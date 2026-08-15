Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt beginnt am 16.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Darmstadt

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2 16. Aug. 2026 - 07:30 Rudolf Harbig Stadion

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs Darmstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt ist über Sky WOW als Livestream abrufbar. Alle weiteren Optionen zur TV-Übertragung sind unten aufgeführt.

Dynamo Dresden vs. Darmstadt: Spielvorschau

Im Rudolf Harbig Stadion in Dresden empfängt die SGD Darmstadt zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs sind mit gemischten Eindrücken in die neue Saison gestartet und suchen früh nach Stabilität.

Für Dynamo Dresden begann die Spielzeit mit einem Dämpfer. Thomas Stamms Mannschaft unterlag dem 1. FC Nürnberg deutlich mit 0:3 und steht in der Tabelle unter Druck.

Darmstadt reist nach einem 2:2 gegen Holstein Kiel zum Saisonauftakt nach Dresden. Florian Kohfeldt und seine Lilien holten damit einen Punkt, hinterließen aber keinen überzeugenden Eindruck.

Die Ausgangslage ist klar: Dresden braucht nach der Auftaktniederlage Punkte, Darmstadt will nachlegen. Ein Duell zweier Mannschaften, die sich in der Tabelle noch nicht orientieren konnten.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Dynamo Dresden vs. Darmstadt: Aufstellungen

Form

Dynamo Dresden kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einer Niederlage und zwei weiteren Niederlagen aus den letzten fünf Partien in die Begegnung. Der jüngste Auftritt in der Liga endete mit einem 0:3 gegen den 1. FC Nürnberg. Zuvor hatte die SGD in Testspielen Union Berlin mit 2:1 bezwungen und Energie Cottbus mit 1:2 unterlegen. Den letzten Ligasieg fuhr Dresden mit 2:1 gegen Holstein Kiel ein.

Darmstadt weist aus den vergangenen fünf Spielen eine Bilanz von null Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt trennten sich die Lilien zum Saisonauftakt 2:2 von Holstein Kiel, davor gab es ein torloses Remis gegen Portsmouth in der Vorbereitung. Die beiden letzten Ligaspiele der Vorsaison verlor Darmstadt gegen Paderborn mit 0:2 und in Karlsruhe mit 1:2.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 27. Februar 2026 in der 2. Bundesliga statt: Dynamo Dresden gewann das Heimspiel gegen Darmstadt mit 3:1. Davor hatte Darmstadt das Hinspiel der Saison 2025/26 am 26. September 2025 mit 2:0 für sich entschieden. Aus den letzten fünf direkten Duellen führt Darmstadt mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Dresden, eine Partie endete unentschieden.

Dynamo Dresden vs. Darmstadt: Die Tabellen

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