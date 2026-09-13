Das Spiel zwischen Coventry und Brighton beginnt am 13.09.2026, 15:00.

Anstoßzeit Coventry gegen Brighton

Premier League - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Wer zeigt / überträgt Coventry vs Brighton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Coventry City und Brighton & Hove Albion ist live über Sky WOW zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Coventry vs. Brighton: Spielvorschau

Coventry City empfängt Brighton & Hove Albion in der Premier League in der Coventry Building Society Arena. Für die Sky Blues ist es ein weiteres Heimspiel, in dem Punkte dringend gebraucht werden – die Mannschaft von Frank Lampard wartet noch auf den ersten Ligasieg der Saison.

Coventry startete mit drei Niederlagen in die Premier League-Saison. Zuletzt unterlag das Team mit 1:0 gegen Manchester City, wobei Erling Haaland das einzige Tor des Spiels erzielte. Lampard betonte nach dem Abpfiff, seine Mannschaft hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt – ein Hinweis auf eine kämpferische, wenn auch glücklose Leistung.

Die Verletzungslage beim Aufsteiger ist besorgniserregend. Haji Wright, der USMNT-Stürmer, der die Premier League-Saison mit Coventry erleben wollte, fehlt verletzt für mehrere Wochen. Auch Neuzugang Taiwo Awoniyi, der für neun Millionen Pfund von Nottingham Forest kam, steht im Fokus – er soll vorne für Gefahr sorgen.

Brighton reist als Tabellenzehnte nach Coventry und präsentierte sich zuletzt wechselhaft. Fabian Hürzelers Mannschaft erzielte in den letzten fünf Pflichtspielen starke Ergebnisse, musste aber auch empfindliche Niederlagen hinnehmen. Ein 4:0-Auswärtssieg bei Aston Villa steht dabei ebenso in der Bilanz wie ein 4:3-Verlust gegen Chelsea.

Die Seagulls kämpfen auf mehreren Fronten: Neben der Liga ist Brighton auch in der Conference-League-Qualifikation aktiv. Die Belastung durch den Doppelspielplan könnte gegen einen entschlossenen Gegner zum Faktor werden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Coventry vs. Brighton: Aufstellungen

Form

Coventry kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einer Niederlage und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage war das 0:1 gegen Manchester City in der Premier League. Zuvor unterlag die Mannschaft auch Hull mit 0:1 und Arsenal mit 0:3 – insgesamt erzielte Coventry in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte fünf Gegentore. Einzig der 2:0-Sieg gegen AS Monaco in einem Freundschaftsspiel sowie das 4:2-Auswärtsspiel gegen Plymouth im EFL Cup boten positive Ergebnisse.

Brighton weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor. Zuletzt trennten sich die Seagulls von Leeds United mit 1:1. Besonders auffällig ist der 4:0-Auswärtssieg bei Aston Villa sowie der 4:0-Erfolg gegen Tromsø in der Conference-League-Qualifikation. Insgesamt erzielte Brighton in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte vier Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 17. Februar 2018 im FA Cup statt – Brighton gewann damals mit 3:1 als Heimteam gegen Coventry. In den letzten fünf bekannten Duellen führt Coventry mit drei Siegen gegenüber zwei Brighton-Siegen, wobei beide Teams insgesamt elf Tore erzielten. Die meisten dieser Begegnungen fanden in der Championship statt, was die lange Trennung der Klubs auf höchstem Niveau unterstreicht.

Coventry vs. Brighton: Die Tabellen

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