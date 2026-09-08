Das Spiel zwischen Club Brügge und Aston Villa beginnt am 08.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit Club Brügge gegen Aston Villa

Champions League - Spielwoche 1 8. Sept. 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Wer zeigt / überträgt Club Brügge vs Aston Villa heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Club Brügge und Aston Villa wird live auf DAZN übertragen. TV-Sender und Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Club Brügge vs. Aston Villa: Spielvorschau

Im Jan Breydel Stadion in Brügge empfängt Club Brügge Aston Villa in der UEFA Champions League. Für beide Mannschaften steht ein Abend im europäischen Wettbewerb an, der in der aktuellen Saison unterschiedliche Vorzeichen trägt.

Club Brügge präsentiert sich in der belgischen Jupiler League in starker Verfassung und geht als Gastgeber mit Selbstvertrauen in diese Partie. Trainer Ivan Leko setzt auf eine eingespielte Mannschaft, die in der heimischen Liga zuletzt überzeugte.

Aston Villa hingegen erlebt einen schwierigen Saisonstart in der Premier League. Unai Emerys Mannschaft hat die letzten fünf Pflichtspiele allesamt verloren und steht in der englischen Liga auf einem Abstiegsplatz – ein Umstand, der den Druck auf den spanischen Coach spürbar erhöht.

Der Kader der Villans ist zudem durch Verletzungen und den Abgang von Stürmer Ollie Watkins, der für 60 Millionen Euro zu Al-Hilal in die Saudi Pro League wechselte, geschwächt. Nicolas Jackson führt den Angriff an, während Taylor Harwood-Bellis nicht im Champions-League-Kader steht.

Die Bilanz aus den jüngsten Duellen zwischen diesen Klubs spricht klar für die Gäste aus Birmingham. Dennoch bietet das Jan Breydel Stadion stets eine besondere Atmosphäre, die Brügge zum gefährlichen Gegner macht.

Alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit gibt es nachfolgend.





Club Brügge vs. Aston Villa: Aufstellungen

Form

Club Brügge kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwang das Team Lommel mit 1:0 in der belgischen Jupiler League. Zuvor gab es einen 3:0-Auswärtssieg bei Oud-Heverlee Leuven sowie ein 1:0 gegen Cercle Brügge. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen KAA Gent.

Aston Villa hat alle fünf jüngsten Partien verloren. Die Mannschaft kassierte zuletzt ein 0:1 gegen Arsenal in der Premier League und zuvor ein 0:4 gegen Brighton. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Villa drei Tore und kassierte zehn Gegentreffer – eine Bilanz, die den schwierigen Saisonstart unterstreicht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 12. März 2025 in der Champions League statt: Aston Villa gewann zu Hause mit 3:0. Auch das Hinspiel in Brügge am 4. März 2025 entschied Villa mit 3:1 für sich. Aus den drei dokumentierten Begegnungen in der Champions League geht Aston Villa mit zwei Siegen und einer Niederlage hervor – das einzige Brügge-Heimsieg datiert vom 6. November 2024, als es ein 1:0 gab.

Club Brügge vs. Aston Villa: Die Tabellen

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