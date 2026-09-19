Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC beginnt am 19.09.2026, 20:30.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Hertha BSC

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 6 19. Sept. 2026 - 14:30 Rudolf Harbig Stadion

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC ist live bei Sky WOW und RTL+ zu sehen. Alle verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Dynamo Dresden vs. Hertha BSC: Spielvorschau

Im Rudolf Harbig Stadion in Dresden empfängt Dynamo Dresden den Tabellenführer Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Thomas Stamms SGD trifft auf eine Berliner Mannschaft, die mit fünf Siegen aus fünf Ligaspielen in bestechender Form aufläuft.

Für Dresden ist es ein Spiel unter Druck. Die SGD rangiert auf Platz 16 der Tabelle und braucht dringend Punkte, um den Abstand nach unten nicht weiter wachsen zu lassen. Das jüngste Ligaspiel gegen Braunschweig endete 2:2 – ein Remis, das die Schwankungen der Dresdner in dieser Saison widerspiegelt.

Hertha BSC reist als klarer Favorit an. Stefan Leitls Mannschaft hat zuletzt Osnabrück mit 3:1 bezwungen und steht verdient an der Tabellenspitze. Die Berliner haben in fünf Pflichtspielen dreizehn Tore erzielt und nur fünf kassiert.

Die Ausgangslage könnte kaum ungleicher sein: Tabellenführer gegen Tabellen-16. Dennoch ist das Rudolf Harbig Stadion ein Ort, an dem Dresden schon stärkere Gegner gefordert hat.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream findet ihr nachfolgend.





Dynamo Dresden vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Form

Dynamo Dresden kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 gegen Braunschweig, davor unterlag die SGD VfL Bochum mit 1:2. Positiv zu vermerken ist der 6:0-Kantersieg im DFB-Pokal gegen Westfalia Rhynern sowie ein 1:0-Heimerfolg gegen Darmstadt. In diesen fünf Spielen erzielte Dresden elf Tore und kassierte zehn.

Hertha BSC präsentiert sich mit fünf Siegen aus fünf Pflichtspielen in Bestform. Der jüngste Erfolg war ein 3:1-Auswärtssieg bei Osnabrück, zuvor gewann die Alte Dame mit 2:1 gegen Magdeburg und mit 5:3 bei Braunschweig. In diesem Zeitraum traf Hertha dreizehnmal und ließ nur fünf Gegentore zu – eine bemerkenswerte Bilanz.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 4. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Hertha BSC gewann damals in Dresden mit 1:0. Bereits im November 2025 setzte sich Hertha BSC zu Hause mit 2:0 gegen die SGD durch. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen gewann Hertha BSC dreimal, Dynamo Dresden einmal, ein Spiel endete unentschieden.

Dynamo Dresden vs. Hertha BSC: Die Tabellen

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