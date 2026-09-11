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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Braunschweig - Dynamo Dresden
Braunschweig
Dynamo Dresden
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Braunschweig gegen Dynamo Dresden. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Braunschweig und Dynamo Dresden beginnt am 12.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit Braunschweig gegen Dynamo Dresden

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5
Eintracht Stadion

Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Braunschweig und Dynamo Dresden ist live über Sky WOW im Livestream zu sehen.

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Braunschweig vs. Dynamo Dresden: Spielvorschau

Eintracht Braunschweig empfängt Dynamo Dresden im Eintracht Stadion zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stecken in der unteren Tabellenhälfte und brauchen dringend Punkte.

Braunschweig erlebt eine schwierige Phase. Lars Kornetkas Team hat vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren – darunter ein 3:5 gegen Hertha BSC und ein 2:4 im DFB-Pokal gegen Union Berlin. Einzig der 6:1-Auswärtssieg in Magdeburg zu Saisonbeginn brachte Licht ins Dunkel.

Dynamo Dresden reist nach einer weiteren enttäuschenden Partie an. Thomas Stamms Mannschaft unterlag zuletzt mit 1:2 gegen VfL Bochum und kassierte damit die dritte Niederlage in den letzten vier Ligaspielen. Die Konstanz fehlt der SGD bislang komplett.

In der Tabelle liegt Braunschweig auf Platz 14, Dresden auf Rang 17. Für die Dresdner ist ein Auswärtssieg fast schon Pflicht, um den Anschluss nach oben nicht vollends zu verlieren.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Braunschweig vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Braunschweig vs Dynamo Dresden Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Kornetka

Form

EBS

EBS - Form

FCM
S1-6
BOC
N0-1
FCU
N2-4
BSC
N3-5
OSN
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
DOD

DOD - Form

FCN
N3-0
SVD
S1-0
WRH
S0-6
HDH
N5-3
BOC
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Braunschweig kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg war ein 6:1-Auswärtssieg in Magdeburg; seither folgten drei Liganiederlagen sowie ein Pokal-Aus gegen Union Berlin. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 1:3 gegen Osnabrück. In den fünf Spielen erzielte Braunschweig neun Tore und kassierte 16.

Dynamo Dresden weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen VfL Bochum in der Liga. Positiv zu vermerken ist der 6:0-Kantersieg im DFB-Pokal gegen Westfalia Rhynern sowie ein 1:0-Heimerfolg gegen Darmstadt. Dresden erzielte in diesem Zeitraum elf Tore und ließ zehn zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BraunschweigUnentschiedenDynamo Dresden
3
2
0
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
END
8Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 9. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt: Braunschweig gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Dresden. Bereits im Dezember 2025 trafen beide Teams aufeinander – damals siegte Braunschweig auswärts in Dresden mit 3:2. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen in der 2. Bundesliga gewann Braunschweig zweimal, kein Spiel endete mit einem Sieg für Dresden, zwei Partien trennten sich unentschieden.

Braunschweig vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
5410156+913
S
U
S
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
4400125+712
S
S
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
43011110+19
S
S
N
S
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
4220106+48
U
S
S
U
5
KaiserslauternKaiserslauternFCK
422051+48
S
S
U
U
6
VfL BochumVfL BochumBOC
42023306
S
N
S
N
7
MagdeburgMagdeburgFCM
420278-16
N
S
S
N
8
OsnabrückOsnabrückOSN
420278-16
S
S
N
N
9
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
412168-25
U
N
U
S
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
41121012-24
U
N
N
S
11
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
5113810-24
N
U
N
S
N
12
Greuther FürthGreuther FürthGFT
411279-24
N
S
N
U
13
Hannover 96Hannover 96H96
511358-34
N
U
S
N
N
14
DarmstadtDarmstadtSVD
511348-44
S
N
N
N
U
15
BraunschweigBraunschweigEBS
4103101003
N
N
N
S
16
St. PauliSt. PauliFCP
403167-13
U
N
U
U
17
Holstein KielHolstein KielHSK
403168-23
U
N
U
U
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
4103510-53
N
N
S
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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