Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal beginnt am 08.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen FC Villarreal

Champions League - Spielwoche 1 8. Sept. 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

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Das Spiel ist in Deutschland über Prime Video live zu sehen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachstehend aufgeführt.

Borussia Dortmund vs. FC Villarreal: Spielvorschau

Borussia Dortmund empfängt FC Villarreal im Signal Iduna Park zum Champions-League-Auftakt. Niko Kovacs Mannschaft trifft auf einen spanischen Gegner, der mit ernsthaften Problemen in die Partie geht.

Dortmund kommt mit Rückenwind. Der dramatische 3:2-Comeback-Sieg in Hoffenheim am vergangenen Wochenende hat gezeigt, dass diese Mannschaft auch in schwierigen Situationen Charakter besitzt. Teenager Konstantinos Karetsas hat sich bereits als einer der auffälligsten Neuzugänge der Saison erwiesen, während Jobe Bellingham das Mittelfeld prägen soll.

Villarreal hingegen reist unter Druck nach Dortmund. Drei Punkte aus neun möglichen in der LaLiga sind eine enttäuschende Ausbeute, und die 2:3-Heimniederlage gegen Deportivo de A Coruña am 5. September hat die Kritik an Trainer Iñigo Pérez weiter angeheizt.

Die Personalsituation macht es für Dortmund nicht einfacher. Neben mehreren Verletzten fehlen Ramy Bensebaini und Nico Schlotterbeck gesperrt — die Defensive steht vor einer echten Belastungsprobe gegen einen Gegner, der trotz schwacher Ligaform über individuelle Qualität verfügt.

Für Villarreal ist das Spiel eine Chance, zumindest in der Champions League Stabilität zu zeigen. Gerard Moreno führt den Angriff an, unterstützt von Georges Mikautadze und Nicolas Pépé.

Dortmund hat in dieser Konstellation klare Vorteile und wird das Heimspiel nutzen wollen. Alle Infos zum Live-Stream, TV-Sender und zur Anstoßzeit gibt es hier.





Borussia Dortmund vs. FC Villarreal: Aufstellungen

Form

Borussia Dortmund kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Match. Der jüngste Auftritt war der 3:2-Sieg in Hoffenheim am 5. September, bei dem Dortmund einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte. Zuvor gab es einen 5:0-Kantersieg gegen HEBC Hamburg im DFB-Pokal sowie einen 2:0-Auftaktsieg gegen Hamburger SV in der Bundesliga. Die einzigen Niederlagen kamen gegen Bayern München im Supercup und Arsenal in einem Freundschaftsspiel. Über die fünf Partien erzielte Dortmund neun Tore und kassierte sieben.

Villarreal gewann eines, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal in den vergangenen fünf Spielen. Die jüngste Partie war die 2:3-Heimniederlage gegen Deportivo de A Coruña am 5. September. Davor trennte man sich jeweils 2:2 von Atlético Madrid und Racing Santander. Der einzige Sieg im Fünfer-Zeitraum gelang im Vorbereitungsspiel gegen Galatasaray. Villarreal traf siebenmal und kassierte neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand am 25. November 2025 in der Champions League statt: Borussia Dortmund gewann im Signal Iduna Park mit 4:0. Davor trennten sich beide Teams im August 2024 in einem Freundschaftsspiel 2:2, und Villarreal siegte im Juli 2022 mit 2:0 in einem weiteren Testspiel. In den drei dokumentierten Begegnungen hält jede Mannschaft einen Sieg, ein Spiel endete unentschieden — Dortmunds jüngster Erfolg war jedoch der deutlichste der Serie.

Borussia Dortmund vs. FC Villarreal: Die Tabellen

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