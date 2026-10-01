Das Spiel zwischen Deutschland und Serbien beginnt am 01.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Deutschland gegen Serbien

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs Serbien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel Deutschland vs. Serbien wird live auf ZDF übertragen. Den Livestream findet ihr direkt auf zdf.de.

Deutschland vs. Serbien: Spielvorschau

Deutschland empfängt Serbien in der Allianz Arena in München zum UEFA-Nations-League-Gruppenspiel. Für beide Mannschaften geht es nach einem schwachen Saisonstart um wichtige Punkte in Gruppe 2.

Jürgen Klopp hat seinen Einstand als Bundestrainer noch nicht gefeiert. Nach dem enttäuschenden 0:1 gegen Griechenland und dem 1:1-Unentschieden gegen die Niederlande steht Deutschland ohne Sieg da – und das, obwohl Klopp mit einem ungewöhnlich breiten 44-Mann-Kader in die Ära gestartet ist. Rudi Völler hat inzwischen bestätigt, dass dieser Ansatz im November wieder aufgegeben wird.

Joshua Kimmich, der die Mannschaft als Kapitän anführt, hat nach der Griechenland-Niederlage öffentlich eine sofortige Reaktion gefordert. Auch von außen wächst der Druck: Ex-Nationalspieler Mario Basler zweifelt grundsätzlich an Kimmichs Weltklasse-Status und fordert von Klopp eine Überprüfung der Kapitänsfrage.

Serbien reist nach München ohne einen einzigen Punkt aus den ersten beiden Nations-League-Spielen. Veljko Paunovićs Mannschaft verlor sowohl gegen Griechenland (1:2) als auch gegen die Niederlande (1:2) in Belgrad. Dabei zeigte die Mannschaft phasenweise Moral – gegen Griechenland gingen die Serben früh durch Andrija Živković in Führung, ehe sie tief in der Nachspielzeit das Spiel noch aus der Hand gaben.

Die Tabellensituation ist klar: Deutschland steht auf Platz drei, Serbien auf Platz vier. Beide Nationen brauchen dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

Wo ihr die Partie live verfolgen könnt und alles Weitere zur Übertragung, erfahrt ihr hier.





Deutschland vs. Serbien: Aufstellungen

Form

Deutschland kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen nach München. Zuletzt setzte es ein 0:1 gegen Griechenland in der Nations League – die erste Partie ohne eigenen Torerfolg seit 14 Länderspielen. Davor gab es ein 1:1 gegen die Niederlande sowie Niederlagen gegen Paraguay (1:1 n.V.) und Ecuador (1:2) bei der WM 2026. Den einzigen Sieg in diesem Zeitraum holte Deutschland mit einem 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Über fünf Spiele erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte sieben.

Serbien steht nach fünf Spielen bei einem Sieg und vier Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem 1:2 gegen die Niederlande in der Nations League, zuvor verlor die Mannschaft ebenfalls 1:2 gegen Griechenland. Weitere Rückschläge gab es in Freundschaftsspielen gegen Mexiko (1:5) und Kap Verde (0:3). Der einzige Erfolg im betrachteten Zeitraum war ein 2:1 gegen Saudi-Arabien. Serbien traf in diesen fünf Spielen fünfmal und kassierte zwölf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das bisher letzte Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Serbien fand im März 2019 statt: Das Freundschaftsspiel in Wolfsburg endete 1:1, nachdem Luka Jović Serbien in Führung gebracht hatte und Leon Goretzka für Deutschland ausglich. Aus den vier jüngsten Duellen holte Deutschland zwei Siege, Serbien einen – ein Spiel endete unentschieden. Bemerkenswert: Serbien gewann das bislang einzige Pflichtspiel in dieser Serie, ein 1:0 bei der WM 2010.

Deutschland vs. Serbien: Die Tabellen

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Griechenland GRI 2 2 0 0 3 1 +2 6 S S 2 Niederlande NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 S U 3 Deutschland GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 N U 4 Serbien SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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