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Wer zeigt / überträgt Dänemark vs. Portugal heute live im TV und Livestream?

Dänemark - Portugal
Dänemark
Portugal
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Dänemark gegen Portugal. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Dänemark und Portugal beginnt am 01.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Dänemark gegen Portugal

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 3
Parken

Wer zeigt / überträgt Dänemark vs Portugal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Dänemark und Portugal wird live auf DAZN übertragen. Den Live-Stream gibt es direkt über die DAZN-Plattform.

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Dänemark vs. Portugal: Spielvorschau

Dänemark empfängt Portugal im Parken in Kopenhagen in der UEFA Nations League A – ein Duell, das für beide Mannschaften in der Gruppe 4 richtungsweisend sein könnte.

Portugal reist als Tabellenführer an und zeigt sich in dieser Saison in starker Verfassung. Jorge Jesus hat die Seleção seit seiner Übernahme taktisch gefestigt, wie Rafael Leão nach dem jüngsten Sieg gegen Norwegen betonte – der neue Trainer habe die defensiven Schwächen behoben, die Portugal zuvor in wichtigen Spielen gehemmt hatten.

Dänemark hingegen befindet sich in einer schwierigen Phase. Brian Riemer muss nicht nur mit unbeständigen Ergebnissen umgehen, sondern auch mit einem wachsenden Verletzungsproblem im Kader – zuletzt musste Patrick Dorgu seine Teilnahme absagen.

Die Personalsituation bei Portugal ist ebenfalls angespannt. Bruno Fernandes war beim jüngsten Nations-League-Spiel gegen Norwegen nicht einsatzfähig, nachdem bekannt wurde, dass der Manchester-United-Kapitän seit Wochen mit Schmerzen spielt.

Riemer warnte zuletzt öffentlich, dass Portugal ohne Cristiano Ronaldo ein ernstes Problem bekommen werde – doch der Al-Nassr-Star steht vorerst noch im Kader und bleibt der zentrale Fixpunkt der Seleção.

Das Spiel verspricht eine taktisch interessante Auseinandersetzung zwischen einem Gastgeber, der Punkte dringend benötigt, und einem Favoriten, der seine Tabellenführung ausbauen will.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es im Folgenden.


Dänemark vs. Portugal: Aufstellungen

Dänemark vs Portugal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Dänemark crest
Dänemark
DEN
Aufstellung
Portugal crest
Portugal
POR
4-2-3-1
Filip JörgensenFilip JörgensenJ. AndersenJ. Andersenteam-logoRasmus Nissenteam-logoJoakim MähleO. ProvstgaardO. Provstgaardteam-logoM. DaramyPierre-Emile HöjbjergPierre-Emile HöjbjergM. DamsgaardM. DamsgaardG. IsaksenG. IsaksenM. HjulmandM. HjulmandRasmus HöjlundRasmus HöjlundD. CostaD. CostaJ. CanceloJ. CanceloR. DiasR. DiasR. VeigaR. VeigaN. MendesN. MendesP. NetoP. NetoC. ConceicaoC. ConceicaoJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaB. FernandesB. FernandesG. RamosG. Ramos
Portugal crest
Portugal
POR
4-2-3-1
Dänemark

Startelf

Portugal

Trainer

  • B. Riemer
  • J. Jesus

Form

DEN

DEN - Form

MKD
S4-0
CZE
N2-2
COD
U0-0
NOR
N3-2
WAL
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
POR

POR - Form

COL
U0-0
CRO
S2-1
ESP
N0-1
WAL
S1-0
NOR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Dänemark kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Sieg gegen Wales in der Nations League, zuvor setzte es jedoch eine 2:3-Niederlage gegen Norwegen. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Portugal präsentiert sich deutlich konstanter mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war ein Auswärtssieg gegen Norwegen mit 2:1, davor folgte ein 1:0-Erfolg gegen Wales. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:1 gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft. Portugal erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte drei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

DänemarkUnentschiedenPortugal
1
0
4
UEFA Nations League A
Portugal badge
Portugal
POR
5
Dänemark badge
Dänemark
DEN
2
END
UEFA Nations League A
Dänemark badge
Dänemark
DEN
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
END
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Dänemark badge
Dänemark
DEN
0
END
European Championship Qualification
Dänemark badge
Dänemark
DEN
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
END
Europameisterschaft
Dänemark badge
Dänemark
DEN
2
Portugal badge
Portugal
POR
3
END
3Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 23. März 2025 in der UEFA Nations League A statt: Portugal gewann damals zu Hause mit 5:2. Schon wenige Tage zuvor, am 20. März 2025, hatte Dänemark das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden. Über die letzten fünf Duelle gerechnet steht es ausgeglichen: beide Teams konnten jeweils mehrfach gewinnen, wobei Portugal in Heimspielen deutlich treffsicherer war.

Dänemark vs. Portugal: Die Tabellen

Grp. 4

#PSUNTG+/-PktForm
1
PortugalPortugalPOR
220031+26
S
S
2
NorwegenNorwegenNOR
21014403
N
S
3
DänemarkDänemarkDEN
210143+13
S
N
4
WalesWalesWAL
200203-30
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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