Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Paderborn beginnt am 12.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Paderborn

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs Paderborn heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn ist live im TV und per Live-Stream zu verfolgen. Die verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Borussia Dortmund vs. Paderborn: Spielvorschau

Borussia Dortmund empfängt den SC Paderborn im Signal Iduna Park zum Bundesliga-Duell. Der BVB will nach dem turbulenten Champions-League-Auftakt gegen den FC Villarreal auch in der Liga Fahrt aufnehmen.

Dortmund steht in der Tabelle auf dem dritten Platz und geht als klarer Favorit in diese Partie. Trainer Niko Kovac muss dabei erneut auf eine Reihe von Stammspielern verzichten – der Verletzungsteufel hat den Kader in den vergangenen Wochen hart getroffen.

Neuzugang Joey Veerman hat sich nach seinem starken Auftritt gegen Villarreal als taktischer Anker im Mittelfeld etabliert. Mit 99 Ballkontakten und 82 von 87 erfolgreichen Pässen lieferte der Niederländer einen Beweis, warum er als einer der besten Transfers der laufenden Bundesliga-Saison gilt.

Paderborn reist als Aufsteiger an und belegt aktuell Tabellenplatz zwölf. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann hat in den letzten fünf Pflichtspielen lediglich einen Sieg eingefahren und sucht nach Konstanz.

Das Duell im Signal Iduna Park bietet dem BVB die Chance, nach einer aufreibenden Englischen Woche wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen. Alle Infos zur Übertragung, den Aufstellungen und dem Spielverlauf gibt es hier.





Borussia Dortmund vs. Paderborn: Aufstellungen

Form

Borussia Dortmund kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gewann der BVB mit 3:2 gegen den FC Villarreal in der Champions League, zuvor gab es ein 2:3 gegen Hoffenheim in der Bundesliga sowie ein 0:5 im DFB-Pokal gegen HEBC Hamburg. In diesen fünf Spielen erzielte Dortmund 13 Tore und kassierte fünf. Die einzige Niederlage datiert aus dem Super Cup gegen Bayern München (1:2).

Paderborn präsentiert sich deutlich weniger konstant. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Aufsteiger einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt unterlag Paderborn dem SC Freiburg mit 0:1, davor gab es ein torloses Remis gegen Mainz 05. Der einzige Sieg gelang im DFB-Pokal gegen 1. FC Phönix Lübeck (2:4 auswärts). In fünf Spielen erzielte Paderborn fünf Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden Klubs fand im Februar 2021 im DFB-Pokal statt – Dortmund gewann damals mit 3:2. In der Bundesliga-Saison 2019/20 trennten sich beide Teams im Hinspiel 3:3, ehe der BVB im Rückspiel mit 6:1 gewann. Über die letzten fünf dokumentierten Duelle hat Dortmund klar die Oberhand.

Borussia Dortmund vs. Paderborn: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.