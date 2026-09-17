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Wer zeigt / überträgt Beşiktaş vs. Marseille heute live im TV und Livestream?

Beşiktaş - Marseille
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In der Europa League spielt Beşiktaş gegen Marseille. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Beşiktaş und Marseille beginnt am 17.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Beşiktaş gegen Marseille

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Europa League - Spielwoche 1
Tupras Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Beşiktaş vs Marseille heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Beşiktaş und Marseille wird live übertragen. Die verfügbaren TV-Sender und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Beşiktaş vs. Marseille: Spielvorschau

Im Tüpraş Stadyumu in Istanbul empfängt Beşiktaş den französischen Traditionsklub Olympique de Marseille in der Europa League. Beide Mannschaften stehen in der Gruppenphase gemeinsam an der Tabellenspitze – ein Duell auf Augenhöhe mit hohem Einsatz.

Vincenzo Italiano hat Beşiktaş in eine starke Verfassung geführt. Die Schwarz-Weißen gewannen zuletzt drei Pflichtspiele in Folge in der Süper Lig, darunter ein beeindruckendes 6:2 gegen Çorum FK und ein 1:2-Auswärtssieg bei Stadtrivale Fenerbahçe.

Marseille reist hingegen mit erheblichem Gegenwind aus der Ligue 1 nach Istanbul. Bruno Genesios Mannschaft verlor die letzten drei Ligaspiele – zuletzt ein 1:0 gegen Rennes – und kassierte dabei insgesamt sieben Gegentore.

Die Defensive bleibt Marseilles Schwachstelle: In fünf Partien erzielte das Team neun Tore, ließ aber acht zu. Die Effizienz im Angriff ist vorhanden, die Stabilität nach hinten fehlt.

Beşiktaş dagegen präsentiert sich heimstark und hat in der Süper Lig zuletzt Selbstvertrauen getankt. Auf europäischer Bühne will Italiano seine Mannschaft nun beweisen lassen, dass dieser Schwung auch international trägt.

Die Ausgangslage könnte kaum unterschiedlicher sein – und macht diese Partie zu einem aufschlussreichen Test für beide Klubs auf dem Weg durch die Europa League.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es hier im Überblick.


Beşiktaş vs. Marseille: Aufstellungen

Beşiktaş vs Marseille Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Italiano

Form

BJK

BJK - Form

ALS
N1-0
KZA
N1-0
COB
S6-2
FB
S1-2
ERZ
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
OM

OM - Form

ATM
N1-2
STR
S4-0
ASM
N2-0
PAR
N2-3
REN
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Beşiktaş kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwang der Klub Erzurumspor FK mit 3:0, zuvor gelang ein 1:2-Sieg bei Fenerbahçe sowie ein 6:2-Erfolg gegen Çorum FK. Die beiden Niederlagen stammen aus einem Europa-League-Qualifikationsspiel gegen FK Kauno Žalgiris (0:1) und einem Ligaspiel gegen Alanyaspor (0:1). Insgesamt erzielte Beşiktaş in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte vier.

Marseille verlor vier der letzten fünf Pflichtspiele. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 4:0 gegen Straßburg Ende August. Seither folgten Niederlagen gegen Atlético Madrid (1:2, Testspiel), AS Monaco (0:2), Paris FC (2:3) und zuletzt Rennes (0:1). In fünf Partien erzielte Marseille neun Treffer, ließ aber acht zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BeşiktaşUnentschiedenMarseille
1
0
1
Champions League
Beşiktaş badge
Beşiktaş
BJK
2
Marseille badge
Marseille
OM
1
END
Champions League
Marseille badge
Marseille
OM
2
Beşiktaş badge
Beşiktaş
BJK
0
END
2Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs datiert aus der Champions-League-Saison 2007/08: Beşiktaş gewann das Heimspiel am 28. November 2007 mit 2:1. Das Hinspiel am 18. September 2007 hatte Marseille mit 2:0 für sich entschieden. Aus diesen beiden dokumentierten Duellen steht es damit 1:1 nach Siegen, mit je vier erzielten Toren auf beiden Seiten.

Beşiktaş vs. Marseille: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Sp. PragSp. PragSPP
110041+33
S
2
BenficaBenficaBEN
110020+23
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
S
4
LyonLyonOL
110021+13
S
5
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
110021+13
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
110010+13
S
6
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
S
8
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
U
8
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
U
8
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
U
8
RennesRennesREN
10100001
U
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
12
BournemouthBournemouthBOU
00000000
12
MarseilleMarseilleOM
00000000
12
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
12
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
12
NijmegenNijmegenNEC
00000000
12
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
12
TorreenseTorreenseTOR
00000000
12
RB SalzburgRB SalzburgSAL
00000000
12
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
12
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
00000000
12
OFI KretaOFI KretaOFI
00000000
12
Lech PosenLech PosenLCH
00000000
12
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
00000000
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
00000000
12
LilleströmLilleströmLIL
00000000
12
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
00000000
30
BialystokBialystokJAG
100112-10
N
31
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
100112-10
N
32
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
N
32
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
N
34
AC MailandAC MailandMIL
100102-20
N
34
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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