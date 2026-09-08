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Wer zeigt / überträgt Club Brügge vs. Aston Villa heute live im TV und Livestream?

Club Brügge - Aston Villa
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Champions League

In der Champions League spielt Club Brügge gegen Aston Villa. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Club Brügge und Aston Villa beginnt am 08.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit Club Brügge gegen Aston Villa

crest
Champions League - Spielwoche 1
Jan Breydel Stadion

Wer zeigt / überträgt Club Brügge vs Aston Villa heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Club Brügge und Aston Villa wird live auf DAZN übertragen. TV-Sender und Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Hier ansehen

Club Brügge vs. Aston Villa: Spielvorschau

Im Jan Breydel Stadion in Brügge empfängt Club Brügge Aston Villa in der UEFA Champions League. Für beide Mannschaften steht ein Abend im europäischen Wettbewerb an, der in der aktuellen Saison unterschiedliche Vorzeichen trägt.

Club Brügge präsentiert sich in der belgischen Jupiler League in starker Verfassung und geht als Gastgeber mit Selbstvertrauen in diese Partie. Trainer Ivan Leko setzt auf eine eingespielte Mannschaft, die in der heimischen Liga zuletzt überzeugte.

Aston Villa hingegen erlebt einen schwierigen Saisonstart in der Premier League. Unai Emerys Mannschaft hat die letzten fünf Pflichtspiele allesamt verloren und steht in der englischen Liga auf einem Abstiegsplatz – ein Umstand, der den Druck auf den spanischen Coach spürbar erhöht.

Der Kader der Villans ist zudem durch Verletzungen und den Abgang von Stürmer Ollie Watkins, der für 60 Millionen Euro zu Al-Hilal in die Saudi Pro League wechselte, geschwächt. Nicolas Jackson führt den Angriff an, während Taylor Harwood-Bellis nicht im Champions-League-Kader steht.

Die Bilanz aus den jüngsten Duellen zwischen diesen Klubs spricht klar für die Gäste aus Birmingham. Dennoch bietet das Jan Breydel Stadion stets eine besondere Atmosphäre, die Brügge zum gefährlichen Gegner macht.

Alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit gibt es nachfolgend.


Club Brügge vs. Aston Villa: Aufstellungen

Club Brügge vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Club Brügge crest
Club Brügge
CLB
Aufstellung
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1Y. Sommer44B. Mechele64K. Sabbe3H. Lee65J. Seys10H. Vetlesen9C. Forbs67M. Diakhon8F. Potts20H. Vanaken7N. Tresoldi1Z. Suzuki2M. Cash3Victor Nilsson Lindelöf22I. Maatsen14P. Torres7J. McGinn35J. Gomes8B. Kamara53G. Hemmings10E. Buendia11N. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Club Brügge

Startelf

Aston Villa

Trainer

  • I. Leko
  • U. Emery

Form

CLB

CLB - Form

KOR
S3-0
OHL
S0-3
CER
S1-0
GNT
N2-1
LOM
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
AVL

AVL - Form

PSG
N2-1
BMG
N2-1
BHA
N4-0
ARS
N0-1
HUL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
2/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Club Brügge kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwang das Team Lommel mit 1:0 in der belgischen Jupiler League. Zuvor gab es einen 3:0-Auswärtssieg bei Oud-Heverlee Leuven sowie ein 1:0 gegen Cercle Brügge. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen KAA Gent.

Aston Villa hat alle fünf jüngsten Partien verloren. Die Mannschaft kassierte zuletzt ein 0:1 gegen Arsenal in der Premier League und zuvor ein 0:4 gegen Brighton. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Villa drei Tore und kassierte zehn Gegentreffer – eine Bilanz, die den schwierigen Saisonstart unterstreicht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Club BrüggeUnentschiedenAston Villa
1
0
2
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Club Brügge badge
Club Brügge
CLB
0
END
Champions League
Club Brügge badge
Club Brügge
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
END
Champions League
Club Brügge badge
Club Brügge
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
2Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/3

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 12. März 2025 in der Champions League statt: Aston Villa gewann zu Hause mit 3:0. Auch das Hinspiel in Brügge am 4. März 2025 entschied Villa mit 3:1 für sich. Aus den drei dokumentierten Begegnungen in der Champions League geht Aston Villa mit zwei Siegen und einer Niederlage hervor – das einzige Brügge-Heimsieg datiert vom 6. November 2024, als es ein 1:0 gab.

Club Brügge vs. Aston Villa: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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