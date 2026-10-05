Das Spiel zwischen Bosnien und Herzegowina und Polen beginnt am 05.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Bosnien und Herzegowina gegen Polen

UEFA Nations League B - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Wer zeigt / überträgt Bosnien und Herzegowina vs Polen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bosnien und Herzegowina und Polen ist live bei DAZN zu sehen. Die TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Bosnien und Herzegowina vs. Polen: Spielvorschau

Im Bilino Polje Stadion in Zenica empfängt Bosnien und Herzegowina Polen in der UEFA Nations League B. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplatzierung in Gruppe 4.

Für die Gastgeber ist es das erste Heimspiel nach dem emotionalen Abschied von Edin Džeko, der nach 19 Jahren im Nationaltrikot seine internationale Karriere beendet hat. Trainer Sergej Barbarez muss sein Team nun neu ausrichten und auf den größten Torschützen der Vereinsgeschichte verzichten.

Bosnien kommt mit Rückenwind aus einem 4-2-Sieg gegen Rumänien, auch wenn das 1-1 gegen Schweden zuletzt die Grenzen der Mannschaft aufgezeigt hat. Die Heimstärke soll nun gegen Polen zum Tragen kommen.

Polen reist nach Zenica in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft von Trainer Jan Urban hat in dieser Nations-League-Kampagne noch keinen Sieg eingefahren und braucht dringend Punkte, um nicht weiter in Rückstand zu geraten.

Das 6-0 gegen Rumänien zuletzt war ein deutliches Ausrufezeichen der Polen, doch die 3-1-Niederlage gegen Schweden davor hatte Fragen über die Konstanz der Mannschaft aufgeworfen. Urban sucht nach Stabilität.

Mit Robert Lewandowski in der Sturmspitze verfügen die Gäste über einen der gefährlichsten Stürmer des Turniers. Ob er den Unterschied machen kann, wird sich in Zenica zeigen.

Wo das Spiel live übertragen wird und alle weiteren Informationen zur Partie gibt es nachfolgend.





Bosnien und Herzegowina vs. Polen: Aufstellungen

Form

Bosnien und Herzegowina kommt auf eine gemischte Bilanz aus zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war das 1-1 gegen Schweden in der Nations League, dem zuvor ein überzeugender 4-2-Erfolg gegen Rumänien vorausgegangen war. Im Eröffnungsspiel dieser Nations-League-Kampagne trennte man sich torlos von Polen. Insgesamt erzielte Bosnien in diesen fünf Partien zehn Treffer und kassierte acht.

Polen kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein deutliches 6-0 gegen Rumänien, dem die 3-1-Niederlage gegen Schweden vorangegangen war. Davor hatte man sich mit Bosnien 0-0 getrennt. In den fünf Spielen trafen die Polen insgesamt sechsmal und kassierten sechs Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen in dieser Nations-League-Kampagne endete am 25. September 2026 torlos. In der Nations League 2020 behielt Polen zweimal die Oberhand: zunächst mit einem 2-1-Auswärtssieg in Bosnien, dann mit einem 3-0-Heimerfolg. Über die letzten fünf Duelle zwischen beiden Nationen hat Polen klar die Nase vorn, auch wenn Bosnien auf heimischem Boden zuletzt punkten konnte.

Bosnien und Herzegowina vs. Polen: Die Tabellen

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Schweden SWE 3 2 1 0 6 3 +3 7 U S S 2 Bosnien und Herzegowina BIH 3 1 2 0 5 3 +2 5 U S U 3 Polen POL 3 1 1 1 7 3 +4 4 S N U 4 Rumänien ROU 3 0 0 3 3 12 -9 0 N N N Aufstieg Play-offs Aufstieg Abstieg Play-offs Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.