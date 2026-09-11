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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

Darmstadt - Arminia Bielefeld
Darmstadt
Arminia Bielefeld
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Darmstadt gegen Arminia Bielefeld. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Darmstadt und Arminia Bielefeld beginnt am 11.09.2026, 18:30.

Anstoßzeit Darmstadt gegen Arminia Bielefeld

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5
Merck-Stadion am Böllenfalltor

Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Darmstadt und Arminia Bielefeld ist live bei Sky WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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Darmstadt vs. Arminia Bielefeld: Spielvorschau

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt der SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften reisen mit Druck im Gepäck an – Punkte sind dringend gefragt.

Darmstadt steht nach einem schwachen Saisonstart am Tabellenende. Florian Kohfeldts Team hat in der Liga noch kein Tor erzielt und wartet weiterhin auf den ersten Sieg der Spielzeit.

Arminia Bielefeld kommt nach einem gemischten Start ins Spiel. Oliver Kirchs Mannschaft holte zuletzt beim 2:2 gegen St. Pauli einen Punkt, verlor aber zuvor deutlich mit 1:4 bei 1. FC Nürnberg.

Für die Lilien ist dieses Heimspiel mehr als nur drei Punkte – es geht darum, endlich in der Offensive Akzente zu setzen und die eigenen Fans zu überzeugen. Eine weitere torarme Vorstellung wäre schwer zu rechtfertigen.

Bielefeld wiederum braucht Konstanz. Die Arminia zeigte in dieser Saison bereits, dass sie gewinnen kann – nun muss das auch auswärts gelingen, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.


Darmstadt vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Darmstadt vs Arminia Bielefeld Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Kohfeldt

Form

SVD

SVD - Form

HSK
U2-2
DOD
N1-0
CZJ
S1-2
H96
N0-1
FCK
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ABI

ABI - Form

KSC
N2-1
COT
S3-0
SHG
N2-2
FCN
N4-1
FCP
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Darmstadt kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag das Team mit 3:0 gegen Kaiserslautern – ein deutlicher Rückschlag. Zuvor hatte Darmstadt mit 0:1 gegen Hannover 96 verloren und auch gegen Dynamo Dresden mit 1:0 den Kürzeren gezogen. Der einzige Sieg gelang im DFB-Pokal mit 2:1 bei Carl Zeiss Jena. Insgesamt erzielte Darmstadt in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sieben.

Arminia Bielefeld weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:2 bei St. Pauli. Zuvor hatte die Arminia mit 1:4 bei Nürnberg verloren und war im DFB-Pokal nach einem 2:2 gegen Sonnenhof Großaspach ausgeschieden. Der deutlichste Erfolg war das 3:0 gegen Energie Cottbus. Über alle fünf Spiele erzielte Bielefeld neun Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

DarmstadtUnentschiedenArminia Bielefeld
0
2
3
Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
2
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
3
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
1
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
END
5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 4. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Arminia Bielefeld gewann daheim mit 2:1 gegen Darmstadt. Davor trennten sich beide Teams im November 2025 mit einem 2:2 in Darmstadt. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen kommt Arminia Bielefeld auf drei Siege, Darmstadt auf einen Sieg, dazu gibt es ein Unentschieden.

Darmstadt vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
4400125+712
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
4310135+810
U
S
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
43011110+19
S
S
N
S
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
4220106+48
U
S
S
U
5
KaiserslauternKaiserslauternFCK
422051+48
S
S
U
U
6
VfL BochumVfL BochumBOC
42023306
S
N
S
N
7
MagdeburgMagdeburgFCM
420278-16
N
S
S
N
8
OsnabrückOsnabrückOSN
420278-16
S
S
N
N
9
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
412168-25
U
N
U
S
10
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
411278-14
U
N
S
N
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
41121012-24
U
N
N
S
12
Greuther FürthGreuther FürthGFT
411279-24
N
S
N
U
13
Hannover 96Hannover 96H96
411246-24
U
S
N
N
14
BraunschweigBraunschweigEBS
4103101003
N
N
N
S
15
St. PauliSt. PauliFCP
403167-13
U
N
U
U
16
Holstein KielHolstein KielHSK
403168-23
U
N
U
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
4103510-53
N
N
S
N
18
DarmstadtDarmstadtSVD
401327-51
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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