Das Spiel zwischen Braunschweig und Dynamo Dresden beginnt am 12.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit Braunschweig gegen Dynamo Dresden

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5 12. Sept. 2026 - 07:00 Eintracht Stadion

Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Braunschweig und Dynamo Dresden ist live über Sky WOW im Livestream zu sehen.

Braunschweig vs. Dynamo Dresden: Spielvorschau

Eintracht Braunschweig empfängt Dynamo Dresden im Eintracht Stadion zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stecken in der unteren Tabellenhälfte und brauchen dringend Punkte.

Braunschweig erlebt eine schwierige Phase. Lars Kornetkas Team hat vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren – darunter ein 3:5 gegen Hertha BSC und ein 2:4 im DFB-Pokal gegen Union Berlin. Einzig der 6:1-Auswärtssieg in Magdeburg zu Saisonbeginn brachte Licht ins Dunkel.

Dynamo Dresden reist nach einer weiteren enttäuschenden Partie an. Thomas Stamms Mannschaft unterlag zuletzt mit 1:2 gegen VfL Bochum und kassierte damit die dritte Niederlage in den letzten vier Ligaspielen. Die Konstanz fehlt der SGD bislang komplett.

In der Tabelle liegt Braunschweig auf Platz 14, Dresden auf Rang 17. Für die Dresdner ist ein Auswärtssieg fast schon Pflicht, um den Anschluss nach oben nicht vollends zu verlieren.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Braunschweig vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Form

Braunschweig kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg war ein 6:1-Auswärtssieg in Magdeburg; seither folgten drei Liganiederlagen sowie ein Pokal-Aus gegen Union Berlin. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 1:3 gegen Osnabrück. In den fünf Spielen erzielte Braunschweig neun Tore und kassierte 16.

Dynamo Dresden weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen VfL Bochum in der Liga. Positiv zu vermerken ist der 6:0-Kantersieg im DFB-Pokal gegen Westfalia Rhynern sowie ein 1:0-Heimerfolg gegen Darmstadt. Dresden erzielte in diesem Zeitraum elf Tore und ließ zehn zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 9. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt: Braunschweig gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Dresden. Bereits im Dezember 2025 trafen beide Teams aufeinander – damals siegte Braunschweig auswärts in Dresden mit 3:2. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen in der 2. Bundesliga gewann Braunschweig zweimal, kein Spiel endete mit einem Sieg für Dresden, zwei Partien trennten sich unentschieden.

Braunschweig vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

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