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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Braunschweig - Hertha BSC
Braunschweig
Hertha BSC
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Braunschweig gegen Hertha BSC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Braunschweig und Hertha BSC beginnt am 28.08.2026, 18:30.

Anstoßzeit Braunschweig gegen Hertha BSC

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3
Eintracht Stadion

Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Braunschweig und Hertha BSC wird live auf Sky WOW übertragen. Alle Informationen zum Livestream sind in der Übersicht unten aufgeführt.

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Braunschweig vs. Hertha BSC: Spielvorschau

Eintracht Braunschweig empfängt Hertha BSC im Eintracht Stadion in Braunschweig. Das Duell in der 2. Bundesliga bringt zwei Klubs mit sehr unterschiedlichen Saisonverläufen zusammen.

Braunschweig startet mit Rückenwind in diese Partie – zumindest auf dem Papier. Der 6:1-Auswärtssieg in Magdeburg zum Ligaauftakt war beeindruckend, doch seither blieb die Konstanz aus. Die 0:1-Niederlage gegen VfL Bochum und das anschließende 2:4-Pokalaus gegen Union Berlin zeigen eine Mannschaft, die noch Stabilität sucht. Lars Kornetka steht vor der Aufgabe, seinen Kader wieder auf Kurs zu bringen.

Hertha BSC reist als Tabellenzweiter an und hat die ersten Wochen der Saison überzeugend gestaltet. Stefan Leitls Mannschaft gewann das Ligaspiel gegen FC Heidenheim mit 4:1 und setzte sich auch in Bochum durch. Der Pokalsieg gegen Saarbrücken unterstrich die Geschlossenheit des Teams.

Die Berliner haben klare Aufstiegsambitionen und wollen den guten Saisonstart in Braunschweig bestätigen. Hertha geht als Favorit in diese Partie, steht aber unter dem Druck, die Erwartungen zu erfüllen.

Für Braunschweig ist das Heimspiel eine Gelegenheit, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen. Das Eintracht Stadion kann zum Faktor werden – die Unterstützung der Fans hat dem Klub in der Vergangenheit schon geholfen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Braunschweig vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Braunschweig vs Hertha BSC Voraussichtliche Aufstellungen

Braunschweig crest
Braunschweig
EBS
Aufstellung
Hertha BSC crest
Hertha BSC
BSC
Hertha BSC crest
Hertha BSC
BSC

Trainer

  • L. Kornetka

Form

EBS

EBS - Form

SOU
N0-1
RAA
U0-0
FCM
S1-6
BOC
N0-1
FCU
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BSC

BSC - Form

WSG
S2-3
KÖL
U2-2
BOC
S0-1
HDH
S4-1
SAB
S1-1
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Braunschweig kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien in dieses Spiel. Der deutlichste Erfolg war das 6:1 gegen Magdeburg am 8. August in der 2. Bundesliga. Zuletzt verlor das Team mit 2:4 gegen Union Berlin im DFB-Pokal. In den fünf Spielen erzielte Braunschweig neun Tore, kassierte aber zwölf – eine Bilanz, die die Defensivprobleme unterstreicht.

Hertha BSC präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Der jüngste Auftritt war ein 1:1-Pokalsieg gegen Saarbrücken am 22. August, davor setzte sich Hertha mit 4:1 gegen FC Heidenheim in der Liga durch. Auch der 0:1-Auswärtssieg in Bochum zeigt die Effizienz des Teams. Hertha erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte drei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BraunschweigUnentschiedenHertha BSC
0
2
3
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
5
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
3
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
END
4Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 19. April 2026 in der 2. Bundesliga statt und endete 1:1. Zuvor hatte Hertha BSC das Heimspiel am 21. November 2025 mit 1:0 für sich entschieden. Blickt man auf alle fünf dokumentierten Duelle, kommt Hertha auf drei Siege, Braunschweig auf keinen, und zwei Partien endeten unentschieden. Die Berliner haben in dieser direkten Bilanz klar die Oberhand.

Braunschweig vs. Hertha BSC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
220072+56
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
220051+46
S
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
211021+14
U
S
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
211010+14
S
U
5
BraunschweigBraunschweigEBS
210162+43
N
S
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
210142+23
S
N
7
VfL BochumVfL BochumBOC
21011103
S
N
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
210134-13
N
S
9
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
210157-23
N
S
10
MagdeburgMagdeburgFCM
210146-23
S
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
210113-23
S
N
12
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
13
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
14
KaiserslauternKaiserslauternFCK
20200002
U
U
15
DarmstadtDarmstadtSVD
201123-11
N
U
16
Greuther FürthGreuther FürthGFT
201135-21
N
U
17
Hannover 96Hannover 96H96
200214-30
N
N
18
OsnabrückOsnabrückOSN
200237-40
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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