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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs. Hannover 96 heute live im TV und Livestream?

Darmstadt - Hannover 96
Darmstadt
Hannover 96
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Darmstadt gegen Hannover 96. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Darmstadt und Hannover 96 beginnt am 30.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Darmstadt gegen Hannover 96

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3
Merck-Stadion am Böllenfalltor

Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs Hannover 96 heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Darmstadt und Hannover 96 ist live bei Sky WOW als Livestream verfügbar. Alle Übertragungsoptionen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

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Darmstadt vs. Hannover 96: Spielvorschau

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt Darmstadt den Tabellenletzten Hannover 96 zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stecken nach einem schwachen Saisonstart unter Druck – ein Sieg ist für jede Seite dringend nötig.

Darmstadt hat in der laufenden Saison noch keinen Ligasieg geholt. Florian Kohfeldts Mannschaft unterlag Dynamo Dresden mit 0:1 und trennte sich von Holstein Kiel nur mit einem 2:2. Der einzige Erfolgserlebnis der jüngsten Wochen war das DFB-Pokal-Weiterkommen gegen Carl Zeiss Jena.

Hannover 96 reist als Tabellen-18. nach Darmstadt – mit zwei Niederlagen aus den ersten zwei Ligaspielen im Gepäck. Das 0:1 gegen VfL Wolfsburg und die 1:3-Niederlage gegen Energie Cottbus zeigen, dass Christian Titz noch keine stabile Grundlage gefunden hat.

Die Lilien belegen selbst nur Rang 16 und haben in dieser Konstellation wenig Spielraum für weitere Ausrutscher. Drei Punkte würden Darmstadt spürbar Luft verschaffen – und Hannover tiefer in die Krise treiben.

Das Duell zwischen zwei Kellerkind-Teams der 2. Bundesliga verspricht Spannung mit hohem Einsatz. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Darmstadt vs. Hannover 96: Aufstellungen

Darmstadt vs Hannover 96 Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt crest
Darmstadt
SVD
Aufstellung
Hannover 96 crest
Hannover 96
H96
Hannover 96 crest
Hannover 96
H96

Trainer

  • F. Kohfeldt

Form

SVD

SVD - Form

SCP
N0-2
POR
U0-0
HSK
U2-2
DOD
N1-0
CZJ
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
H96

H96 - Form

FCN
U3-3
ZWO
S3-0
COT
N3-1
WOB
N0-1
HEM
S1-9
Tor erzielt (kassiert)
16/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Darmstadt kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. In der Liga wartet die Mannschaft noch auf den ersten Dreier: Das 0:1 gegen Dynamo Dresden war die jüngste Niederlage, das 2:2 gegen Holstein Kiel der Saisonauftakt. Einzig im DFB-Pokal gelang ein Sieg – ein 2:1 bei Carl Zeiss Jena.

Hannover 96 weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und zwei Niederlagen sowie ein Unentschieden auf. Der deutlichste Erfolg war ein 9:1 im DFB-Pokal gegen SV Hemelingen. In der Liga blieb Hannover aber ohne Punkt: 0:1 gegen Wolfsburg und 1:3 gegen Energie Cottbus. Das Unentschieden zum Saisonabschluss der Vorsaison, ein 3:3 gegen 1. FC Nürnberg, zeigt die Anfälligkeit der Defensive.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

DarmstadtUnentschiedenHannover 96
3
0
2
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
2
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
3
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
2
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
9Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 11. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Darmstadt verlor das Heimspiel gegen Hannover 96 mit 0:2. Zuvor hatte Darmstadt beim 3:2-Auswärtssieg in Hannover im November 2025 die Oberhand behalten. Aus den letzten fünf direkten Duellen in der 2. Bundesliga führt Darmstadt mit drei Siegen gegenüber zwei Hannoveraner Erfolgen.

Darmstadt vs. Hannover 96: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
3300113+89
S
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
3300104+69
S
S
S
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
321062+47
S
S
U
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
3201101006
S
N
S
5
Greuther FürthGreuther FürthGFT
311178-14
S
N
U
6
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
311146-24
N
U
S
7
BraunschweigBraunschweigEBS
310297+23
N
N
S
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
310256-13
N
S
N
9
VfL BochumVfL BochumBOC
310212-13
N
S
N
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
310268-23
N
N
S
11
MagdeburgMagdeburgFCM
210146-23
S
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
310247-33
S
N
N
13
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
310248-43
N
S
N
14
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
15
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
16
KaiserslauternKaiserslauternFCK
20200002
U
U
17
DarmstadtDarmstadtSVD
201123-11
N
U
18
Hannover 96Hannover 96H96
200214-30
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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