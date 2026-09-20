Das Spiel zwischen Bournemouth und Liverpool beginnt am 20.09.2026, 15:00.

Anstoßzeit Bournemouth gegen Liverpool

Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 09:00 Vitality Stadium

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Das Spiel wird live auf Sky WOW übertragen. Den Stream gibt es direkt über den Anbieter.

Bournemouth vs. Liverpool: Spielvorschau

Am Vitality Stadium in Bournemouth trifft der Tabellenachte Liverpool auf einen Gastgeber, der trotz eines schwierigen Saisonstarts zuletzt für Furore gesorgt hat. Das Premier-League-Duell verspricht Spannung auf beiden Seiten.

Bournemouth steht in der Tabelle auf einem der unteren Plätze und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Mittelfeldregion nicht zu verlieren. Trainer Marco Rose hat seine Mannschaft jedoch zuletzt in beeindruckender Verfassung gesehen.

Der Beweis dafür kam auf europäischer Bühne: Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Real Sociedad feierte Bournemouth einen historischen Erfolg in der Europa League – ein Meilenstein für den Klub. Rose lobte die Intensität seiner Spieler nach einem unvergesslichen Abend im Baskenland.

Liverpool reist als Tabellenachter an und befindet sich in einer Phase, in der Konstanz gefragt ist. Trainer Andoni Iraola hat in den vergangenen Wochen eine Mannschaft geformt, die in der Champions League gegen Atlético Madrid gewann und zuletzt im EFL Cup Tottenham mit 3:1 besiegte.

Mit Alexander Isak steht Liverpool ein Stürmer zur Verfügung, der nach einem schwierigen ersten Jahr an der Anfield Road wieder in Topform ist. Der schwedische Angreifer, der für einen britischen Rekordtransfer verpflichtet wurde, hat seinen Platz in der Startelf gefestigt.

Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai verleiht Liverpool zusätzliche Qualität im Zentrum, während Florian Wirtz bislang noch nicht sein volles Potenzial abrufen konnte. Ob der Playmaker gegen Bournemouth den nächsten Schritt macht, bleibt abzuwarten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anpfiffzeit.





Bournemouth vs. Liverpool: Aufstellungen

Form

Bournemouth kommt mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gelang ein 2:2 gegen Brentford in der Premier League, ehe der historische 2:1-Sieg bei Real Sociedad in der Europa League folgte. In der Liga blieb Bournemouth in den jüngsten drei Partien ohne Sieg, erzielte dabei aber fünf Tore und kassierte fünf Gegentreffer – ein Bild, das auf Torgefahr auf beiden Seiten hindeutet.

Liverpool präsentiert sich in besserer Verfassung: Drei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft mit Aufwind. Der 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Atlético Madrid war ein Statement, der 3:1-Sieg im EFL Cup gegen Tottenham unterstrich die Breite des Kaders. Lediglich das torlose Remis gegen Fulham in der Liga trübte das Bild zuletzt.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Klubs liegt noch nicht lange zurück: Im Januar 2026 gewann Bournemouth zuhause mit 3:2 gegen Liverpool – ein Ergebnis, das zeigt, dass das Vitality Stadium für die Reds kein leichtes Pflaster ist. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, überwiegen jedoch die Liverpool-Siege: Die Reds gewannen drei dieser Partien, Bournemouth einmal, einmal trennten sich beide Teams nicht. Liverpool erzielte dabei insgesamt 13 Tore, kassierte aber auch sieben – die Serie ist also keineswegs einseitig.

Bournemouth vs. Liverpool: Die Tabellen

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