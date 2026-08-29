Das Spiel zwischen Darmstadt und Hannover 96 beginnt am 30.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Darmstadt gegen Hannover 96

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3 30. Aug. 2026 - 07:30 Merck-Stadion am Böllenfalltor

Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs Hannover 96 heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Darmstadt und Hannover 96 ist live bei Sky WOW als Livestream verfügbar. Alle Übertragungsoptionen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Darmstadt vs. Hannover 96: Spielvorschau

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt Darmstadt den Tabellenletzten Hannover 96 zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stecken nach einem schwachen Saisonstart unter Druck – ein Sieg ist für jede Seite dringend nötig.

Darmstadt hat in der laufenden Saison noch keinen Ligasieg geholt. Florian Kohfeldts Mannschaft unterlag Dynamo Dresden mit 0:1 und trennte sich von Holstein Kiel nur mit einem 2:2. Der einzige Erfolgserlebnis der jüngsten Wochen war das DFB-Pokal-Weiterkommen gegen Carl Zeiss Jena.

Hannover 96 reist als Tabellen-18. nach Darmstadt – mit zwei Niederlagen aus den ersten zwei Ligaspielen im Gepäck. Das 0:1 gegen VfL Wolfsburg und die 1:3-Niederlage gegen Energie Cottbus zeigen, dass Christian Titz noch keine stabile Grundlage gefunden hat.

Die Lilien belegen selbst nur Rang 16 und haben in dieser Konstellation wenig Spielraum für weitere Ausrutscher. Drei Punkte würden Darmstadt spürbar Luft verschaffen – und Hannover tiefer in die Krise treiben.

Das Duell zwischen zwei Kellerkind-Teams der 2. Bundesliga verspricht Spannung mit hohem Einsatz. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Darmstadt vs. Hannover 96: Aufstellungen

Form

Darmstadt kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. In der Liga wartet die Mannschaft noch auf den ersten Dreier: Das 0:1 gegen Dynamo Dresden war die jüngste Niederlage, das 2:2 gegen Holstein Kiel der Saisonauftakt. Einzig im DFB-Pokal gelang ein Sieg – ein 2:1 bei Carl Zeiss Jena.

Hannover 96 weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und zwei Niederlagen sowie ein Unentschieden auf. Der deutlichste Erfolg war ein 9:1 im DFB-Pokal gegen SV Hemelingen. In der Liga blieb Hannover aber ohne Punkt: 0:1 gegen Wolfsburg und 1:3 gegen Energie Cottbus. Das Unentschieden zum Saisonabschluss der Vorsaison, ein 3:3 gegen 1. FC Nürnberg, zeigt die Anfälligkeit der Defensive.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 11. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Darmstadt verlor das Heimspiel gegen Hannover 96 mit 0:2. Zuvor hatte Darmstadt beim 3:2-Auswärtssieg in Hannover im November 2025 die Oberhand behalten. Aus den letzten fünf direkten Duellen in der 2. Bundesliga führt Darmstadt mit drei Siegen gegenüber zwei Hannoveraner Erfolgen.

Darmstadt vs. Hannover 96: Die Tabellen

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