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Deutschland 2 Bundesliga
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Rudolf Harbig Stadion
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Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Darmstadt heute live im TV und Livestream?

Dynamo Dresden - Darmstadt
Dynamo Dresden
Darmstadt
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Dynamo Dresden gegen Darmstadt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt beginnt am 16.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Darmstadt

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2
Rudolf Harbig Stadion

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs Darmstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt ist über Sky WOW als Livestream abrufbar. Alle weiteren Optionen zur TV-Übertragung sind unten aufgeführt.

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Dynamo Dresden vs. Darmstadt: Spielvorschau

Im Rudolf Harbig Stadion in Dresden empfängt die SGD Darmstadt zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs sind mit gemischten Eindrücken in die neue Saison gestartet und suchen früh nach Stabilität.

Für Dynamo Dresden begann die Spielzeit mit einem Dämpfer. Thomas Stamms Mannschaft unterlag dem 1. FC Nürnberg deutlich mit 0:3 und steht in der Tabelle unter Druck.

Darmstadt reist nach einem 2:2 gegen Holstein Kiel zum Saisonauftakt nach Dresden. Florian Kohfeldt und seine Lilien holten damit einen Punkt, hinterließen aber keinen überzeugenden Eindruck.

Die Ausgangslage ist klar: Dresden braucht nach der Auftaktniederlage Punkte, Darmstadt will nachlegen. Ein Duell zweier Mannschaften, die sich in der Tabelle noch nicht orientieren konnten.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Dynamo Dresden vs. Darmstadt: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Darmstadt Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD
Aufstellung
Darmstadt crest
Darmstadt
SVD
Darmstadt crest
Darmstadt
SVD

Trainer

  • T. Stamm

Form

DOD

DOD - Form

HSK
S2-1
GAK
S5-0
COT
N1-2
FCU
S2-1
FCN
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVD

SVD - Form

KSC
N2-1
PRM
U1-1
SCP
N0-2
POR
U0-0
HSK
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Dynamo Dresden kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einer Niederlage und zwei weiteren Niederlagen aus den letzten fünf Partien in die Begegnung. Der jüngste Auftritt in der Liga endete mit einem 0:3 gegen den 1. FC Nürnberg. Zuvor hatte die SGD in Testspielen Union Berlin mit 2:1 bezwungen und Energie Cottbus mit 1:2 unterlegen. Den letzten Ligasieg fuhr Dresden mit 2:1 gegen Holstein Kiel ein.

Darmstadt weist aus den vergangenen fünf Spielen eine Bilanz von null Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt trennten sich die Lilien zum Saisonauftakt 2:2 von Holstein Kiel, davor gab es ein torloses Remis gegen Portsmouth in der Vorbereitung. Die beiden letzten Ligaspiele der Vorsaison verlor Darmstadt gegen Paderborn mit 0:2 und in Karlsruhe mit 1:2.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Dynamo DresdenUnentschiedenDarmstadt
1
0
4
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
3
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
2
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
END
3Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 27. Februar 2026 in der 2. Bundesliga statt: Dynamo Dresden gewann das Heimspiel gegen Darmstadt mit 3:1. Davor hatte Darmstadt das Hinspiel der Saison 2025/26 am 26. September 2025 mit 2:0 für sich entschieden. Aus den letzten fünf direkten Duellen führt Darmstadt mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Dresden, eine Partie endete unentschieden.

Dynamo Dresden vs. Darmstadt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
220072+56
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
220051+46
S
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
211021+14
U
S
4
BraunschweigBraunschweigEBS
210162+43
N
S
5
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
6
VfL BochumVfL BochumBOC
21011103
S
N
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
210157-23
N
S
8
MagdeburgMagdeburgFCM
210146-23
S
N
9
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
10
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
11
KaiserslauternKaiserslauternFCK
20200002
U
U
12
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
13
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
14
Greuther FürthGreuther FürthGFT
201135-21
N
U
15
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
OsnabrückOsnabrückOSN
200237-40
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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