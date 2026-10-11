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Wer zeigt / überträgt Cagliari vs. Juventus FC heute live im TV und Livestream?

Cagliari - Juventus FC
Cagliari
Juventus FC
Italien Serie A

In der Serie A spielt Cagliari gegen Juventus FC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Cagliari und Juventus FC beginnt am 11.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Cagliari gegen Juventus FC

crest
Italien Serie A - Spielwoche 6
Unipol Domus

Wer zeigt / überträgt Cagliari vs Juventus FC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird exklusiv auf DAZN übertragen. Den Livestream gibt es über die DAZN-App oder kompatible Smart-TVs.

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Cagliari vs. Juventus FC: Spielvorschau

Am Sonntagabend empfängt Cagliari die Juventus FC in der Unipol Domus zum Abschluss des sechsten Serie-A-Spieltags. Es ist das erste Pflichtspiel beider Mannschaften nach der Länderspielpause.

Cagliari präsentiert sich in dieser Saison als eine der positiven Überraschungen der Liga. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen belegt die Mannschaft von Trainer Fabio Pisacane den vierten Tabellenplatz – die einzige Niederlage kassierte man gegen Inter Mailand.

Juventus reist als Siebter an, kommt aber mit Rückenwind aus dem letzten Ligaspiel, einem überzeugenden 2:0-Erfolg gegen Atalanta. Trainer Luciano Spalletti muss jedoch eine lange Verletztenliste verwalten.

Besonders die Personalsituation im Sturm beschäftigt Juventus. Randal Kolo Muani bleibt die erste Wahl im Angriff, während Nick Woltemade auf seinen Moment wartet. Auf der Außenbahn könnte Andrea Cambiaso zu seinem ersten Startelf-Einsatz der Saison kommen.

Nico González hat sich nach einem schwierigen Start unter Spalletti zum Stammspieler entwickelt und sogar einen Vertrag verlängert – ein bemerkenswerter Wandel für einen Spieler, der im Sommer noch einen anderen Weg einschlagen wollte.

Wer Cagliari gegen Juventus live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Cagliari vs. Juventus FC: Aufstellungen

Cagliari vs Juventus FC Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-1-2
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Aufstellung
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-4-2-1
E. CaprileE. CaprileJ. RodriguezJ. RodriguezA. ObertA. ObertY. MinaY. MinaZé PedroZé PedroM. AdopoM. AdopoA. RomanoA. RomanoH. WinksH. WinksJ. FazziniJ. FazziniD. MaldiniD. MaldiniP. MendyP. MendyG. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerD. LuizD. LuizNicolás GonzálezNicolás GonzálezW. McKennieW. McKennieC. ConceicaoC. ConceicaoA. CambiasoA. CambiasoP. SarrP. SarrR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
4-3-1-2
Cagliari

Startelf

Juventus FC

Trainer

  • F. Pisacane
  • L. Spalletti

Form

CGL

CGL - Form

INT
N0-1
VER
N1-2
LEC
S1-0
ATA
S1-2
UDI
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
JUV

JUV - Form

MIL
U1-1
SAS
N3-2
NEC
S5-0
ATA
S2-0
CRE
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Cagliari kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts gegen Udinese mit 1:0, davor setzte sie sich mit 2:1 bei Atalanta durch. Die einzigen Niederlagen in diesem Zeitraum kamen gegen Inter Mailand in der Liga sowie gegen Verona im Coppa-Italia-Wettbewerb.

Juventus weist in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Der deutlichste Erfolg war das 5:0 in der Europa League gegen Nijmegen, in der Liga folgte zuletzt das 2:0 gegen Atalanta. Allerdings verlor Juventus zuletzt auch in einem Testspiel gegen Cremonese mit 1:0 – ein Ergebnis, das in der Länderspielpause für Gesprächsstoff sorgte.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

CagliariUnentschiedenJuventus FC
1
1
3
Italien Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
END
Italien Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
Italien Coppa Italia
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
4
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
END
3Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Im jüngsten Aufeinandertreffen setzte sich Cagliari im Januar 2026 in der heimischen Unipol Domus mit 1:0 gegen Juventus durch. In den fünf letzten direkten Duellen führt Juventus mit drei Siegen gegenüber einem Cagliari-Sieg, bei einem Unentschieden – darunter ein deutliches 4:0 im Coppa-Italia-Duell im Dezember 2024. Cagliari hat in dieser Serie allerdings bewiesen, dass es zuhause gegen Juventus punkten kann.

Cagliari vs. Juventus FC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
6510188+1016
S
U
S
S
S
2
AS RomAS RomROM
5410143+1113
U
S
S
S
S
3
Lazio RomLazio RomLAZ
541083+513
S
U
S
S
S
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
S
S
S
N
S
5
AC MailandAC MailandMIL
5320104+611
S
U
U
S
S
6
SSC NeapelSSC NeapelNAP
6312106+410
S
U
S
N
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
531184+410
S
N
U
S
S
8
ComoComoCOM
531196+310
N
S
S
S
U
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
N
S
U
S
S
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
N
S
U
S
N
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
520357-26
N
N
N
S
S
12
LecceLecceLEC
5203510-56
N
S
N
N
S
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
N
N
N
S
U
14
FC TurinFC TurinTOR
511358-34
U
N
S
N
N
15
MonzaMonzaMON
5113812-44
S
N
U
N
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
6114511-64
S
N
U
N
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
6114714-74
N
U
S
N
N
19
BolognaBolognaBOL
502336-32
U
N
U
N
N
20
VenedigVenedigVEN
5005413-90
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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