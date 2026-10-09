Das Spiel zwischen Braunschweig und Holstein Kiel beginnt am 09.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Braunschweig gegen Holstein Kiel

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7 9. Okt. 2026 - 12:30 Eintracht Stadion

Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs Holstein Kiel heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Braunschweig und Holstein Kiel ist live auf Sky WOW zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Möglichkeiten, die Partie im TV oder per Live-Stream zu verfolgen.

Braunschweig vs. Holstein Kiel: Spielvorschau

Im Eintracht Stadion in Braunschweig empfängt Eintracht Braunschweig den Nordrivalen Holstein Kiel zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Braunschweig erlebt eine schwierige Phase. Unter Trainer Lars Kornetka wartet das Team seit mehreren Pflichtspielen auf einen Sieg, und der Druck im Abstiegskampf wächst spürbar.

Kiel reist mit gemischten Gefühlen an. Tim Walters Mannschaft konnte zuletzt in der Liga nicht überzeugen, auch wenn ein Testspielsieg gegen Viborg zumindest etwas Schwung gegeben haben dürfte.

Das direkte Duell zweier Abstiegskandidaten verleiht dieser Partie besonderes Gewicht. Wer verliert, gerät in der Tabelle noch stärker unter Druck.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann.





Braunschweig vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

Form

Braunschweig kommt mit einer Bilanz von null Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien in dieses Spiel. Das jüngste Pflichtspiel endete mit einer 1:0-Niederlage gegen Kaiserslautern; davor gab es ein 2:2 gegen Dynamo Dresden. Insgesamt kassierte Braunschweig in diesen fünf Spielen elf Gegentore und erzielte selbst nur sechs Treffer.

Holstein Kiel weist aus den vergangenen fünf Partien eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt bezwang Kiel Viborg im Testspiel mit 3:1; in der Liga endete das Spiel gegen Osnabrück 1:1. In den fünf Begegnungen erzielte Kiel sieben Tore und ließ vier zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 2. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt und endete mit einem 2:0-Sieg für Holstein Kiel. Das Hinspiel der laufenden Saison, im Dezember 2025 in Braunschweig ausgetragen, endete 1:1. Aus den fünf jüngsten Duellen in allen Wettbewerben holte Kiel zwei Siege, Braunschweig einen; zwei Partien trennten sich unentschieden.

Braunschweig vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

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