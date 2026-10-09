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Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund - Werder Bremen
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In der Bundesliga spielt Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen beginnt am 09.10.2026, 20:30.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

crest
Bundesliga - Spielwoche 5
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Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen ist live bei Sky WOW zu sehen. Dort könnt ihr das Spiel im Live-Stream verfolgen.

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Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Spielvorschau

Der Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund empfängt am Freitagabend Werder Bremen im Signal Iduna Park. Nach der langen Länderspielpause kehrt die Bundesliga zurück – und der BVB will seinen perfekten Saisonstart untermauern.

Dortmund hat die ersten vier Bundesliga-Spieltage mit zwölf Punkten und vier Siegen abgeschlossen. Trainer Niko Kovac hat seinem Team eine klare Struktur verliehen, die Ergebnisse geben ihm recht.

Die Vorbereitung auf das Spiel verlief jedoch nicht reibungslos. Mehrere BVB-Spieler kehrten angeschlagen aus der Länderspielpause zurück, darunter Nico Schlotterbeck mit einem Sprunggelenksproblem und Julian Ryerson mit Rippenproblemen. Kovac äußerte sich deutlich kritisch über die Belastung seiner Nationalspieler in diesem Zeitraum.

Werder Bremen reist als Tabelleneigter an und zeigte zuletzt wechselhafte Form. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen sowohl Stärken als auch Schwächen gezeigt.

Die Gäste aus Bremen müssen ihrerseits auf eine Reihe von Spielern verzichten. Die Verletzungsliste ist lang, was die Aufgabe in Dortmund zusätzlich erschwert.

Das direkte Duell zwischen beiden Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit meist der BVB für sich entschieden. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in diese Partie.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt ihr hier.


Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Werder Bremen Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Aufstellung
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
4-2-3-1
G. KobelG. KobelR. BensebainiR. BensebainiW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouE. NwaneriE. NwaneriF. NmechaF. NmechaL. ReggianiL. ReggianiJ. VeermanJ. VeermanM. BeierM. BeierF. SilvaF. SilvaS. GuirassyS. GuirassyA. SchlagerA. SchlagerA. PieperA. PieperM. FriedlM. FriedlO. DemanO. DemanArthurArthurMarco GrüllMarco GrüllY. RegeerY. RegeerChukiChukiE. DinkciE. Dinkciteam-logoL. ReisNiclas FüllkrugNiclas Füllkrug
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Startelf

Werder Bremen

Trainer

  • N. Kovac
  • D. Thioune

Form

BVB

BVB - Form

HAM
S0-5
TSG
S2-3
VIL
S3-2
SCP
S3-0
VFB
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SVW

SVW - Form

LSK
S0-3
SCF
N4-1
RBL
S3-1
KÖL
U1-1
FCA
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Borussia Dortmund ist in bestechender Form und gewann alle fünf der jüngsten Pflichtspiele. In der Bundesliga besiegte der BVB zuletzt den VfB Stuttgart auswärts mit 1:0 und davor Paderborn zu Hause mit 3:0. Insgesamt erzielte Dortmund in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte nur zwei.

Werder Bremen kommt mit einer gemischten Bilanz nach Dortmund: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann Bremen gegen Augsburg mit 3:2, verlor aber deutlich mit 1:4 gegen Freiburg. In diesen fünf Partien erzielte Werder zehn Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenWerder Bremen
3
2
0
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
END
9Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Mai 2026 statt: Werder Bremen spielte daheim gegen Dortmund und verlor mit 0:2. Davor gewann der BVB im Januar 2026 das Heimspiel klar mit 3:0. Aus den letzten fünf Duellen holte Dortmund drei Siege, Bremen keinen, bei einem Unentschieden und einem torlosen Remis.

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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