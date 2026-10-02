Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoBelgien
Stade Maurice Dufrasne
team-logoTürkei
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Belgien vs. Türkei heute live im TV und Livestream?

Belgien - Türkei
Belgien
Türkei
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Belgien gegen Türkei. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Belgien und Türkei beginnt am 02.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Belgien gegen Türkei

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 3
Stade Maurice Dufrasne

Wer zeigt / überträgt Belgien vs Türkei heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung gibt es direkt beim Anbieter.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

Belgien vs. Türkei: Spielvorschau

Im Stade Maurice Dufrasne in Lüttich empfängt Belgien die Türkei in der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften stehen nach den ersten Spieltagen unter Druck und brauchen Punkte, um ihre Gruppenambitionen am Leben zu halten.

Für Mark van Bommel ist es eine Partie, die Charakter zeigen muss. Belgien kassierte zuletzt eine bittere 0:1-Niederlage gegen Frankreich – ein Rückschlag in van Bommels erster Niederlage als belgischer Nationaltrainer. Der Niederländer blieb nach dem Spiel betont gefasst und weigerte sich, in Panik zu verfallen.

Die Türkei reist mit wenig Rückenwind an. Vincenzo Montella sieht sich nach einem 1:4-Debakel gegen Italien mit Rücktrittsforderungen konfrontiert, die er entschieden zurückgewiesen hat. Der Trainer steht unter erheblichem Druck, in Lüttich eine Reaktion zu zeigen.

Beide Teams befinden sich in der Gruppe auf den hinteren Plätzen und wissen, dass eine weitere Niederlage die eigene Situation deutlich komplizieren würde. Belgien genießt als Gastgeber zumindest den Vorteil des heimischen Publikums.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellung.


Belgien vs. Türkei: Aufstellungen

Belgien vs Türkei Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Belgien crest
Belgien
BEL
Aufstellung
Türkei crest
Türkei
TUR
4-2-3-1
S. LammensS. LammensJ. SeysJ. SeysB. MecheleB. MecheleN. NgoyN. NgoyT. CastagneT. CastagneY. TielemansY. TielemansM. GodtsM. GodtsR. LaviaR. LaviaK. De BruyneK. De BruyneD. LukebakioD. LukebakioC. De KetelaereC. De KetelaereU. CakirU. CakirO. KabakO. KabakM. CelikM. CelikAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciF. KadiogluF. KadiogluSalih ÖzcanSalih ÖzcanO. AydinO. AydinC. UzunC. UzunIsmail YüksekIsmail YüksekArda GülerArda GülerB. YilmazB. Yilmaz
Türkei crest
Türkei
TUR
4-2-3-1
Belgien

Startelf

Türkei

Trainer

  • M. van Bommel
  • V. Montella

Form

BEL

BEL - Form

SEN
S3-2
USA
S1-4
ESP
N2-1
ITA
S0-2
FRA
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
TUR

TUR - Form

AUS
N2-0
PAR
N0-1
USA
S3-2
FRA
N0-1
ITA
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Belgien kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte die Mannschaft drei Siege und musste sich zweimal geschlagen geben. Zuletzt unterlag Belgien Frankreich mit 0:1, davor gelang ein 2:0-Erfolg gegen Italien. In der Weltmeisterschaft zeigte Belgien starke Leistungen mit Siegen gegen die USA und den Senegal, ehe im Halbfinale gegen Spanien Schluss war.

Die Türkei steht nach fünf Spielen mit nur einem Sieg da. Das jüngste 1:4 gegen Italien war ein deutlicher Rückschlag, der auf eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich folgte. Bei der Weltmeisterschaft gewann die Türkei gegen die USA, verlor jedoch gegen Paraguay und Australien. Die Defensive hat in dieser Phase insgesamt neun Gegentore kassiert.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BelgienUnentschiedenTürkei
1
3
1
European Championship Qualification
Belgien badge
Belgien
BEL
1
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
European Championship Qualification
Türkei badge
Türkei
TUR
3
Belgien badge
Belgien
BEL
2
END
WM-Qualifikation
Belgien badge
Belgien
BEL
2
Türkei badge
Türkei
TUR
0
END
WM-Qualifikation
Türkei badge
Türkei
TUR
1
Belgien badge
Belgien
BEL
1
END
Freundschaftsspiele
Belgien badge
Belgien
BEL
3
Türkei badge
Türkei
TUR
3
END
9Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das bisher jüngste Aufeinandertreffen zwischen beiden Mannschaften endete im Juni 2011 in der EM-Qualifikation mit einem 1:1 in Belgien. In den fünf vorliegenden direkten Vergleichen gewann keine Mannschaft mehr als einmal, wobei Unentschieden und knappe Ergebnisse das Bild prägten – darunter ein 3:3 im Jahr 2006 und ein 3:2-Erfolg der Türkei 2010.

Belgien vs. Türkei: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
FrankreichFrankreichFRA
220020+26
S
S
2
BelgienBelgienBEL
210121+13
N
S
3
ItalienItalienITA
210143+13
S
N
4
TürkeiTürkeiTUR
200215-40
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen