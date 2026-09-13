Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoCoventry
Coventry Building Society Arena
team-logoBrighton
Ansehen auf Sky WOW
GOAL-e

Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Coventry vs. Brighton heute live im TV und Livestream?

Coventry - Brighton
Coventry
Brighton
Premier League

In der Premier League spielt Coventry gegen Brighton. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Coventry und Brighton beginnt am 13.09.2026, 15:00.

Anstoßzeit Coventry gegen Brighton

crest
Premier League - Spielwoche 4
Coventry Building Society Arena

Wer zeigt / überträgt Coventry vs Brighton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Coventry City und Brighton & Hove Albion ist live über Sky WOW zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Sky WOW

Sky WOW

Hier ansehen

Coventry vs. Brighton: Spielvorschau

Coventry City empfängt Brighton & Hove Albion in der Premier League in der Coventry Building Society Arena. Für die Sky Blues ist es ein weiteres Heimspiel, in dem Punkte dringend gebraucht werden – die Mannschaft von Frank Lampard wartet noch auf den ersten Ligasieg der Saison.

Coventry startete mit drei Niederlagen in die Premier League-Saison. Zuletzt unterlag das Team mit 1:0 gegen Manchester City, wobei Erling Haaland das einzige Tor des Spiels erzielte. Lampard betonte nach dem Abpfiff, seine Mannschaft hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt – ein Hinweis auf eine kämpferische, wenn auch glücklose Leistung.

Die Verletzungslage beim Aufsteiger ist besorgniserregend. Haji Wright, der USMNT-Stürmer, der die Premier League-Saison mit Coventry erleben wollte, fehlt verletzt für mehrere Wochen. Auch Neuzugang Taiwo Awoniyi, der für neun Millionen Pfund von Nottingham Forest kam, steht im Fokus – er soll vorne für Gefahr sorgen.

Brighton reist als Tabellenzehnte nach Coventry und präsentierte sich zuletzt wechselhaft. Fabian Hürzelers Mannschaft erzielte in den letzten fünf Pflichtspielen starke Ergebnisse, musste aber auch empfindliche Niederlagen hinnehmen. Ein 4:0-Auswärtssieg bei Aston Villa steht dabei ebenso in der Bilanz wie ein 4:3-Verlust gegen Chelsea.

Die Seagulls kämpfen auf mehreren Fronten: Neben der Liga ist Brighton auch in der Conference-League-Qualifikation aktiv. Die Belastung durch den Doppelspielplan könnte gegen einen entschlossenen Gegner zum Faktor werden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Coventry vs. Brighton: Aufstellungen

Coventry vs Brighton Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-3
Coventry crest
Coventry
COV
Aufstellung
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
C. RushworthC. RushworthE. PinnockE. PinnockB. ThomasB. ThomasAurèle AmendaAurèle AmendaM. van EwijkM. van EwijkF. OnyekaF. OnyekaJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesT. AwoniyiT. AwoniyiJ. RudoniJ. RudoniE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkB. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperMalick Junior YalcouyéMalick Junior YalcouyéD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-3
Coventry

Startelf

Brighton

Trainer

  • F. Lampard
  • Fabian Hürzeler

Form

COV

COV - Form

ASM
S2-0
ARS
N3-0
PLY
S2-4
HUL
N0-1
MCI
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BHA

BHA - Form

TRO
U0-0
AVL
S4-0
TRO
S4-0
CHE
N4-3
LEE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Coventry kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einer Niederlage und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage war das 0:1 gegen Manchester City in der Premier League. Zuvor unterlag die Mannschaft auch Hull mit 0:1 und Arsenal mit 0:3 – insgesamt erzielte Coventry in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte fünf Gegentore. Einzig der 2:0-Sieg gegen AS Monaco in einem Freundschaftsspiel sowie das 4:2-Auswärtsspiel gegen Plymouth im EFL Cup boten positive Ergebnisse.

Brighton weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor. Zuletzt trennten sich die Seagulls von Leeds United mit 1:1. Besonders auffällig ist der 4:0-Auswärtssieg bei Aston Villa sowie der 4:0-Erfolg gegen Tromsø in der Conference-League-Qualifikation. Insgesamt erzielte Brighton in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte vier Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

CoventryUnentschiedenBrighton
3
0
2
England FA Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
England Championship
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
England FA Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 17. Februar 2018 im FA Cup statt – Brighton gewann damals mit 3:1 als Heimteam gegen Coventry. In den letzten fünf bekannten Duellen führt Coventry mit drei Siegen gegenüber zwei Brighton-Siegen, wobei beide Teams insgesamt elf Tore erzielten. Die meisten dieser Begegnungen fanden in der Championship statt, was die lange Trennung der Klubs auf höchstem Niveau unterstreicht.

Coventry vs. Brighton: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
440081+712
S
S
S
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
S
S
S
3
HullHullHUL
422052+38
U
U
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
4211109+17
U
N
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
U
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
413053+26
U
U
U
S
8
IpswichIpswichIPS
4202710-36
S
N
N
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
U
S
U
10
LeedsLeedsLEE
312032+15
U
U
S
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
S
U
U
N
12
BrightonBrightonBHA
311185+34
U
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
U
U
N
N
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
N
U
N
N
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen