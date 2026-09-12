Das Spiel zwischen Bournemouth und Brentford beginnt am 12.09.2026, 16:00.

Anstoßzeit Bournemouth gegen Brentford

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

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AFC Bournemouth gegen Brentford ist live bei Sky WOW zu sehen. Nachfolgend sind alle verfügbaren TV- und Streaming-Optionen aufgeführt.

Bournemouth vs. Brentford: Spielvorschau

AFC Bournemouth empfängt Brentford am Samstag, den 12. September 2026, im Vitality Stadium in einem Premier-League-Duell zweier Mannschaften, die mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen in diese Partie gehen.

Marco Rose sucht mit Bournemouth weiterhin nach dem ersten Ligasieg der Saison. Drei Partien, zwei Unentschieden und eine Niederlage — das ist die ernüchternde Premier-League-Bilanz der Cherries. Die Unfähigkeit, Führungen über die Zeit zu bringen, hat sich als wiederkehrendes Problem erwiesen: Zuletzt gaben sie beim 2:2 in Newcastle eine Zwei-Tore-Führung in der Schlussphase aus der Hand.

Einen Lichtblick gab es dennoch: Im Carabao Cup bezwang Bournemouth Lincoln City mit 4:0. Ryan Christie traf dreimal, Rayan ergänzte den Endstand — und Rose feierte damit seinen ersten Pflichtspielsieg als Cheftrainer der Cherries.

Brentford hingegen reist in starker Verfassung an. Die Bees stehen in der Premier-League-Tabelle auf Platz fünf und sind in den letzten fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Ein 3:0-Erfolg gegen Tottenham Hotspur zählt zu den Höhepunkten des Saisonstarts unter Keith Andrews.

Das jüngste Ligaspiel der Bees endete 1:1 gegen Sunderland — ein Ergebnis, das eine Serie von zwei aufeinanderfolgenden Siegen stoppte. Andrews wird von seiner Mannschaft eine Reaktion erwarten.

Beide Teams haben gute Gründe, auf drei Punkte zu spielen. Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Bournemouth vs. Brentford: Aufstellungen

Form

Bournemouth kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 4:0-Pokalsieg gegen Lincoln City, davor das 2:2-Unentschieden in der Premier League gegen Newcastle United. In den fünf Partien erzielte Bournemouth neun Tore und kassierte sechs.

Brentford ist in den letzten fünf Pflichtspielen ungeschlagen: drei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage. Das letzte Spiel endete 1:1 gegen Sunderland, der eindrucksvollste Erfolg war das 3:0 gegen Tottenham Hotspur. Im EFL Cup schlug Brentford Birmingham City mit 6:1. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Partien 13 Tore und kassierte nur zwei.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 3. März 2026 in der Premier League im Vitality Stadium statt und endete torlos 0:0. Davor gewann Brentford am 27. Dezember 2025 zu Hause mit 4:1 gegen Bournemouth. In den letzten fünf direkten Duellen hat Brentford dreimal gewonnen, Bournemouth einmal — ein Spiel endete unentschieden.

Bournemouth vs. Brentford: Die Tabellen

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