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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs. Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

Darmstadt - Energie Cottbus
Darmstadt
Energie Cottbus
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Darmstadt gegen Energie Cottbus. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Darmstadt und Energie Cottbus beginnt am 10.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit Darmstadt gegen Energie Cottbus

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7
Merck-Stadion am Böllenfalltor

Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Darmstadt und Energie Cottbus ist live bei WOW zu sehen. Dort könnt ihr die Partie im Stream verfolgen.

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Darmstadt vs. Energie Cottbus: Spielvorschau

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt Darmstadt den Energie Cottbus im Rahmen der 2. Bundesliga. Für den Gastgeber ist es ein Spiel, das angesichts der aktuellen Tabellensituation kaum wichtiger sein könnte.

Darmstadt steckt tief im Abstiegskampf. Die Lilien haben in den vergangenen Wochen zu wenig Punkte geholt und brauchen dringend einen Sieg, um den Anschluss nicht vollständig zu verlieren.

Cottbus reist als Aufsteiger an, der sich in der Liga bislang ordentlich behauptet. Trainer Claus-Dieter Wollitz hat seine Mannschaft gut auf die Anforderungen der zweiten Liga eingestellt.

Für Darmstadt-Coach Florian Kohfeldt steht die Defensive im Fokus. Die Lilien haben zuletzt zu viele Gegentore kassiert und müssen kompakter auftreten, wenn sie punkten wollen.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zu den aktuellen Kaderlagen beider Teams.


Darmstadt vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Darmstadt vs Energie Cottbus Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Kohfeldt

Form

SVD

SVD - Form

CZJ
S1-2
H96
N0-1
FCK
N3-0
ABI
S2-1
WOB
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
COT

COT - Form

FCA
N0-2
GFT
N3-4
WOB
U4-4
KSC
S0-3
FCP
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
11/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Darmstadt kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Lilien nur zwei Siege bei drei Niederlagen. Zuletzt setzte es ein deutliches 5:1 gegen VfL Wolfsburg. Insgesamt kassierte Darmstadt in diesen fünf Spielen zehn Gegentore und erzielte selbst nur fünf Treffer. Der einzige Ligasieg gelang mit 2:1 gegen Arminia Bielefeld.

Cottbus zeigt sich stabiler: Die Lausitzer holten aus ihren letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen St. Pauli. Besonders auffällig war das 4:4-Remis gegen VfL Wolfsburg sowie der klare 3:0-Auswärtssieg bei Karlsruher SC. Cottbus erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Für die jüngsten Aufeinandertreffen zwischen Darmstadt und Energie Cottbus liegen keine Daten vor. Eine Zusammenfassung der direkten Duelle wird ergänzt, sobald entsprechende Informationen verfügbar sind.

Darmstadt vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
6600177+1018
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
6510166+1016
S
S
U
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
6321158+711
S
N
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
6312119+210
U
S
N
S
S
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
62221413+18
U
S
U
N
N
8
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
9
St. PauliSt. PauliFCP
61418807
U
S
U
N
U
10
VfL BochumVfL BochumBOC
621356-17
N
U
S
N
S
11
Hannover 96Hannover 96H96
621379-27
S
N
U
S
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
6213912-37
U
N
S
S
N
13
Greuther FürthGreuther FürthGFT
6132911-26
U
U
N
S
N
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
61231012-25
U
N
U
N
S
15
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
6123612-65
N
N
U
N
U
16
Holstein KielHolstein KielHSK
7043711-44
N
U
N
U
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
6114814-64
N
U
N
N
S
18
DarmstadtDarmstadtSVD
6114513-84
N
S
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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