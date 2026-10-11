Das Spiel zwischen Cagliari und Juventus FC beginnt am 11.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Cagliari gegen Juventus FC

Italien Serie A - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 14:45 Unipol Domus

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Das Spiel wird exklusiv auf DAZN übertragen. Den Livestream gibt es über die DAZN-App oder kompatible Smart-TVs.

Cagliari vs. Juventus FC: Spielvorschau

Am Sonntagabend empfängt Cagliari die Juventus FC in der Unipol Domus zum Abschluss des sechsten Serie-A-Spieltags. Es ist das erste Pflichtspiel beider Mannschaften nach der Länderspielpause.

Cagliari präsentiert sich in dieser Saison als eine der positiven Überraschungen der Liga. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen belegt die Mannschaft von Trainer Fabio Pisacane den vierten Tabellenplatz – die einzige Niederlage kassierte man gegen Inter Mailand.

Juventus reist als Siebter an, kommt aber mit Rückenwind aus dem letzten Ligaspiel, einem überzeugenden 2:0-Erfolg gegen Atalanta. Trainer Luciano Spalletti muss jedoch eine lange Verletztenliste verwalten.

Besonders die Personalsituation im Sturm beschäftigt Juventus. Randal Kolo Muani bleibt die erste Wahl im Angriff, während Nick Woltemade auf seinen Moment wartet. Auf der Außenbahn könnte Andrea Cambiaso zu seinem ersten Startelf-Einsatz der Saison kommen.

Nico González hat sich nach einem schwierigen Start unter Spalletti zum Stammspieler entwickelt und sogar einen Vertrag verlängert – ein bemerkenswerter Wandel für einen Spieler, der im Sommer noch einen anderen Weg einschlagen wollte.

Wer Cagliari gegen Juventus live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Cagliari vs. Juventus FC: Aufstellungen

Form

Cagliari kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts gegen Udinese mit 1:0, davor setzte sie sich mit 2:1 bei Atalanta durch. Die einzigen Niederlagen in diesem Zeitraum kamen gegen Inter Mailand in der Liga sowie gegen Verona im Coppa-Italia-Wettbewerb.

Juventus weist in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Der deutlichste Erfolg war das 5:0 in der Europa League gegen Nijmegen, in der Liga folgte zuletzt das 2:0 gegen Atalanta. Allerdings verlor Juventus zuletzt auch in einem Testspiel gegen Cremonese mit 1:0 – ein Ergebnis, das in der Länderspielpause für Gesprächsstoff sorgte.

Bilanz direkte Duelle

Im jüngsten Aufeinandertreffen setzte sich Cagliari im Januar 2026 in der heimischen Unipol Domus mit 1:0 gegen Juventus durch. In den fünf letzten direkten Duellen führt Juventus mit drei Siegen gegenüber einem Cagliari-Sieg, bei einem Unentschieden – darunter ein deutliches 4:0 im Coppa-Italia-Duell im Dezember 2024. Cagliari hat in dieser Serie allerdings bewiesen, dass es zuhause gegen Juventus punkten kann.

Cagliari vs. Juventus FC: Die Tabellen

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