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Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs. Brentford heute live im TV und Livestream?

Bournemouth - Brentford
Bournemouth
Brentford
Premier League

In der Premier League spielt Bournemouth gegen Brentford. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bournemouth und Brentford beginnt am 12.09.2026, 16:00.

Anstoßzeit Bournemouth gegen Brentford

crest
Premier League - Spielwoche 4
Vitality Stadium

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs Brentford heute live im TV und Livestream?

AFC Bournemouth gegen Brentford ist live bei Sky WOW zu sehen. Nachfolgend sind alle verfügbaren TV- und Streaming-Optionen aufgeführt.

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Bournemouth vs. Brentford: Spielvorschau

AFC Bournemouth empfängt Brentford am Samstag, den 12. September 2026, im Vitality Stadium in einem Premier-League-Duell zweier Mannschaften, die mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen in diese Partie gehen.

Marco Rose sucht mit Bournemouth weiterhin nach dem ersten Ligasieg der Saison. Drei Partien, zwei Unentschieden und eine Niederlage — das ist die ernüchternde Premier-League-Bilanz der Cherries. Die Unfähigkeit, Führungen über die Zeit zu bringen, hat sich als wiederkehrendes Problem erwiesen: Zuletzt gaben sie beim 2:2 in Newcastle eine Zwei-Tore-Führung in der Schlussphase aus der Hand.

Einen Lichtblick gab es dennoch: Im Carabao Cup bezwang Bournemouth Lincoln City mit 4:0. Ryan Christie traf dreimal, Rayan ergänzte den Endstand — und Rose feierte damit seinen ersten Pflichtspielsieg als Cheftrainer der Cherries.

Brentford hingegen reist in starker Verfassung an. Die Bees stehen in der Premier-League-Tabelle auf Platz fünf und sind in den letzten fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Ein 3:0-Erfolg gegen Tottenham Hotspur zählt zu den Höhepunkten des Saisonstarts unter Keith Andrews.

Das jüngste Ligaspiel der Bees endete 1:1 gegen Sunderland — ein Ergebnis, das eine Serie von zwei aufeinanderfolgenden Siegen stoppte. Andrews wird von seiner Mannschaft eine Reaktion erwarten.

Beide Teams haben gute Gründe, auf drei Punkte zu spielen. Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Bournemouth vs. Brentford: Aufstellungen

Bournemouth vs Brentford Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Aufstellung
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
D. PetrovicD. PetrovicA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertJ. HillJ. HillJ. KluivertJ. KluivertT. AdamsT. AdamsA. ScottA. ScottM. TavernierM. TavernierRayanRayanEvanilsonEvanilsonC. KelleherC. KelleherK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeJ. SchusterJ. SchusterK. AjerK. AjerMamadou SangaréMamadou SangaréJ. AnthonyJ. AnthonyV. JaneltV. JaneltK. SchadeK. SchadeM. DamsgaardM. DamsgaardI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
Bournemouth

Startelf

Brentford

Trainer

  • M. Rose
  • K. Andrews

Form

BOU

BOU - Form

M05
N2-1
MCI
N2-1
EVE
U1-1
NEW
U2-2
LIN
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BRE

BRE - Form

SGE
S7-0
TOT
S3-0
BIR
S1-6
LEE
U1-1
SUN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
18/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bournemouth kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 4:0-Pokalsieg gegen Lincoln City, davor das 2:2-Unentschieden in der Premier League gegen Newcastle United. In den fünf Partien erzielte Bournemouth neun Tore und kassierte sechs.

Brentford ist in den letzten fünf Pflichtspielen ungeschlagen: drei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage. Das letzte Spiel endete 1:1 gegen Sunderland, der eindrucksvollste Erfolg war das 3:0 gegen Tottenham Hotspur. Im EFL Cup schlug Brentford Birmingham City mit 6:1. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Partien 13 Tore und kassierte nur zwei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BournemouthUnentschiedenBrentford
0
1
4
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
England EFL Cup
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Brentford badge
Brentford
BRE
2
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
4Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 3. März 2026 in der Premier League im Vitality Stadium statt und endete torlos 0:0. Davor gewann Brentford am 27. Dezember 2025 zu Hause mit 4:1 gegen Bournemouth. In den letzten fünf direkten Duellen hat Brentford dreimal gewonnen, Bournemouth einmal — ein Spiel endete unentschieden.

Bournemouth vs. Brentford: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
330061+59
S
S
S
3
HullHullHUL
321030+37
U
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
320187+16
N
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
S
U
U
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
U
U
S
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
U
U
S
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
U
N
S
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
U
S
N
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
U
S
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
S
N
N
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
N
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
U
U
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
U
U
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
U
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
U
N
N
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
N
N
N
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
N
N
N
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