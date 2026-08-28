Das Spiel zwischen Braunschweig und Hertha BSC beginnt am 28.08.2026, 18:30.

Anstoßzeit Braunschweig gegen Hertha BSC

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3 28. Aug. 2026 - 12:30 Eintracht Stadion

Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Braunschweig und Hertha BSC wird live auf Sky WOW übertragen. Alle Informationen zum Livestream sind in der Übersicht unten aufgeführt.

Braunschweig vs. Hertha BSC: Spielvorschau

Eintracht Braunschweig empfängt Hertha BSC im Eintracht Stadion in Braunschweig. Das Duell in der 2. Bundesliga bringt zwei Klubs mit sehr unterschiedlichen Saisonverläufen zusammen.

Braunschweig startet mit Rückenwind in diese Partie – zumindest auf dem Papier. Der 6:1-Auswärtssieg in Magdeburg zum Ligaauftakt war beeindruckend, doch seither blieb die Konstanz aus. Die 0:1-Niederlage gegen VfL Bochum und das anschließende 2:4-Pokalaus gegen Union Berlin zeigen eine Mannschaft, die noch Stabilität sucht. Lars Kornetka steht vor der Aufgabe, seinen Kader wieder auf Kurs zu bringen.

Hertha BSC reist als Tabellenzweiter an und hat die ersten Wochen der Saison überzeugend gestaltet. Stefan Leitls Mannschaft gewann das Ligaspiel gegen FC Heidenheim mit 4:1 und setzte sich auch in Bochum durch. Der Pokalsieg gegen Saarbrücken unterstrich die Geschlossenheit des Teams.

Die Berliner haben klare Aufstiegsambitionen und wollen den guten Saisonstart in Braunschweig bestätigen. Hertha geht als Favorit in diese Partie, steht aber unter dem Druck, die Erwartungen zu erfüllen.

Für Braunschweig ist das Heimspiel eine Gelegenheit, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen. Das Eintracht Stadion kann zum Faktor werden – die Unterstützung der Fans hat dem Klub in der Vergangenheit schon geholfen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Braunschweig vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Form

Braunschweig kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien in dieses Spiel. Der deutlichste Erfolg war das 6:1 gegen Magdeburg am 8. August in der 2. Bundesliga. Zuletzt verlor das Team mit 2:4 gegen Union Berlin im DFB-Pokal. In den fünf Spielen erzielte Braunschweig neun Tore, kassierte aber zwölf – eine Bilanz, die die Defensivprobleme unterstreicht.

Hertha BSC präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Der jüngste Auftritt war ein 1:1-Pokalsieg gegen Saarbrücken am 22. August, davor setzte sich Hertha mit 4:1 gegen FC Heidenheim in der Liga durch. Auch der 0:1-Auswärtssieg in Bochum zeigt die Effizienz des Teams. Hertha erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte drei.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 19. April 2026 in der 2. Bundesliga statt und endete 1:1. Zuvor hatte Hertha BSC das Heimspiel am 21. November 2025 mit 1:0 für sich entschieden. Blickt man auf alle fünf dokumentierten Duelle, kommt Hertha auf drei Siege, Braunschweig auf keinen, und zwei Partien endeten unentschieden. Die Berliner haben in dieser direkten Bilanz klar die Oberhand.

Braunschweig vs. Hertha BSC: Die Tabellen

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