Das Spiel zwischen Beşiktaş und Marseille beginnt am 17.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Beşiktaş gegen Marseille

Europa League - Spielwoche 1 17. Sept. 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Beşiktaş vs Marseille heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Beşiktaş und Marseille wird live übertragen. Die verfügbaren TV-Sender und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Beşiktaş vs. Marseille: Spielvorschau

Im Tüpraş Stadyumu in Istanbul empfängt Beşiktaş den französischen Traditionsklub Olympique de Marseille in der Europa League. Beide Mannschaften stehen in der Gruppenphase gemeinsam an der Tabellenspitze – ein Duell auf Augenhöhe mit hohem Einsatz.

Vincenzo Italiano hat Beşiktaş in eine starke Verfassung geführt. Die Schwarz-Weißen gewannen zuletzt drei Pflichtspiele in Folge in der Süper Lig, darunter ein beeindruckendes 6:2 gegen Çorum FK und ein 1:2-Auswärtssieg bei Stadtrivale Fenerbahçe.

Marseille reist hingegen mit erheblichem Gegenwind aus der Ligue 1 nach Istanbul. Bruno Genesios Mannschaft verlor die letzten drei Ligaspiele – zuletzt ein 1:0 gegen Rennes – und kassierte dabei insgesamt sieben Gegentore.

Die Defensive bleibt Marseilles Schwachstelle: In fünf Partien erzielte das Team neun Tore, ließ aber acht zu. Die Effizienz im Angriff ist vorhanden, die Stabilität nach hinten fehlt.

Beşiktaş dagegen präsentiert sich heimstark und hat in der Süper Lig zuletzt Selbstvertrauen getankt. Auf europäischer Bühne will Italiano seine Mannschaft nun beweisen lassen, dass dieser Schwung auch international trägt.

Die Ausgangslage könnte kaum unterschiedlicher sein – und macht diese Partie zu einem aufschlussreichen Test für beide Klubs auf dem Weg durch die Europa League.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es hier im Überblick.





Beşiktaş vs. Marseille: Aufstellungen

Form

Beşiktaş kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwang der Klub Erzurumspor FK mit 3:0, zuvor gelang ein 1:2-Sieg bei Fenerbahçe sowie ein 6:2-Erfolg gegen Çorum FK. Die beiden Niederlagen stammen aus einem Europa-League-Qualifikationsspiel gegen FK Kauno Žalgiris (0:1) und einem Ligaspiel gegen Alanyaspor (0:1). Insgesamt erzielte Beşiktaş in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte vier.

Marseille verlor vier der letzten fünf Pflichtspiele. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 4:0 gegen Straßburg Ende August. Seither folgten Niederlagen gegen Atlético Madrid (1:2, Testspiel), AS Monaco (0:2), Paris FC (2:3) und zuletzt Rennes (0:1). In fünf Partien erzielte Marseille neun Treffer, ließ aber acht zu.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs datiert aus der Champions-League-Saison 2007/08: Beşiktaş gewann das Heimspiel am 28. November 2007 mit 2:1. Das Hinspiel am 18. September 2007 hatte Marseille mit 2:0 für sich entschieden. Aus diesen beiden dokumentierten Duellen steht es damit 1:1 nach Siegen, mit je vier erzielten Toren auf beiden Seiten.

Beşiktaş vs. Marseille: Die Tabellen

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