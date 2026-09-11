Das Spiel zwischen Darmstadt und Arminia Bielefeld beginnt am 11.09.2026, 18:30.

Anstoßzeit Darmstadt gegen Arminia Bielefeld

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5 11. Sept. 2026 - 12:30 Merck-Stadion am Böllenfalltor

Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Darmstadt und Arminia Bielefeld ist live bei Sky WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

Darmstadt vs. Arminia Bielefeld: Spielvorschau

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt der SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften reisen mit Druck im Gepäck an – Punkte sind dringend gefragt.

Darmstadt steht nach einem schwachen Saisonstart am Tabellenende. Florian Kohfeldts Team hat in der Liga noch kein Tor erzielt und wartet weiterhin auf den ersten Sieg der Spielzeit.

Arminia Bielefeld kommt nach einem gemischten Start ins Spiel. Oliver Kirchs Mannschaft holte zuletzt beim 2:2 gegen St. Pauli einen Punkt, verlor aber zuvor deutlich mit 1:4 bei 1. FC Nürnberg.

Für die Lilien ist dieses Heimspiel mehr als nur drei Punkte – es geht darum, endlich in der Offensive Akzente zu setzen und die eigenen Fans zu überzeugen. Eine weitere torarme Vorstellung wäre schwer zu rechtfertigen.

Bielefeld wiederum braucht Konstanz. Die Arminia zeigte in dieser Saison bereits, dass sie gewinnen kann – nun muss das auch auswärts gelingen, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Darmstadt vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Form

Darmstadt kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag das Team mit 3:0 gegen Kaiserslautern – ein deutlicher Rückschlag. Zuvor hatte Darmstadt mit 0:1 gegen Hannover 96 verloren und auch gegen Dynamo Dresden mit 1:0 den Kürzeren gezogen. Der einzige Sieg gelang im DFB-Pokal mit 2:1 bei Carl Zeiss Jena. Insgesamt erzielte Darmstadt in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sieben.

Arminia Bielefeld weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:2 bei St. Pauli. Zuvor hatte die Arminia mit 1:4 bei Nürnberg verloren und war im DFB-Pokal nach einem 2:2 gegen Sonnenhof Großaspach ausgeschieden. Der deutlichste Erfolg war das 3:0 gegen Energie Cottbus. Über alle fünf Spiele erzielte Bielefeld neun Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 4. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Arminia Bielefeld gewann daheim mit 2:1 gegen Darmstadt. Davor trennten sich beide Teams im November 2025 mit einem 2:2 in Darmstadt. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen kommt Arminia Bielefeld auf drei Siege, Darmstadt auf einen Sieg, dazu gibt es ein Unentschieden.

Darmstadt vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

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