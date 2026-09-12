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Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Paderborn heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund - Paderborn
Borussia Dortmund
Paderborn
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Borussia Dortmund gegen Paderborn. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Paderborn beginnt am 12.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Paderborn

crest
Bundesliga - Spielwoche 3
Signal Iduna Park

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs Paderborn heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn ist live im TV und per Live-Stream zu verfolgen. Die verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Borussia Dortmund vs. Paderborn: Spielvorschau

Borussia Dortmund empfängt den SC Paderborn im Signal Iduna Park zum Bundesliga-Duell. Der BVB will nach dem turbulenten Champions-League-Auftakt gegen den FC Villarreal auch in der Liga Fahrt aufnehmen.

Dortmund steht in der Tabelle auf dem dritten Platz und geht als klarer Favorit in diese Partie. Trainer Niko Kovac muss dabei erneut auf eine Reihe von Stammspielern verzichten – der Verletzungsteufel hat den Kader in den vergangenen Wochen hart getroffen.

Neuzugang Joey Veerman hat sich nach seinem starken Auftritt gegen Villarreal als taktischer Anker im Mittelfeld etabliert. Mit 99 Ballkontakten und 82 von 87 erfolgreichen Pässen lieferte der Niederländer einen Beweis, warum er als einer der besten Transfers der laufenden Bundesliga-Saison gilt.

Paderborn reist als Aufsteiger an und belegt aktuell Tabellenplatz zwölf. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann hat in den letzten fünf Pflichtspielen lediglich einen Sieg eingefahren und sucht nach Konstanz.

Das Duell im Signal Iduna Park bietet dem BVB die Chance, nach einer aufreibenden Englischen Woche wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen. Alle Infos zur Übertragung, den Aufstellungen und dem Spielverlauf gibt es hier.


Borussia Dortmund vs. Paderborn: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Paderborn Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Aufstellung
Paderborn crest
Paderborn
SCP
3-3-2-2
G. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonR. BensebainiR. BensebainiD. SvenssonD. SvenssonJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamM. BeierM. BeierJ. RyersonJ. RyersonE. NwaneriE. NwaneriS. GuirassyS. GuirassyN. NollN. NollL. CurdaL. CurdaT. SchellerT. SchellerJ. ter HorstJ. ter HorstM. HansenM. HansenS. CastanedaS. CastanedaR. ObermairR. ObermairL. UlrichL. Ulrichteam-logoG. VidovicR. PhilippeR. PhilippeM. PieringerM. Pieringer
Paderborn crest
Paderborn
SCP
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Startelf

Paderborn

Trainer

  • N. Kovac
  • R. Kettemann

Form

BVB

BVB - Form

FCB
N1-2
HSV
S2-0
HAM
S0-5
TSG
S2-3
VIL
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SCP

SCP - Form

SVW
U2-2
SVW
U2-2
PHL
S2-4
M05
U0-0
SCF
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Borussia Dortmund kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gewann der BVB mit 3:2 gegen den FC Villarreal in der Champions League, zuvor gab es ein 2:3 gegen Hoffenheim in der Bundesliga sowie ein 0:5 im DFB-Pokal gegen HEBC Hamburg. In diesen fünf Spielen erzielte Dortmund 13 Tore und kassierte fünf. Die einzige Niederlage datiert aus dem Super Cup gegen Bayern München (1:2).

Paderborn präsentiert sich deutlich weniger konstant. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Aufsteiger einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt unterlag Paderborn dem SC Freiburg mit 0:1, davor gab es ein torloses Remis gegen Mainz 05. Der einzige Sieg gelang im DFB-Pokal gegen 1. FC Phönix Lübeck (2:4 auswärts). In fünf Spielen erzielte Paderborn fünf Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenPaderborn
3
2
0
Deutschland DFB-Pokal
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
6
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
6
END
17Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden Klubs fand im Februar 2021 im DFB-Pokal statt – Dortmund gewann damals mit 3:2. In der Bundesliga-Saison 2019/20 trennten sich beide Teams im Hinspiel 3:3, ehe der BVB im Rückspiel mit 6:1 gewann. Über die letzten fünf dokumentierten Duelle hat Dortmund klar die Oberhand.

Borussia Dortmund vs. Paderborn: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AugsburgAugsburgFCA
220071+66
S
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
220051+46
S
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
S
S
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
S
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
211050+54
S
U
6
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211051+44
U
S
7
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
N
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
11
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
13
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
N
U
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
201147-31
N
U
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
N
N
17
GladbachGladbachBMG
200237-40
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
200207-70
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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