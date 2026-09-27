Das Spiel zwischen Deutschland und Griechenland beginnt am 27.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Deutschland gegen Griechenland

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 14:45 WWK Arena

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Das Spiel wird live auf ARD übertragen. Nachfolgend sind alle Übertragungsoptionen aufgeführt.

Deutschland vs. Griechenland: Spielvorschau

In der UEFA Nations League A empfängt Deutschland die griechische Nationalmannschaft in der WWK Arena in Augsburg. Für Jürgen Klopp und sein Team geht es darum, nach dem 1:1 gegen die Niederlande wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Die deutsche Mannschaft erlebt eine Phase des Umbruchs. Marc-André ter Stegen kehrt nach zwei schwierigen Jahren ins Tor zurück – ein emotionaler Moment für den 34-Jährigen, der seinen Platz in der Nationalelf unter Klopp neu behaupten will.

Gleichwürdig hat der Kader auch Abgänge zu verkraften. Der erfahrene Pascal Gross hat nach einem starken Auftritt im Vereinsfußball seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben und hinterlässt eine Lücke im Mittelfeld.

Griechenland reist mit Rückenwind an: Ivan Jovanovics Mannschaft bezwang zuletzt Serbien mit 2:1 in der Nations League und belegt in der Gruppe den ersten Tabellenplatz. Die Griechen zeigen sich in dieser Kampagne als kompakte und gefährliche Einheit.

In der Gruppenrangliste liegt Griechenland vor Deutschland – ein Umstand, der diesem Duell zusätzliche Brisanz verleiht. Wer die Partie nicht verpassen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Deutschland vs. Griechenland: Aufstellungen

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Deutschland kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt trennten sich die Deutschen von den Niederlanden mit 1:1. Zuvor gelangen ein 7:1-Kantersieg gegen Curaçao und ein 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft, ehe Ecuador und Paraguay die DFB-Elf jeweils mit 2:1 und 1:1 nach Verlängerung eliminierten. Insgesamt erzielte Deutschland in diesen fünf Partien 12 Tore und kassierte 6.

Griechenland weist ebenfalls zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Auswärtserfolg gegen Serbien in der Nations League. Davor gab es ein 2:2 gegen Schweden sowie ein torloses Remis gegen Ungarn. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen Italien. Griechenland traf in fünf Spielen fünfmal und ließ vier Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang jüngste Aufeinandertreffen fand im Juni 2024 statt: Deutschland gewann dieses Freundschaftsspiel mit 2:1. In den vier erfassten Duellen entschied Deutschland drei Partien für sich, darunter ein 4:2 bei der Europameisterschaft 2012. Griechenland verbuchte in diesem Zeitraum keinen Sieg gegen den heutigen Gastgeber.

Deutschland vs. Griechenland: Die Tabellen

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Griechenland GRI 1 1 0 0 2 1 +1 3 S 2 Deutschland GER 1 0 1 0 1 1 0 1 U 3 Niederlande NED 1 0 1 0 1 1 0 1 U 4 Serbien SER 1 0 0 1 1 2 -1 0 N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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