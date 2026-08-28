Das Spiel zwischen Crystal Palace und Manchester City beginnt am 28.08.2026, 21:00.

Anstoßzeit Crystal Palace gegen Manchester City

Premier League - Spielwoche 2 28. Aug. 2026 - 15:00 Selhurst Park

Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs Manchester City heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsoptionen für Crystal Palace gegen Manchester City im TV und als Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

Crystal Palace vs. Manchester City: Spielvorschau

Crystal Palace empfängt Manchester City am Freitagabend in Selhurst Park zum zweiten Premier-League-Spieltag der Saison 2026/27. Beide Klubs stehen noch am Anfang einer neuen Ära unter neuen Trainern.

Pierre Sage gibt sein erstes Pflichtspiel als Heimtrainer bei Palace. Der Franzose übernahm den Posten von Oliver Glasner und steht nach der 2:0-Niederlage zum Auftakt gegen Everton sofort unter Druck, eine Reaktion zu zeigen.

Enzo Maresca tritt mit Manchester City in London an und bringt nach dem 2:1-Auftaktsieg bei Bournemouth bereits erste Ruhe in seine Amtszeit. Der neue City-Trainer weiß jedoch, dass die Erwartungen an diesen Klub keine Verschnaufpausen erlauben.

Im Hintergrund brodelt es bei City. Omar Marmoush wechselte zuletzt auf Leihbasis zu Tottenham Hotspur, und die Gerüchte um einen Abgang von Jack Grealish vor dem Ende des Transferfensters reißen nicht ab. Zudem wird City mit Evertons Iliman Ndiaye in Verbindung gebracht.

Für Palace ist die Lage um Ismaila Sarr ein heikles Nebenthema. Sage bestätigte öffentlich, dass Liverpool Interesse an dem Flügelspieler zeigt, rechnet aber mit dessen Verbleib. Offiziell fehlt Sarr wegen einer Leistenverletzung.

Die Erinnerung an den FA-Cup-Sieg gegen City im Mai 2025 gibt den Gastgebern zumindest etwas Selbstvertrauen. In der Liga allerdings verloren die Londoner die letzten beiden Duelle mit City mit einem Gesamttorverhältnis von 0:6.

Wo das Spiel live zu sehen ist, welcher TV-Sender überträgt und alle weiteren Infos zum Livestream gibt es hier im Überblick.





Crystal Palace vs. Manchester City: Aufstellungen

Form

Crystal Palace kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der Pflichtspielauftakt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Everton am 22. August. Beide Siege gelangen in Vorbereitungsspielen: 2:1 gegen Fulham und 3:1 gegen Al-Ula FC. In den übrigen Testspielen kassierte Palace je drei Gegentore gegen Freiburg und Lens. Insgesamt schoss Palace in diesen fünf Partien sechs Tore und ließ acht zu.

Manchester City weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen vor. Der jüngste Auftritt war der 2:1-Sieg in der Premier League bei Bournemouth am 23. August. In der Vorbereitung gewann City 3:1 gegen Atlético Madrid und 3:1 gegen die K-League All Stars. Dem gegenüber stehen eine 0:3-Niederlage gegen Arsenal im Community Shield sowie ein 1:1-Unentschieden gegen Inter Mailand. City traf in diesen fünf Spielen zehnmal und kassierte sechs Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 13. Mai 2026 statt: Manchester City gewann das Premier-League-Heimspiel gegen Crystal Palace mit 3:0. Zuvor hatte City im Dezember 2025 ebenfalls in der Liga 3:0 in Selhurst Park gewonnen. Aus den letzten fünf Duellen holte City drei Siege, Palace einen und ein Spiel endete unentschieden. Die Ausnahme in dieser Serie war Palaces 1:0-Sieg im FA Cup im Mai 2025 in Selhurst Park sowie ein 2:2-Unentschieden in der Premier League im Dezember 2024.

Crystal Palace vs. Manchester City: Die Tabellen

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