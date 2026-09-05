Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und VfL Bochum beginnt am 05.09.2026, 20:30.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen VfL Bochum

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 4 5. Sept. 2026 - 14:30 Rudolf Harbig Stadion

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs VfL Bochum heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf Sky WOW als Livestream verfügbar. Im Free-TV zeigt NITRO die Begegnung. Alle Übertragungsoptionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Dynamo Dresden vs. VfL Bochum: Spielvorschau

Im Rudolf Harbig Stadion in Dresden empfängt Dynamo Dresden den VfL Bochum in der 2. Bundesliga. Für beide Klubs geht es in der frühen Saisonphase um Punkte im Mittelfeld der Tabelle.

Die SGD präsentiert sich in dieser Spielzeit unbeständig. Thomas Stamms Mannschaft gewann zuletzt deutlich mit 6:0 im DFB-Pokal gegen Westfalia Rhynern, kassierte dann aber in der Liga eine schmerzhafte 3:5-Heimniederlage gegen den FC Heidenheim. Zwei Siege und zwei Niederlagen aus vier Pflichtspielen – Dresden sucht noch nach Konstanz.

VfL Bochum reist mit gemischten Gefühlen an. Uwe Röslers Team startete mit einem 1:0-Auswärtssieg in Braunschweig solide in die Saison, verlor zuletzt aber mit 0:1 gegen Osnabrück – eine Niederlage, die Fragen aufwirft. Der DFB-Pokal-Erfolg bei Greuther Fürth bleibt das positivste Signal der bisherigen Wochen.

In der Tabelle liegt Bochum auf Platz 13, Dresden auf Rang 16. Für die Gastgeber ist ein Heimsieg fast schon Pflicht, um den Anschluss nicht frühzeitig zu verlieren.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Dynamo Dresden vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Form

Dynamo Dresden kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem weiteren Sieg aus fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die SGD dem FC Heidenheim mit 3:5 – ein deutlicher Rückschlag nach dem 6:0-Kantersieg im DFB-Pokal gegen Westfalia Rhynern. Davor gelang in der Liga ein 1:0-Erfolg gegen Darmstadt, während das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg mit 0:3 verloren ging. Aus den fünf berücksichtigten Partien erzielte Dresden 14 Tore und kassierte 11.

VfL Bochum weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Osnabrück – ein ernüchterndes Ergebnis vor eigenem Publikum. Zuvor gewann Bochum im DFB-Pokal bei Greuther Fürth mit 2:1 und feierte zum Ligaauftakt einen 1:0-Sieg in Braunschweig. In den fünf Spielen erzielte Bochum vier Tore und ließ drei zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert vom 18. April 2026: Dynamo Dresden gewann das Heimspiel in der 2. Bundesliga mit 2:0 gegen Bochum. Bereits im November 2025 trafen beide Teams aufeinander – damals setzte sich Dresden auswärts mit 2:1 durch. Aus den fünf vorliegenden direkten Duellen in der 2. Bundesliga gewann Dresden zweimal, Bochum einmal, zwei Partien endeten unentschieden.

Dynamo Dresden vs. VfL Bochum: Die Tabellen

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