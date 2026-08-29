Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Hamburger SV beginnt am 29.08.2026, 18:30.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Hamburger SV

Bundesliga - Spielwoche 1 29. Aug. 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs Hamburger SV heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV ist live bei Sky WOW zu sehen. Dort könnt ihr die Partie per Livestream verfolgen.

Borussia Dortmund vs. Hamburger SV: Spielvorschau

Borussia Dortmund empfängt den Hamburger SV zum Bundesliga-Auftakt im Signal Iduna Park in Dortmund. Das Topspiel markiert den Start beider Klubs in die neue Saison der höchsten deutschen Spielklasse.

Der BVB geht mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung verlor Niko Kovacs Mannschaft zuletzt den Supercup gegen Bayern München mit 1:2 und kassierte in den letzten fünf Pflichtspielen und Testspielen mehr Gegentreffer als ihr lieb sein kann. Dazu kommt die öffentliche Unruhe rund um Fabio Silva, der sich mehr Einsatzzeit wünscht, während Kovac unmissverständlich klargestellt hat, dass Serhou Guirassy die Nummer eins im Angriff bleibt.

Der Hamburger SV reist dagegen mit Rückenwind an. Die Rothosen starteten mit einem überzeugenden 3:0-Sieg beim SC Verl im DFB-Pokal in die Pflichtspielsaison und präsentierten sich unter Trainer Merlin Polzin zuletzt als kompakte Einheit. Für Hamburg ist dieser Auftritt im Signal Iduna Park ein frühes Ausrufezeichen in der Rückkehr-Saison im deutschen Oberhaus.

Personell muss Dortmund auf Nico Schlotterbeck, Mussa Kaba und Emre Can verzichten, was die Defensive vor Fragen stellt. Beim HSV fallen Miro Muheim, Fernando Dickes, Warmed Omari und Emir Sahiti aus.

Die direkte Bilanz spricht für den BVB: Im letzten Bundesliga-Duell im März 2026 gewann Dortmund im eigenen Stadion mit 3:2. Davor endete das Hinspiel der Vorsaison in Hamburg 1:1.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung findet ihr im Folgenden.





Borussia Dortmund vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Form

Borussia Dortmund kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Niederlage im Supercup gegen Bayern München am 22. August. Zuvor spielte der BVB 2:2 gegen AS Rom und verlor 2:3 gegen den FC Arsenal in Freundschaftsspielen. Der einzige Sieg gelang mit 1:0 gegen den FC Tokyo. Dortmund erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte acht.

Der Hamburger SV präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage lautet die Bilanz der letzten fünf Spiele. Zuletzt gewann Hamburg am 24. August mit 3:0 beim SC Verl im DFB-Pokal und ließ dabei die Null stehen. Davor gab es ein 2:2 gegen Lille sowie einen 2:1-Sieg gegen Toulouse in der Vorbereitung. Die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen Everton. Der HSV erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 21. März 2026 in der Bundesliga statt, als Borussia Dortmund den Hamburger SV im Signal Iduna Park mit 3:2 besiegte. Zuvor trennten sich die Teams im Hinspiel am 8. November 2025 in Hamburg 1:1. Blickt man auf die letzten fünf erfassten Duelle, kommt Dortmund auf drei Siege bei einem Unentschieden und einem Remis für Hamburg, wobei die Begegnungen aus der Zeit vor dem HSV-Abstieg aus den Jahren 2017 und 2018 ebenfalls deutlich zugunsten der Schwarz-Gelben ausfielen.

Borussia Dortmund vs. Hamburger SV: Die Tabellen

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