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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs. Holstein Kiel heute live im TV und Livestream?

Braunschweig - Holstein Kiel
Braunschweig
Holstein Kiel
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Braunschweig gegen Holstein Kiel. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Braunschweig und Holstein Kiel beginnt am 09.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Braunschweig gegen Holstein Kiel

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7
Eintracht Stadion

Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs Holstein Kiel heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Braunschweig und Holstein Kiel ist live auf Sky WOW zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Möglichkeiten, die Partie im TV oder per Live-Stream zu verfolgen.

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Braunschweig vs. Holstein Kiel: Spielvorschau

Im Eintracht Stadion in Braunschweig empfängt Eintracht Braunschweig den Nordrivalen Holstein Kiel zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Braunschweig erlebt eine schwierige Phase. Unter Trainer Lars Kornetka wartet das Team seit mehreren Pflichtspielen auf einen Sieg, und der Druck im Abstiegskampf wächst spürbar.

Kiel reist mit gemischten Gefühlen an. Tim Walters Mannschaft konnte zuletzt in der Liga nicht überzeugen, auch wenn ein Testspielsieg gegen Viborg zumindest etwas Schwung gegeben haben dürfte.

Das direkte Duell zweier Abstiegskandidaten verleiht dieser Partie besonderes Gewicht. Wer verliert, gerät in der Tabelle noch stärker unter Druck.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann.


Braunschweig vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

Braunschweig vs Holstein Kiel Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Kornetka

Form

EBS

EBS - Form

BSC
N3-5
OSN
N3-1
DOD
U2-2
FCK
N1-0
SGE
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
6/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HSK

HSK - Form

FCM
N2-0
FCN
U2-2
HDH
N1-0
OSN
U1-1
VFF
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Braunschweig kommt mit einer Bilanz von null Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien in dieses Spiel. Das jüngste Pflichtspiel endete mit einer 1:0-Niederlage gegen Kaiserslautern; davor gab es ein 2:2 gegen Dynamo Dresden. Insgesamt kassierte Braunschweig in diesen fünf Spielen elf Gegentore und erzielte selbst nur sechs Treffer.

Holstein Kiel weist aus den vergangenen fünf Partien eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt bezwang Kiel Viborg im Testspiel mit 3:1; in der Liga endete das Spiel gegen Osnabrück 1:1. In den fünf Begegnungen erzielte Kiel sieben Tore und ließ vier zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BraunschweigUnentschiedenHolstein Kiel
1
2
2
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
4
END
Klub Freundschaftsspiele
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
END
6Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 2. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt und endete mit einem 2:0-Sieg für Holstein Kiel. Das Hinspiel der laufenden Saison, im Dezember 2025 in Braunschweig ausgetragen, endete 1:1. Aus den fünf jüngsten Duellen in allen Wettbewerben holte Kiel zwei Siege, Braunschweig einen; zwei Partien trennten sich unentschieden.

Braunschweig vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
6600177+1018
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
6510166+1016
S
S
U
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
64111412+213
U
S
S
S
N
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
6321158+711
S
N
U
S
S
5
KaiserslauternKaiserslauternFCK
632164+211
S
N
S
S
U
6
MagdeburgMagdeburgFCM
6312119+210
U
S
N
S
S
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
62221413+18
U
S
U
N
N
8
St. PauliSt. PauliFCP
61418807
U
S
U
N
U
9
VfL BochumVfL BochumBOC
621356-17
N
U
S
N
S
10
Hannover 96Hannover 96H96
621379-27
S
N
U
S
N
11
OsnabrückOsnabrückOSN
6213912-37
U
N
S
S
N
12
Greuther FürthGreuther FürthGFT
6132911-26
U
U
N
S
N
13
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
61231012-25
U
N
U
N
S
14
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
6123612-65
N
N
U
N
U
15
BraunschweigBraunschweigEBS
61141213-14
N
U
N
N
N
16
Holstein KielHolstein KielHSK
6042710-34
U
N
U
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
6114814-64
N
U
N
N
S
18
DarmstadtDarmstadtSVD
6114513-84
N
S
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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