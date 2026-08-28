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Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs. Manchester City heute live im TV und Livestream?

Crystal Palace - Manchester City
Crystal Palace
Manchester City
Premier League

In der Premier League spielt Crystal Palace gegen Manchester City. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Crystal Palace und Manchester City beginnt am 28.08.2026, 21:00.

Anstoßzeit Crystal Palace gegen Manchester City

crest
Premier League - Spielwoche 2
Selhurst Park

Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs Manchester City heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsoptionen für Crystal Palace gegen Manchester City im TV und als Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

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Crystal Palace vs. Manchester City: Spielvorschau

Crystal Palace empfängt Manchester City am Freitagabend in Selhurst Park zum zweiten Premier-League-Spieltag der Saison 2026/27. Beide Klubs stehen noch am Anfang einer neuen Ära unter neuen Trainern.

Pierre Sage gibt sein erstes Pflichtspiel als Heimtrainer bei Palace. Der Franzose übernahm den Posten von Oliver Glasner und steht nach der 2:0-Niederlage zum Auftakt gegen Everton sofort unter Druck, eine Reaktion zu zeigen.

Enzo Maresca tritt mit Manchester City in London an und bringt nach dem 2:1-Auftaktsieg bei Bournemouth bereits erste Ruhe in seine Amtszeit. Der neue City-Trainer weiß jedoch, dass die Erwartungen an diesen Klub keine Verschnaufpausen erlauben.

Im Hintergrund brodelt es bei City. Omar Marmoush wechselte zuletzt auf Leihbasis zu Tottenham Hotspur, und die Gerüchte um einen Abgang von Jack Grealish vor dem Ende des Transferfensters reißen nicht ab. Zudem wird City mit Evertons Iliman Ndiaye in Verbindung gebracht.

Für Palace ist die Lage um Ismaila Sarr ein heikles Nebenthema. Sage bestätigte öffentlich, dass Liverpool Interesse an dem Flügelspieler zeigt, rechnet aber mit dessen Verbleib. Offiziell fehlt Sarr wegen einer Leistenverletzung.

Die Erinnerung an den FA-Cup-Sieg gegen City im Mai 2025 gibt den Gastgebern zumindest etwas Selbstvertrauen. In der Liga allerdings verloren die Londoner die letzten beiden Duelle mit City mit einem Gesamttorverhältnis von 0:6.

Wo das Spiel live zu sehen ist, welcher TV-Sender überträgt und alle weiteren Infos zum Livestream gibt es hier im Überblick.


Crystal Palace vs. Manchester City: Aufstellungen

Crystal Palace vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
1D. Henderson6J. Canvot30O. Mingueza26C. Richards18D. Kamada9E. Nketiah11D. McNeil2D. Munoz20A. Wharton3T. Mitchell14J. Mateta1G. Donnarumma3R. Dias82R. Lewis33N. O'Reilly24J. Gvardiol8M. Kovacic47P. Foden6M. Guehi42A. Semenyo10R. Cherki9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Crystal Palace

Startelf

Manchester City

Trainer

  • P. Sage
  • E. Maresca

Form

CRY

CRY - Form

RCL
N3-0
ULA
S3-1
FUL
S1-2
SCF
N3-0
EVE
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MCI

MCI - Form

INT
N1-1
KLA
S1-3
ATM
S3-1
ARS
N3-0
BOU
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Crystal Palace kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der Pflichtspielauftakt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Everton am 22. August. Beide Siege gelangen in Vorbereitungsspielen: 2:1 gegen Fulham und 3:1 gegen Al-Ula FC. In den übrigen Testspielen kassierte Palace je drei Gegentore gegen Freiburg und Lens. Insgesamt schoss Palace in diesen fünf Partien sechs Tore und ließ acht zu.

Manchester City weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen vor. Der jüngste Auftritt war der 2:1-Sieg in der Premier League bei Bournemouth am 23. August. In der Vorbereitung gewann City 3:1 gegen Atlético Madrid und 3:1 gegen die K-League All Stars. Dem gegenüber stehen eine 0:3-Niederlage gegen Arsenal im Community Shield sowie ein 1:1-Unentschieden gegen Inter Mailand. City traf in diesen fünf Spielen zehnmal und kassierte sechs Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Crystal PalaceUnentschiedenManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
END
England FA Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
5Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 13. Mai 2026 statt: Manchester City gewann das Premier-League-Heimspiel gegen Crystal Palace mit 3:0. Zuvor hatte City im Dezember 2025 ebenfalls in der Liga 3:0 in Selhurst Park gewonnen. Aus den letzten fünf Duellen holte City drei Siege, Palace einen und ein Spiel endete unentschieden. Die Ausnahme in dieser Serie war Palaces 1:0-Sieg im FA Cup im Mai 2025 in Selhurst Park sowie ein 2:2-Unentschieden in der Premier League im Dezember 2024.

Crystal Palace vs. Manchester City: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
5
HullHullHUL
110020+23
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
N
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
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