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Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Hamburger SV heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund - Hamburger SV
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In der Bundesliga spielt Borussia Dortmund gegen Hamburger SV. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Hamburger SV beginnt am 29.08.2026, 18:30.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Hamburger SV

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Bundesliga - Spielwoche 1
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Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs Hamburger SV heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV ist live bei Sky WOW zu sehen. Dort könnt ihr die Partie per Livestream verfolgen.

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Borussia Dortmund vs. Hamburger SV: Spielvorschau

Borussia Dortmund empfängt den Hamburger SV zum Bundesliga-Auftakt im Signal Iduna Park in Dortmund. Das Topspiel markiert den Start beider Klubs in die neue Saison der höchsten deutschen Spielklasse.

Der BVB geht mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung verlor Niko Kovacs Mannschaft zuletzt den Supercup gegen Bayern München mit 1:2 und kassierte in den letzten fünf Pflichtspielen und Testspielen mehr Gegentreffer als ihr lieb sein kann. Dazu kommt die öffentliche Unruhe rund um Fabio Silva, der sich mehr Einsatzzeit wünscht, während Kovac unmissverständlich klargestellt hat, dass Serhou Guirassy die Nummer eins im Angriff bleibt.

Der Hamburger SV reist dagegen mit Rückenwind an. Die Rothosen starteten mit einem überzeugenden 3:0-Sieg beim SC Verl im DFB-Pokal in die Pflichtspielsaison und präsentierten sich unter Trainer Merlin Polzin zuletzt als kompakte Einheit. Für Hamburg ist dieser Auftritt im Signal Iduna Park ein frühes Ausrufezeichen in der Rückkehr-Saison im deutschen Oberhaus.

Personell muss Dortmund auf Nico Schlotterbeck, Mussa Kaba und Emre Can verzichten, was die Defensive vor Fragen stellt. Beim HSV fallen Miro Muheim, Fernando Dickes, Warmed Omari und Emir Sahiti aus.

Die direkte Bilanz spricht für den BVB: Im letzten Bundesliga-Duell im März 2026 gewann Dortmund im eigenen Stadion mit 3:2. Davor endete das Hinspiel der Vorsaison in Hamburg 1:1.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung findet ihr im Folgenden.


Borussia Dortmund vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Hamburger SV Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Aufstellung
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
3-4-2-1
1G. Kobel22J. Gadou3W. Anton5R. Bensebaini26J. Ryerson24D. Svensson8F. Nmecha25J. Veerman45G. Konstantelias19K. Karetsas9S. Guirassy1D. Heuer Fernandes33S. Bornauw23J. Torunarigha24N. Capaldo37L. Lemke6A. Sambi Lokonga11Albert Grönbäk18B. Jatta21N. Remberg5M. Adeline27P. Daka
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Startelf

Hamburger SV

Trainer

  • N. Kovac
  • M. Polzin

Form

BVB

BVB - Form

OSA
N1-0
FCT
S0-1
ARS
N2-3
ROM
U2-2
FCB
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HSV

HSV - Form

HDH
S3-1
EVE
N1-2
LIL
U2-2
TFC
S1-2
VEL
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Borussia Dortmund kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Niederlage im Supercup gegen Bayern München am 22. August. Zuvor spielte der BVB 2:2 gegen AS Rom und verlor 2:3 gegen den FC Arsenal in Freundschaftsspielen. Der einzige Sieg gelang mit 1:0 gegen den FC Tokyo. Dortmund erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte acht.

Der Hamburger SV präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage lautet die Bilanz der letzten fünf Spiele. Zuletzt gewann Hamburg am 24. August mit 3:0 beim SC Verl im DFB-Pokal und ließ dabei die Null stehen. Davor gab es ein 2:2 gegen Lille sowie einen 2:1-Sieg gegen Toulouse in der Vorbereitung. Die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen Everton. Der HSV erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenHamburger SV
4
1
0
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
12Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 21. März 2026 in der Bundesliga statt, als Borussia Dortmund den Hamburger SV im Signal Iduna Park mit 3:2 besiegte. Zuvor trennten sich die Teams im Hinspiel am 8. November 2025 in Hamburg 1:1. Blickt man auf die letzten fünf erfassten Duelle, kommt Dortmund auf drei Siege bei einem Unentschieden und einem Remis für Hamburg, wobei die Begegnungen aus der Zeit vor dem HSV-Abstieg aus den Jahren 2017 und 2018 ebenfalls deutlich zugunsten der Schwarz-Gelben ausfielen.

Borussia Dortmund vs. Hamburger SV: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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