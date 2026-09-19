Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoEintracht Frankfurt
Deutsche Bank Park
team-logoSC Freiburg
Ansehen auf Sky WOWAnsehen auf DAZN (Konferenz)
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
SC Freiburg
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg beginnt am 19.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg

crest
Bundesliga - Spielwoche 4
Deutsche Bank Park

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg ist live bei Sky WOW als Einzelspiel zu sehen. Die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag läuft bei DAZN, das seit der Saison 2025/26 die Rechte an der Samstagskonferenz hält. Die Sonntagsspiele der Bundesliga überträgt DAZN ebenfalls als Einzelspiele.

Sky WOW

Sky WOW

Hier ansehen

DAZN (Konferenz)

DAZN (Konferenz)

Hier ansehen

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Spielvorschau

Im Deutsche Bank Park in Frankfurt empfängt Eintracht Frankfurt den SC Freiburg zum Bundesliga-Duell der Saison 2026/27. Für beide Klubs steht das Spiel unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen.

Die SGE kämpft nach einem turbulenten Saisonstart um Stabilität. Trainer Adolf Hütter erlebt mit Frankfurt eine schwierige Frühphase: Nach dem 3:3 zum Auftakt bei Union Berlin folgte eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Augsburg. Erst am dritten Spieltag gelang mit dem 3:1-Auswärtssieg in Mainz der erste Saisondreier – ein wichtiger Befreiungsschlag.

Besonders im Fokus stand dabei Torhüter Noah Atubolu. Der 24-Jährige parierte in Mainz seinen sechsten Elfmeter in Serie in der Bundesliga und baute damit seinen eigenen Rekord weiter aus. Unter den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp war das eine klare Empfehlung für den ersten DFB-Kader.

SC Freiburg reist hingegen als Tabellenführer nach Frankfurt. Julian Schusters Mannschaft ist in dieser Saison noch ohne Punktverlust: Siege gegen Werder Bremen, in Paderborn und zuletzt ein beeindruckendes 5:0 gegen Gladbach sprechen eine deutliche Sprache. Stürmer Igor Matanovic präsentiert sich in bestechender Form.

Die Breisgauer treten zudem in der Conference League an und sind damit in drei Wettbewerben gefordert – ein Faktor, der über die Saison an Bedeutung gewinnen wird. Im direkten Vergleich hat Freiburg zuletzt klar die Oberhand gehabt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Aufstellung
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
4-2-3-1
N. AtuboluN. AtuboluR. KochR. KochL. BrassierL. BrassierOtávio FernandesOtávio FernandesR. DoanR. DoanK. KosugiK. KosugiR. OnyedikaR. OnyedikaE. BaumE. BaumN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliC. UzunC. UzunJ. BurkardtJ. BurkardtM. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoP. TreuP. TreuM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartM. EggesteinM. EggesteinY. SuzukiY. SuzukiY. EngelhardtY. EngelhardtJ. BesteJ. BesteD. ScherhantD. ScherhantI. MatanovicI. Matanovic
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
3-4-2-1
Eintracht Frankfurt

Startelf

SC Freiburg

Trainer

  • Adolf Hütter
  • J. Schuster

Form

SGE

SGE - Form

BRE
N7-0
STT
S0-11
FCU
U3-3
FCA
N1-4
M05
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
18/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SCF

SCF - Form

F95
S1-5
MOT
S4-1
SVW
S4-1
SCP
S0-1
BMG
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
19/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Eintracht Frankfurt kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war der 3:1-Auswärtssieg bei Mainz 05 in der Bundesliga. Zuvor gab es eine 1:4-Niederlage gegen Augsburg sowie das 3:3 bei Union Berlin zum Saisonauftakt. In den fünf Spielen erzielte Frankfurt 21 Tore, kassierte aber 17.

SC Freiburg gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele und kassierte dabei nur ein Gegentor. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Zuvor schlug Freiburg Paderborn mit 1:0 und Werder Bremen mit 4:1. In der Conference-League-Qualifikation gegen Motherwell gab es ein 4:1. Freiburg erzielte in diesen fünf Spielen 15 Tore bei nur einem Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Eintracht FrankfurtUnentschiedenSC Freiburg
3
2
0
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
4
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
END
14Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 1. März 2026 in der Bundesliga statt: Eintracht Frankfurt gewann im Deutsche Bank Park mit 2:0 gegen Freiburg. In den letzten fünf direkten Duellen führt Frankfurt mit zwei Siegen gegenüber einem von Freiburg, bei zwei Unentschieden. Freiburg erzielte in diesem Zeitraum insgesamt neun Tore, Frankfurt zehn.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
3300101+99
S
S
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
U
S
S
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
N
S
U
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
S
N
U
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
311157-24
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
17
GladbachGladbachBMG
3003312-90
N
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen