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Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Augsburg heute live im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt - Augsburg
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In der Bundesliga spielt Eintracht Frankfurt gegen Augsburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Augsburg beginnt am 06.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen Augsburg

crest
Bundesliga - Spielwoche 2
Deutsche Bank Park

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs Augsburg heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg ist live bei DAZN zu sehen. Wer das Duell im Livestream verfolgen möchte, kann sich über den nachfolgenden Link direkt anmelden.

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Eintracht Frankfurt vs. Augsburg: Spielvorschau

Eintracht Frankfurt empfängt den FC Augsburg im Deutsche Bank Park zum Bundesliga-Duell der Saison 2026/27. Die Hessen wollen nach einem durchwachsenen Saisonstart vor eigenem Publikum wieder in die Spur finden.

Frankfurt steht nach dem 3:3 zum Auftakt bei Union Berlin unter Druck. Trainer Adolf Hütter hat seine Mannschaft neu ausgerichtet, doch die Defensive offenbarte zuletzt Schwächen, die Augsburg ausnutzen könnte.

Die Gäste aus Bayern reisen mit breiter Brust an. Der FCA gewann zum Auftakt überzeugend mit 3:0 gegen Schalke 04 und steht damit nach dem ersten Spieltag auf Rang drei der Bundesliga-Tabelle.

Besonders im Fokus steht beim FCA Neuzugang Arijon Ibrahimovic. Der 20-jährige Linksaußen wurde am Deadline Day von Bayern München ausgeliehen und könnte unter Trainer Manuel Baum sofort eine tragende Rolle übernehmen.

Auf Frankfurter Seite sorgte die Leihe von Torhüter Noah Atubolu von Freiburg für Aufsehen. Der 24-Jährige erlebte nach einem turbulenten Sommer beim 3:3 gegen Union ein turbulentes Debüt und will im heimischen Deutsche Bank Park nun seine Klasse zeigen.

Eine spannende Bundesliga-Partie steht bevor. Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos, gibt es hier im Überblick.


Eintracht Frankfurt vs. Augsburg: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs Augsburg Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Aufstellung
Augsburg crest
Augsburg
FCA
3-4-2-1
1N. Atubolu4R. Koch2E. Baum3L. Brassier26K. Kosugi25R. Onyedika8F. Chaibi20R. Doan42C. Uzun9J. Burkardt11Y. Ebnoutalib1F. Dahmen6J. Gouweleeuw40N. Banks5C. Matsima32F. Rieder4H. Massengo16H. Behrens19R. Fellhauer27M. Wolf30A. Kade11M. Gregoritsch
Augsburg crest
Augsburg
FCA
4-4-2
Eintracht Frankfurt

Startelf

Augsburg

Trainer

  • Adolf Hütter
  • M. Baum

Form

SGE

SGE - Form

HUL
S2-0
FSV
S5-1
BRE
N7-0
STT
S0-11
FCU
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
21/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCA

FCA - Form

SCH
S0-15
SAS
S3-2
LEE
N4-0
COT
S0-2
S04
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
23/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Eintracht Frankfurt kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Resultat war das 3:3 bei Union Berlin in der Bundesliga am 29. August. Herausragend war das 11:0 im DFB-Pokal gegen DJK Teutonia St. Tönis, dem jedoch eine 0:7-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Brentford gegenübersteht. In diesen fünf Spielen erzielte Frankfurt insgesamt 21 Tore, kassierte aber auch 17 Gegentreffer.

Augsburg präsentiert sich in starker Verfassung. Der FCA gewann vier der letzten fünf Spiele, darunter das 3:0 zum Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 am 30. August sowie ein 2:0 im DFB-Pokal bei Energie Cottbus. Lediglich ein 0:4 in einem Freundschaftsspiel gegen Leeds trübt die Bilanz. Augsburg erzielte in diesem Zeitraum insgesamt 20 Tore und kassierte nur sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Eintracht FrankfurtUnentschiedenAugsburg
2
3
0
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
END
7Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 25. April 2026 statt, als Augsburg Eintracht Frankfurt in der Bundesliga 1:1 trennte. Davor gewann Frankfurt das Heimspiel am 13. Dezember 2025 mit 1:0. Aus den letzten fünf direkten Bundesliga-Duellen kommt Frankfurt auf zwei Siege und Augsburg auf einen, bei zwei Unentschieden. Das torreichste Spiel dieser Serie war Frankfurts 3:1-Heimsieg vom 19. April 2024.

Eintracht Frankfurt vs. Augsburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
220051+46
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
S
S
3
ElversbergElversbergELV
220075+26
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211051+44
U
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
S
N
6
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
9
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
S
N
10
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
12
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
13
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
N
U
14
Schalke 04Schalke 04S04
201103-31
U
N
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
201137-41
N
U
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
N
N
17
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
18
GladbachGladbachBMG
200237-40
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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