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Wer zeigt / überträgt Cagliari vs. Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Cagliari - Inter Mailand
Cagliari
Inter Mailand
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt Cagliari gegen Inter Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Cagliari und Inter Mailand beginnt am 30.08.2026, 20:45.

Anstoßzeit Cagliari gegen Inter Mailand

crest
Italien Serie A - Spielwoche 2
Unipol Domus

Wer zeigt / überträgt Cagliari vs Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Cagliari gegen Inter Mailand wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend sind alle verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

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Cagliari vs. Inter Mailand: Spielvorschau

Inter Mailand gastiert am zweiten Spieltag der Serie A 2026/27 in der Unipol Domus bei Cagliari. Das Duell auf Sardinien ist der erste Auswärtstest für Cristian Chivus Mannschaft in der laufenden Meisterschaft.

Für Cagliari läuft die Saison bislang nach Maß. Die Sarden gewannen ihr Auftaktspiel bei Parma mit 1:0 und zeigten damit, dass die Mannschaft von Fabio Pisacane mit klaren Vorstellungen in die neue Spielzeit gegangen ist.

Inter dagegen startete mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg gegen Monza in die Saison. Die Nerazzurri sind als amtierender Champions-League-Sieger auch in der Königsklasse 2026/27 vertreten und müssen den Spielplan entsprechend einteilen.

Der Transfermarkt beschäftigt Inter noch bis zum Schließen des Fensters. Kristjan Asllani hat den Klub in Richtung Al-Jazira verlassen, Luka Topalovic wurde leihweise an die Carrarese abgegeben. Trainer Chivu hat sich zuletzt öffentlich gegen eine weitere Verpflichtung im Sturm ausgesprochen.

Cagliari empfängt den Tabellenführer-Aspiranten vor eigenem Publikum und wird auf die Unterstützung der Fans in der Unipol Domus setzen. Für die Gastgeber geht es darum, den guten Saisonstart zu bestätigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.


Cagliari vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Cagliari vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-2-1
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Aufstellung
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
1E. Caprile15J. Rodriguez2Zé Pedro33A. Obert14A. Deiola6H. Winks8M. Adopo70D. Maldini10J. Fazzini4A. Romano31P. Mendy1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck20H. Calhanoglu32F. Dimarco23N. Barella17A. Diouf7P. Zielinski94F. Esposito10L. Martinez
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
4-3-2-1
Cagliari

Startelf

Inter Mailand

Trainer

  • F. Pisacane
  • C. Chivu

Form

CGL

CGL - Form

MOD
S1-0
FCU
U2-2
NCE
U0-0
ARE
S1-0
PAR
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
INT

INT - Form

MCI
S1-1
MIL
U1-1
JUV
S1-2
BET
S1-0
MON
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Cagliari kommt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den jüngsten fünf Partien in diese Begegnung. Der bislang wichtigste Erfolg war das 1:0 beim Saisonauftakt gegen Parma am 22. August. Zuvor gewann der Klub auch in der Coppa Italia gegen S.S. Arezzo mit 1:0. In den Testspielen gab es ein 0:0 gegen Nizza sowie ein 2:2 gegen Union Berlin. Insgesamt erzielte Cagliari in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte zwei.

Inter Mailand weist vier Siege und ein Unentschieden in den vergangenen fünf Partien auf. Der jüngste Pflichtspielerfolg war das 4:1 gegen Monza zum Saisonauftakt am 22. August. Davor bezwang Inter in einem Testspiel Real Betis mit 1:0 und gewann auch gegen Juventus mit 2:1. Das einzige Remis dieser Serie war ein 1:1 gegen AC Mailand. Inter traf in diesen fünf Spielen neunmal und kassierte vier Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

CagliariUnentschiedenInter Mailand
0
1
4
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
3
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
END
Italien Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
3
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
END
Italien Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
3
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
END
3Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 17. April 2026 in der Serie A statt: Inter gewann damals zuhause mit 3:0 gegen Cagliari. In den fünf zuletzt ausgetragenen Duellen holte Inter vier Siege, Cagliari keinen einzigen, ein Spiel endete unentschieden. Cagliari erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt zwei Tore, Inter kassierte dabei nur zwei Gegentore bei 13 erzielten Treffern.

Cagliari vs. Inter Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AC MailandAC MailandMIL
220041+36
S
S
2
Juventus FCJuventus FCJUV
220030+36
S
S
3
UdineseUdineseUDI
211043+14
S
U
4
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
110021+13
S
5
AS RomAS RomROM
110040+43
S
6
Inter MailandInter MailandINT
110041+33
S
7
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
S
N
8
LecceLecceLEC
110020+23
S
9
SSC NeapelSSC NeapelNAP
110020+23
S
10
CagliariCagliariCGL
110010+13
S
11
Lazio RomLazio RomLAZ
110010+13
S
12
SassuoloSassuoloSAS
21013303
S
N
13
ComoComoCOM
10101101
U
14
BolognaBolognaBOL
100101-10
N
15
FC TurinFC TurinTOR
200224-20
N
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
100102-20
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
N
N
18
MonzaMonzaMON
200237-40
N
N
19
VenedigVenedigVEN
200204-40
N
N
20
AC FlorenzAC FlorenzFIO
200207-70
N
N
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Qualifikation für die Europa Conference League
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