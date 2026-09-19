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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Dynamo Dresden - Hertha BSC
Dynamo Dresden
Hertha BSC
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Dynamo Dresden gegen Hertha BSC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC beginnt am 19.09.2026, 20:30.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Hertha BSC

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 6
Rudolf Harbig Stadion

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC ist live bei Sky WOW und RTL+ zu sehen. Alle verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Dynamo Dresden vs. Hertha BSC: Spielvorschau

Im Rudolf Harbig Stadion in Dresden empfängt Dynamo Dresden den Tabellenführer Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Thomas Stamms SGD trifft auf eine Berliner Mannschaft, die mit fünf Siegen aus fünf Ligaspielen in bestechender Form aufläuft.

Für Dresden ist es ein Spiel unter Druck. Die SGD rangiert auf Platz 16 der Tabelle und braucht dringend Punkte, um den Abstand nach unten nicht weiter wachsen zu lassen. Das jüngste Ligaspiel gegen Braunschweig endete 2:2 – ein Remis, das die Schwankungen der Dresdner in dieser Saison widerspiegelt.

Hertha BSC reist als klarer Favorit an. Stefan Leitls Mannschaft hat zuletzt Osnabrück mit 3:1 bezwungen und steht verdient an der Tabellenspitze. Die Berliner haben in fünf Pflichtspielen dreizehn Tore erzielt und nur fünf kassiert.

Die Ausgangslage könnte kaum ungleicher sein: Tabellenführer gegen Tabellen-16. Dennoch ist das Rudolf Harbig Stadion ein Ort, an dem Dresden schon stärkere Gegner gefordert hat.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream findet ihr nachfolgend.


Dynamo Dresden vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Hertha BSC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Stamm

Form

DOD

DOD - Form

SVD
S1-0
WRH
S0-6
HDH
N5-3
BOC
N1-2
EBS
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
13/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BSC

BSC - Form

HDH
S4-1
SAB
S1-1
EBS
S3-5
FCM
S2-1
OSN
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Dynamo Dresden kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 gegen Braunschweig, davor unterlag die SGD VfL Bochum mit 1:2. Positiv zu vermerken ist der 6:0-Kantersieg im DFB-Pokal gegen Westfalia Rhynern sowie ein 1:0-Heimerfolg gegen Darmstadt. In diesen fünf Spielen erzielte Dresden elf Tore und kassierte zehn.

Hertha BSC präsentiert sich mit fünf Siegen aus fünf Pflichtspielen in Bestform. Der jüngste Erfolg war ein 3:1-Auswärtssieg bei Osnabrück, zuvor gewann die Alte Dame mit 2:1 gegen Magdeburg und mit 5:3 bei Braunschweig. In diesem Zeitraum traf Hertha dreizehnmal und ließ nur fünf Gegentore zu – eine bemerkenswerte Bilanz.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Dynamo DresdenUnentschiedenHertha BSC
1
0
4
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
2
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
3
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
END
2Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 4. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Hertha BSC gewann damals in Dresden mit 1:0. Bereits im November 2025 setzte sich Hertha BSC zu Hause mit 2:0 gegen die SGD durch. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen gewann Hertha BSC dreimal, Dynamo Dresden einmal, ein Spiel endete unentschieden.

Dynamo Dresden vs. Hertha BSC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
5500156+915
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
5410156+913
S
U
S
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
54011210+212
S
S
S
N
S
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
6321158+711
S
N
U
S
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
6312119+210
U
S
N
S
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
522154+18
N
S
S
U
U
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
52121312+17
S
U
N
N
S
8
VfL BochumVfL BochumBOC
52124407
U
S
N
S
N
9
St. PauliSt. PauliFCP
51317706
S
U
N
U
U
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
6132911-26
U
U
N
S
N
11
OsnabrückOsnabrückOSN
5203811-36
N
S
S
N
N
12
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
5122611-55
N
U
N
U
S
13
BraunschweigBraunschweigEBS
5113121204
U
N
N
N
S
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
5113810-24
N
U
N
S
N
15
Hannover 96Hannover 96H96
511358-34
N
U
S
N
N
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
5113712-54
U
N
N
S
N
17
DarmstadtDarmstadtSVD
6114513-84
N
S
N
N
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
503269-33
N
U
N
U
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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