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Form

Eintracht Frankfurt kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war der 3:1-Auswärtssieg bei Mainz 05 in der Bundesliga. Zuvor gab es eine 1:4-Niederlage gegen Augsburg sowie das 3:3 bei Union Berlin zum Saisonauftakt. In den fünf Spielen erzielte Frankfurt 21 Tore, kassierte aber 17.

SC Freiburg gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele und kassierte dabei nur ein Gegentor. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Zuvor schlug Freiburg Paderborn mit 1:0 und Werder Bremen mit 4:1. In der Conference-League-Qualifikation gegen Motherwell gab es ein 4:1. Freiburg erzielte in diesen fünf Spielen 15 Tore bei nur einem Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 1. März 2026 in der Bundesliga statt: Eintracht Frankfurt gewann im Deutsche Bank Park mit 2:0 gegen Freiburg. In den letzten fünf direkten Duellen führt Frankfurt mit zwei Siegen gegenüber einem von Freiburg, bei zwei Unentschieden. Freiburg erzielte in diesem Zeitraum insgesamt neun Tore, Frankfurt zehn.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Die Tabellen

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