Das Spiel zwischen Cagliari und Inter Mailand beginnt am 30.08.2026, 20:45.

Anstoßzeit Cagliari gegen Inter Mailand

Italien Serie A - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 14:45 Unipol Domus

Wer zeigt / überträgt Cagliari vs Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Cagliari gegen Inter Mailand wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend sind alle verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

Cagliari vs. Inter Mailand: Spielvorschau

Inter Mailand gastiert am zweiten Spieltag der Serie A 2026/27 in der Unipol Domus bei Cagliari. Das Duell auf Sardinien ist der erste Auswärtstest für Cristian Chivus Mannschaft in der laufenden Meisterschaft.

Für Cagliari läuft die Saison bislang nach Maß. Die Sarden gewannen ihr Auftaktspiel bei Parma mit 1:0 und zeigten damit, dass die Mannschaft von Fabio Pisacane mit klaren Vorstellungen in die neue Spielzeit gegangen ist.

Inter dagegen startete mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg gegen Monza in die Saison. Die Nerazzurri sind als amtierender Champions-League-Sieger auch in der Königsklasse 2026/27 vertreten und müssen den Spielplan entsprechend einteilen.

Der Transfermarkt beschäftigt Inter noch bis zum Schließen des Fensters. Kristjan Asllani hat den Klub in Richtung Al-Jazira verlassen, Luka Topalovic wurde leihweise an die Carrarese abgegeben. Trainer Chivu hat sich zuletzt öffentlich gegen eine weitere Verpflichtung im Sturm ausgesprochen.

Cagliari empfängt den Tabellenführer-Aspiranten vor eigenem Publikum und wird auf die Unterstützung der Fans in der Unipol Domus setzen. Für die Gastgeber geht es darum, den guten Saisonstart zu bestätigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.





Cagliari vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Form

Cagliari kommt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den jüngsten fünf Partien in diese Begegnung. Der bislang wichtigste Erfolg war das 1:0 beim Saisonauftakt gegen Parma am 22. August. Zuvor gewann der Klub auch in der Coppa Italia gegen S.S. Arezzo mit 1:0. In den Testspielen gab es ein 0:0 gegen Nizza sowie ein 2:2 gegen Union Berlin. Insgesamt erzielte Cagliari in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte zwei.

Inter Mailand weist vier Siege und ein Unentschieden in den vergangenen fünf Partien auf. Der jüngste Pflichtspielerfolg war das 4:1 gegen Monza zum Saisonauftakt am 22. August. Davor bezwang Inter in einem Testspiel Real Betis mit 1:0 und gewann auch gegen Juventus mit 2:1. Das einzige Remis dieser Serie war ein 1:1 gegen AC Mailand. Inter traf in diesen fünf Spielen neunmal und kassierte vier Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 17. April 2026 in der Serie A statt: Inter gewann damals zuhause mit 3:0 gegen Cagliari. In den fünf zuletzt ausgetragenen Duellen holte Inter vier Siege, Cagliari keinen einzigen, ein Spiel endete unentschieden. Cagliari erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt zwei Tore, Inter kassierte dabei nur zwei Gegentore bei 13 erzielten Treffern.

Cagliari vs. Inter Mailand: Die Tabellen

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