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La Liga
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Wer zeigt / überträgt Deportivo Alaves vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Deportivo Alaves - Atletico Madrid
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In der La Liga spielt Deportivo Alaves gegen Atletico Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Deportivo Alaves und Atletico Madrid beginnt am 10.10.2026, 16:15.

Anstoßzeit Deportivo Alaves gegen Atletico Madrid

crest
La Liga - Spielwoche 8
Estadio Mendizorroza

Wer zeigt / überträgt Deportivo Alaves vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Deportivo Alavés und Atlético Madrid wird live auf DAZN übertragen. Über die Plattform kann die Partie als Live-Stream abgerufen werden.

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Deportivo Alaves vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

Im Estadio Mendizorroza in Vitoria empfängt Deportivo Alavés den Tabellenzweiten Atlético Madrid im Rahmen der LaLiga.

Für Quique Sánchez Flores und sein Team ist es eine Gelegenheit, nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen wieder Boden gutzumachen. Alavés steht aktuell auf Tabellenplatz sechs und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Diego Simeones Mannschaft reist hingegen als eine der formstärksten Seiten der Liga an. Mit einem beeindruckenden Auswärtssieg gegen Real Madrid im Gepäck zeigt Atlético, dass der Titelkampf in dieser Saison ernst genommen werden muss.

Simeone selbst steht im Mittelpunkt des Interesses abseits des Platzes: Der Argentinier befindet sich in den letzten Monaten seines laufenden Vertrags, und der Klub arbeitet aktiv an einer Verlängerung. Seine Zukunft an der Seitenlinie scheint dennoch gesichert.

Auch im Kader gibt es Gesprächsstoff. Stürmer Julián Álvarez hat sich von seinem langjährigen Berater getrennt – ein Schritt, der die Spekulationen über seine Zukunft bei den Colchoneros weiter anheizt.

Dazu kommt eine bemerkenswerte Entwicklung abseits des Spielfelds: NBA-Star Shai Gilgeous-Alexander ist offiziell in die Eigentümergruppe von Atlético Madrid eingestiegen und unterstreicht damit den wachsenden internationalen Stellenwert des Klubs.

Wie und wo das Spiel live verfolgt werden kann, erfahrt ihr im Folgenden.


Deportivo Alaves vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

5-3-2
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Aufstellung
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-4-2
A. SiveraA. SiveraN. TenagliaN. TenagliaÁngel PérezÁngel PérezJ. OttoJ. OttoA. RebbachA. RebbachNicolás ValentiniNicolás ValentiniDenis SuárezDenis SuárezPablo IbánezPablo IbánezA. BlancoA. BlancoL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. MartinezJ. OblakJ. OblakM. LlorenteM. LlorenteD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillR. Le NormandR. Le NormandG. SimeoneG. SimeoneKokeKokeJ. CardosoJ. CardosoÁlex BaenaÁlex BaenaA. LookmanA. LookmanK. LeeK. Lee
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
5-3-2
Deportivo Alaves

Startelf

Atletico Madrid

Trainer

  • Q. Sanchez Flores
  • D. Simeone

Form

ALA

ALA - Form

VIL
S1-0
OSA
S5-2
SAN
N2-1
VAL
N0-1
ATH
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ATM

ATM - Form

ATH
N3-0
LIV
N2-1
RSO
S0-3
OSA
S4-0
RMA
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Deportivo Alavés kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf LaLiga-Spielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gab es ein torloses Remis gegen Athletic Bilbao, zuvor eine 0:1-Niederlage gegen Valencia. Positiv hervorzuheben sind die Siege gegen Osasuna (5:2) und Villarreal (1:0). In den fünf Spielen erzielte Alavés neun Tore und kassierte vier.

Atlético Madrid präsentiert sich in starker Verfassung und gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Erfolg gegen Real Madrid in der Liga, zuvor gab es ein klares 4:0 gegen Osasuna und ein 3:0 auswärts bei Real Sociedad. Die beiden Niederlagen kamen gegen Liverpool in der Champions League (1:2) und Athletic Bilbao in der Liga (0:3). Insgesamt erzielte Atlético in diesem Fünfer-Zeitraum elf Treffer und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Deportivo AlavesUnentschiedenAtletico Madrid
1
2
2
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
4Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

In der jüngeren Vergangenheit hat Atlético Madrid in den direkten Duellen mit Deportivo Alavés deutlich die Oberhand behalten. Das letzte Aufeinandertreffen in der LaLiga im Januar 2026 gewann Atlético mit 1:0 als Heimmannschaft. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, steht es drei Siege für Atlético, ein Unentschieden und ein Sieg für Alavés – eine Serie, die die klare Dominanz der Madrilenen in dieser Paarung unterstreicht.

Deportivo Alaves vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
U
N
N
S
U
12
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
14
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
MalagaMalagaMAL
8044413-94
U
N
N
U
U
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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