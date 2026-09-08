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Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. FC Villarreal heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund - FC Villarreal
Borussia Dortmund
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Champions League

In der Champions League spielt Borussia Dortmund gegen FC Villarreal. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal beginnt am 08.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen FC Villarreal

crest
Champions League - Spielwoche 1
Signal Iduna Park

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs FC Villarreal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist in Deutschland über Prime Video live zu sehen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachstehend aufgeführt.

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Borussia Dortmund vs. FC Villarreal: Spielvorschau

Borussia Dortmund empfängt FC Villarreal im Signal Iduna Park zum Champions-League-Auftakt. Niko Kovacs Mannschaft trifft auf einen spanischen Gegner, der mit ernsthaften Problemen in die Partie geht.

Dortmund kommt mit Rückenwind. Der dramatische 3:2-Comeback-Sieg in Hoffenheim am vergangenen Wochenende hat gezeigt, dass diese Mannschaft auch in schwierigen Situationen Charakter besitzt. Teenager Konstantinos Karetsas hat sich bereits als einer der auffälligsten Neuzugänge der Saison erwiesen, während Jobe Bellingham das Mittelfeld prägen soll.

Villarreal hingegen reist unter Druck nach Dortmund. Drei Punkte aus neun möglichen in der LaLiga sind eine enttäuschende Ausbeute, und die 2:3-Heimniederlage gegen Deportivo de A Coruña am 5. September hat die Kritik an Trainer Iñigo Pérez weiter angeheizt.

Die Personalsituation macht es für Dortmund nicht einfacher. Neben mehreren Verletzten fehlen Ramy Bensebaini und Nico Schlotterbeck gesperrt — die Defensive steht vor einer echten Belastungsprobe gegen einen Gegner, der trotz schwacher Ligaform über individuelle Qualität verfügt.

Für Villarreal ist das Spiel eine Chance, zumindest in der Champions League Stabilität zu zeigen. Gerard Moreno führt den Angriff an, unterstützt von Georges Mikautadze und Nicolas Pépé.

Dortmund hat in dieser Konstellation klare Vorteile und wird das Heimspiel nutzen wollen. Alle Infos zum Live-Stream, TV-Sender und zur Anstoßzeit gibt es hier.


Borussia Dortmund vs. FC Villarreal: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs FC Villarreal Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Aufstellung
FC Villarreal crest
FC Villarreal
VIL
4-4-2
G. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonK. KaretsasK. KaretsasJ. VeermanJ. VeermanE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyPéter GulácsiPéter GulácsiS. MourinoS. MourinoL. CostaL. CostaR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroNicolas PépéNicolas PépéS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. Moreno
FC Villarreal crest
FC Villarreal
VIL
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Startelf

FC Villarreal

Trainer

  • N. Kovac
  • Inigo Pérez

Form

BVB

BVB - Form

ROM
U2-2
FCB
N1-2
HSV
S2-0
HAM
S0-5
TSG
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VIL

VIL - Form

GAL
S1-2
SAN
U2-2
ATM
U2-2
ALA
N1-0
COR
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Borussia Dortmund kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Match. Der jüngste Auftritt war der 3:2-Sieg in Hoffenheim am 5. September, bei dem Dortmund einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte. Zuvor gab es einen 5:0-Kantersieg gegen HEBC Hamburg im DFB-Pokal sowie einen 2:0-Auftaktsieg gegen Hamburger SV in der Bundesliga. Die einzigen Niederlagen kamen gegen Bayern München im Supercup und Arsenal in einem Freundschaftsspiel. Über die fünf Partien erzielte Dortmund neun Tore und kassierte sieben.

Villarreal gewann eines, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal in den vergangenen fünf Spielen. Die jüngste Partie war die 2:3-Heimniederlage gegen Deportivo de A Coruña am 5. September. Davor trennte man sich jeweils 2:2 von Atlético Madrid und Racing Santander. Der einzige Sieg im Fünfer-Zeitraum gelang im Vorbereitungsspiel gegen Galatasaray. Villarreal traf siebenmal und kassierte neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenFC Villarreal
1
1
1
Champions League
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
4
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
2
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/3

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand am 25. November 2025 in der Champions League statt: Borussia Dortmund gewann im Signal Iduna Park mit 4:0. Davor trennten sich beide Teams im August 2024 in einem Freundschaftsspiel 2:2, und Villarreal siegte im Juli 2022 mit 2:0 in einem weiteren Testspiel. In den drei dokumentierten Begegnungen hält jede Mannschaft einen Sieg, ein Spiel endete unentschieden — Dortmunds jüngster Erfolg war jedoch der deutlichste der Serie.

Borussia Dortmund vs. FC Villarreal: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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