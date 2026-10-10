Das Spiel zwischen Darmstadt und Energie Cottbus beginnt am 10.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit Darmstadt gegen Energie Cottbus

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7 10. Okt. 2026 - 07:00 Merck-Stadion am Böllenfalltor

Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Darmstadt und Energie Cottbus ist live bei WOW zu sehen. Dort könnt ihr die Partie im Stream verfolgen.

Darmstadt vs. Energie Cottbus: Spielvorschau

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt Darmstadt den Energie Cottbus im Rahmen der 2. Bundesliga. Für den Gastgeber ist es ein Spiel, das angesichts der aktuellen Tabellensituation kaum wichtiger sein könnte.

Darmstadt steckt tief im Abstiegskampf. Die Lilien haben in den vergangenen Wochen zu wenig Punkte geholt und brauchen dringend einen Sieg, um den Anschluss nicht vollständig zu verlieren.

Cottbus reist als Aufsteiger an, der sich in der Liga bislang ordentlich behauptet. Trainer Claus-Dieter Wollitz hat seine Mannschaft gut auf die Anforderungen der zweiten Liga eingestellt.

Für Darmstadt-Coach Florian Kohfeldt steht die Defensive im Fokus. Die Lilien haben zuletzt zu viele Gegentore kassiert und müssen kompakter auftreten, wenn sie punkten wollen.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zu den aktuellen Kaderlagen beider Teams.





Darmstadt vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Form

Darmstadt kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Lilien nur zwei Siege bei drei Niederlagen. Zuletzt setzte es ein deutliches 5:1 gegen VfL Wolfsburg. Insgesamt kassierte Darmstadt in diesen fünf Spielen zehn Gegentore und erzielte selbst nur fünf Treffer. Der einzige Ligasieg gelang mit 2:1 gegen Arminia Bielefeld.

Cottbus zeigt sich stabiler: Die Lausitzer holten aus ihren letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen St. Pauli. Besonders auffällig war das 4:4-Remis gegen VfL Wolfsburg sowie der klare 3:0-Auswärtssieg bei Karlsruher SC. Cottbus erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Für die jüngsten Aufeinandertreffen zwischen Darmstadt und Energie Cottbus liegen keine Daten vor. Eine Zusammenfassung der direkten Duelle wird ergänzt, sobald entsprechende Informationen verfügbar sind.

Darmstadt vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

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