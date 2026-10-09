Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen beginnt am 09.10.2026, 20:30.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

Bundesliga - Spielwoche 5 9. Okt. 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

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Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen ist live bei Sky WOW zu sehen. Dort könnt ihr das Spiel im Live-Stream verfolgen.

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Spielvorschau

Der Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund empfängt am Freitagabend Werder Bremen im Signal Iduna Park. Nach der langen Länderspielpause kehrt die Bundesliga zurück – und der BVB will seinen perfekten Saisonstart untermauern.

Dortmund hat die ersten vier Bundesliga-Spieltage mit zwölf Punkten und vier Siegen abgeschlossen. Trainer Niko Kovac hat seinem Team eine klare Struktur verliehen, die Ergebnisse geben ihm recht.

Die Vorbereitung auf das Spiel verlief jedoch nicht reibungslos. Mehrere BVB-Spieler kehrten angeschlagen aus der Länderspielpause zurück, darunter Nico Schlotterbeck mit einem Sprunggelenksproblem und Julian Ryerson mit Rippenproblemen. Kovac äußerte sich deutlich kritisch über die Belastung seiner Nationalspieler in diesem Zeitraum.

Werder Bremen reist als Tabelleneigter an und zeigte zuletzt wechselhafte Form. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen sowohl Stärken als auch Schwächen gezeigt.

Die Gäste aus Bremen müssen ihrerseits auf eine Reihe von Spielern verzichten. Die Verletzungsliste ist lang, was die Aufgabe in Dortmund zusätzlich erschwert.

Das direkte Duell zwischen beiden Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit meist der BVB für sich entschieden. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in diese Partie.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt ihr hier.





Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Aufstellungen

Form

Borussia Dortmund ist in bestechender Form und gewann alle fünf der jüngsten Pflichtspiele. In der Bundesliga besiegte der BVB zuletzt den VfB Stuttgart auswärts mit 1:0 und davor Paderborn zu Hause mit 3:0. Insgesamt erzielte Dortmund in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte nur zwei.

Werder Bremen kommt mit einer gemischten Bilanz nach Dortmund: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann Bremen gegen Augsburg mit 3:2, verlor aber deutlich mit 1:4 gegen Freiburg. In diesen fünf Partien erzielte Werder zehn Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Mai 2026 statt: Werder Bremen spielte daheim gegen Dortmund und verlor mit 0:2. Davor gewann der BVB im Januar 2026 das Heimspiel klar mit 3:0. Aus den letzten fünf Duellen holte Dortmund drei Siege, Bremen keinen, bei einem Unentschieden und einem torlosen Remis.

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Die Tabellen

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