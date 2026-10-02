Das Spiel zwischen Belgien und Türkei beginnt am 02.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Belgien gegen Türkei

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Stade Maurice Dufrasne

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Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung gibt es direkt beim Anbieter.

Belgien vs. Türkei: Spielvorschau

Im Stade Maurice Dufrasne in Lüttich empfängt Belgien die Türkei in der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften stehen nach den ersten Spieltagen unter Druck und brauchen Punkte, um ihre Gruppenambitionen am Leben zu halten.

Für Mark van Bommel ist es eine Partie, die Charakter zeigen muss. Belgien kassierte zuletzt eine bittere 0:1-Niederlage gegen Frankreich – ein Rückschlag in van Bommels erster Niederlage als belgischer Nationaltrainer. Der Niederländer blieb nach dem Spiel betont gefasst und weigerte sich, in Panik zu verfallen.

Die Türkei reist mit wenig Rückenwind an. Vincenzo Montella sieht sich nach einem 1:4-Debakel gegen Italien mit Rücktrittsforderungen konfrontiert, die er entschieden zurückgewiesen hat. Der Trainer steht unter erheblichem Druck, in Lüttich eine Reaktion zu zeigen.

Beide Teams befinden sich in der Gruppe auf den hinteren Plätzen und wissen, dass eine weitere Niederlage die eigene Situation deutlich komplizieren würde. Belgien genießt als Gastgeber zumindest den Vorteil des heimischen Publikums.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellung.





Belgien vs. Türkei: Aufstellungen

Form

Belgien kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte die Mannschaft drei Siege und musste sich zweimal geschlagen geben. Zuletzt unterlag Belgien Frankreich mit 0:1, davor gelang ein 2:0-Erfolg gegen Italien. In der Weltmeisterschaft zeigte Belgien starke Leistungen mit Siegen gegen die USA und den Senegal, ehe im Halbfinale gegen Spanien Schluss war.

Die Türkei steht nach fünf Spielen mit nur einem Sieg da. Das jüngste 1:4 gegen Italien war ein deutlicher Rückschlag, der auf eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich folgte. Bei der Weltmeisterschaft gewann die Türkei gegen die USA, verlor jedoch gegen Paraguay und Australien. Die Defensive hat in dieser Phase insgesamt neun Gegentore kassiert.

Bilanz direkte Duelle

Das bisher jüngste Aufeinandertreffen zwischen beiden Mannschaften endete im Juni 2011 in der EM-Qualifikation mit einem 1:1 in Belgien. In den fünf vorliegenden direkten Vergleichen gewann keine Mannschaft mehr als einmal, wobei Unentschieden und knappe Ergebnisse das Bild prägten – darunter ein 3:3 im Jahr 2006 und ein 3:2-Erfolg der Türkei 2010.

Belgien vs. Türkei: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Frankreich FRA 2 2 0 0 2 0 +2 6 S S 2 Belgien BEL 2 1 0 1 2 1 +1 3 N S 3 Italien ITA 2 1 0 1 4 3 +1 3 S N 4 Türkei TUR 2 0 0 2 1 5 -4 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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