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UEFA Nations League A
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Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Serbien heute live im TV und Livestream?

Deutschland - Serbien
Deutschland
Serbien
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Deutschland gegen Serbien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Deutschland und Serbien beginnt am 01.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Deutschland gegen Serbien

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 3
Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs Serbien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel Deutschland vs. Serbien wird live auf ZDF übertragen. Den Livestream findet ihr direkt auf zdf.de.

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Deutschland vs. Serbien: Spielvorschau

Deutschland empfängt Serbien in der Allianz Arena in München zum UEFA-Nations-League-Gruppenspiel. Für beide Mannschaften geht es nach einem schwachen Saisonstart um wichtige Punkte in Gruppe 2.

Jürgen Klopp hat seinen Einstand als Bundestrainer noch nicht gefeiert. Nach dem enttäuschenden 0:1 gegen Griechenland und dem 1:1-Unentschieden gegen die Niederlande steht Deutschland ohne Sieg da – und das, obwohl Klopp mit einem ungewöhnlich breiten 44-Mann-Kader in die Ära gestartet ist. Rudi Völler hat inzwischen bestätigt, dass dieser Ansatz im November wieder aufgegeben wird.

Joshua Kimmich, der die Mannschaft als Kapitän anführt, hat nach der Griechenland-Niederlage öffentlich eine sofortige Reaktion gefordert. Auch von außen wächst der Druck: Ex-Nationalspieler Mario Basler zweifelt grundsätzlich an Kimmichs Weltklasse-Status und fordert von Klopp eine Überprüfung der Kapitänsfrage.

Serbien reist nach München ohne einen einzigen Punkt aus den ersten beiden Nations-League-Spielen. Veljko Paunovićs Mannschaft verlor sowohl gegen Griechenland (1:2) als auch gegen die Niederlande (1:2) in Belgrad. Dabei zeigte die Mannschaft phasenweise Moral – gegen Griechenland gingen die Serben früh durch Andrija Živković in Führung, ehe sie tief in der Nachspielzeit das Spiel noch aus der Hand gaben.

Die Tabellensituation ist klar: Deutschland steht auf Platz drei, Serbien auf Platz vier. Beide Nationen brauchen dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

Wo ihr die Partie live verfolgen könnt und alles Weitere zur Übertragung, erfahrt ihr hier.


Deutschland vs. Serbien: Aufstellungen

Deutschland vs Serbien Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Deutschland crest
Deutschland
GER
Aufstellung
Serbien crest
Serbien
SER
5-4-1
J. UrbigJ. UrbigR. BakuR. BakuW. AntonW. AntonM. ThiawM. ThiawD. RaumD. RaumV. JaneltV. JaneltA. PavlovicA. PavlovicF. WirtzF. WirtzK. AdeyemiK. AdeyemiS. El MalaS. El MalaJ. BurkardtJ. BurkardtV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-Savicteam-logoS. BabicN. GudeljN. GudeljK. NedeljkovicK. NedeljkovicA. TerzicA. TerzicS. PavlovicS. PavlovicS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicA. StankovicA. StankovicS. LukicS. LukicA. ZivkovicA. ZivkovicD. JoveljicD. Joveljic
Serbien crest
Serbien
SER
4-2-3-1
Deutschland

Startelf

Serbien

Trainer

  • Jürgen Klopp
  • V. Paunovic

Form

GER

GER - Form

ELF
S2-1
ECU
N2-1
PAR
N1-1
NED
U1-1
GRI
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SER

SER - Form

KSA
S2-1
CPV
N3-0
MEX
N5-1
GRI
N1-2
NED
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Deutschland kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen nach München. Zuletzt setzte es ein 0:1 gegen Griechenland in der Nations League – die erste Partie ohne eigenen Torerfolg seit 14 Länderspielen. Davor gab es ein 1:1 gegen die Niederlande sowie Niederlagen gegen Paraguay (1:1 n.V.) und Ecuador (1:2) bei der WM 2026. Den einzigen Sieg in diesem Zeitraum holte Deutschland mit einem 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Über fünf Spiele erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte sieben.

Serbien steht nach fünf Spielen bei einem Sieg und vier Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem 1:2 gegen die Niederlande in der Nations League, zuvor verlor die Mannschaft ebenfalls 1:2 gegen Griechenland. Weitere Rückschläge gab es in Freundschaftsspielen gegen Mexiko (1:5) und Kap Verde (0:3). Der einzige Erfolg im betrachteten Zeitraum war ein 2:1 gegen Saudi-Arabien. Serbien traf in diesen fünf Spielen fünfmal und kassierte zwölf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

DeutschlandUnentschiedenSerbien
2
1
1
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Weltmeisterschaft
Deutschland badge
Deutschland
GER
0
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Serbien badge
Serbien
SER
0
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das bisher letzte Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Serbien fand im März 2019 statt: Das Freundschaftsspiel in Wolfsburg endete 1:1, nachdem Luka Jović Serbien in Führung gebracht hatte und Leon Goretzka für Deutschland ausglich. Aus den vier jüngsten Duellen holte Deutschland zwei Siege, Serbien einen – ein Spiel endete unentschieden. Bemerkenswert: Serbien gewann das bislang einzige Pflichtspiel in dieser Serie, ein 1:0 bei der WM 2010.

Deutschland vs. Serbien: Die Tabellen

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
GriechenlandGriechenlandGRI
220031+26
S
S
2
NiederlandeNiederlandeNED
211032+14
S
U
3
DeutschlandDeutschlandGER
201112-11
N
U
4
SerbienSerbienSER
200224-20
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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