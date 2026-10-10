Das Spiel zwischen Deportivo Alaves und Atletico Madrid beginnt am 10.10.2026, 16:15.

Anstoßzeit Deportivo Alaves gegen Atletico Madrid

La Liga - Spielwoche 8 10. Okt. 2026 - 10:15 Estadio Mendizorroza

Wer zeigt / überträgt Deportivo Alaves vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Deportivo Alavés und Atlético Madrid wird live auf DAZN übertragen. Über die Plattform kann die Partie als Live-Stream abgerufen werden.

Deportivo Alaves vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

Im Estadio Mendizorroza in Vitoria empfängt Deportivo Alavés den Tabellenzweiten Atlético Madrid im Rahmen der LaLiga.

Für Quique Sánchez Flores und sein Team ist es eine Gelegenheit, nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen wieder Boden gutzumachen. Alavés steht aktuell auf Tabellenplatz sechs und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Diego Simeones Mannschaft reist hingegen als eine der formstärksten Seiten der Liga an. Mit einem beeindruckenden Auswärtssieg gegen Real Madrid im Gepäck zeigt Atlético, dass der Titelkampf in dieser Saison ernst genommen werden muss.

Simeone selbst steht im Mittelpunkt des Interesses abseits des Platzes: Der Argentinier befindet sich in den letzten Monaten seines laufenden Vertrags, und der Klub arbeitet aktiv an einer Verlängerung. Seine Zukunft an der Seitenlinie scheint dennoch gesichert.

Auch im Kader gibt es Gesprächsstoff. Stürmer Julián Álvarez hat sich von seinem langjährigen Berater getrennt – ein Schritt, der die Spekulationen über seine Zukunft bei den Colchoneros weiter anheizt.

Dazu kommt eine bemerkenswerte Entwicklung abseits des Spielfelds: NBA-Star Shai Gilgeous-Alexander ist offiziell in die Eigentümergruppe von Atlético Madrid eingestiegen und unterstreicht damit den wachsenden internationalen Stellenwert des Klubs.

Wie und wo das Spiel live verfolgt werden kann, erfahrt ihr im Folgenden.





Deportivo Alaves vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Form

Deportivo Alavés kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf LaLiga-Spielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gab es ein torloses Remis gegen Athletic Bilbao, zuvor eine 0:1-Niederlage gegen Valencia. Positiv hervorzuheben sind die Siege gegen Osasuna (5:2) und Villarreal (1:0). In den fünf Spielen erzielte Alavés neun Tore und kassierte vier.

Atlético Madrid präsentiert sich in starker Verfassung und gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Erfolg gegen Real Madrid in der Liga, zuvor gab es ein klares 4:0 gegen Osasuna und ein 3:0 auswärts bei Real Sociedad. Die beiden Niederlagen kamen gegen Liverpool in der Champions League (1:2) und Athletic Bilbao in der Liga (0:3). Insgesamt erzielte Atlético in diesem Fünfer-Zeitraum elf Treffer und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

In der jüngeren Vergangenheit hat Atlético Madrid in den direkten Duellen mit Deportivo Alavés deutlich die Oberhand behalten. Das letzte Aufeinandertreffen in der LaLiga im Januar 2026 gewann Atlético mit 1:0 als Heimmannschaft. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, steht es drei Siege für Atlético, ein Unentschieden und ein Sieg für Alavés – eine Serie, die die klare Dominanz der Madrilenen in dieser Paarung unterstreicht.

Deportivo Alaves vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

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