Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBayern München
Allianz Arena
team-logoUnion Berlin
Ansehen auf Sky WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Bayern München - Union Berlin
Bayern München
Union Berlin
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Bayern München gegen Union Berlin. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bayern München und Union Berlin beginnt am 18.09.2026, 20:30.

Anstoßzeit Bayern München gegen Union Berlin

crest
Bundesliga - Spielwoche 4
Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bayern München und Union Berlin ist live bei Sky WOW zu sehen. Dort könnt ihr das Bundesliga-Duell als Live-Stream verfolgen.

Sky WOW

Sky WOW

Hier ansehen

Bayern München vs. Union Berlin: Spielvorschau

Der FC Bayern München empfängt am Freitagabend Union Berlin in der Allianz Arena zum Bundesliga-Duell. Die Münchner starten als klarer Favorit in die Partie – und wollen nach dem torlosen Remis bei Schalke wieder in die Erfolgsspur.

Bayern hat die neue Saison mit Schwung begonnen: Fünf Siege und ein Unentschieden aus den ersten sechs Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft, die unter Vincent Kompany zunehmend Stabilität gewinnt. Neuzugang Nathaniel Brown, für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet, hat sich schnell als vielseitige Waffe erwiesen – sowohl auf der linken Seite als auch im offensiven Mittelfeld. Luis Diaz zeigte sich zuletzt trotz einiger vergabter Chancen angriffslustig und will den Knoten endlich platzen lassen.

Auf der anderen Seite kämpft Union Berlin um den Anschluss. Die Eisernen stehen nach einem schwierigen Saisonstart auf dem 16. Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte. Trainer Mauro Lustrinelli muss seine Mannschaft nach der 0:4-Klatsche bei Bayer Leverkusen neu sortieren.

Alphonso Davies kehrt nach seiner Hochzeitsreise zwar nicht für die Nationalmannschaft, wohl aber für den Klub in den Kader zurück. Der Kanadier hat zuletzt wieder zu seiner Form gefunden und beim 5:0 gegen Bodö/Glimt sogar getroffen.

Für Union kommen einige Spieler verletzungsbedingt nicht in Frage, was die Aufgabe in München noch schwieriger macht. Die Berliner brauchen eine Reaktion – und die müssen sie ausgerechnet in der Allianz Arena zeigen.

Alle Infos zur Übertragung, zu Aufstellung und Anstoßzeit gibt es hier im Überblick.


Bayern München vs. Union Berlin: Aufstellungen

Bayern München vs Union Berlin Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Aufstellung
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerD. UpamecanoD. UpamecanoA. DaviesA. DaviesK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicL. DiazL. DiazM. OliseM. OliseJ. MusialaJ. MusialaH. KaneH. KaneFrederik RönnowFrederik RönnowC. TrimmelC. TrimmelF. UduokhaiF. UduokhaiZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschT. RotheT. RotheL. BurcuL. BurcuW. JeongW. JeongM. AebischerM. AebischerA. KemleinA. KemleinR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. Skarke
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
Bayern München

Startelf

Union Berlin

Trainer

  • V. Kompany
  • M. Lustrinelli

Form

FCB

FCB - Form

VFB
S5-1
OSN
S1-4
S04
U0-0
BOD
S5-0
ELV
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCU

FCU - Form

IPS
N2-4
EBS
S2-4
SGE
U3-3
B04
N4-0
S04
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/16
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Bayern München kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 bei Schalke 04 – eine Partie, die die Serie von 47 Bundesligaspielen mit eigenem Tor beendete. Zuvor gab es einen 5:0-Sieg in der Champions League gegen Bodö/Glimt sowie einen 5:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart am ersten Bundesliga-Spieltag. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Spielen zwölf Treffer und kassierte nur einen.

Union Berlin präsentiert sich dagegen in deutlich schlechterer Verfassung: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holten die Berliner einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Schalke 04, zuvor kassierte Union ein 0:4 bei Bayer Leverkusen. Lediglich das 3:3 gegen Eintracht Frankfurt und der DFB-Pokal-Erfolg gegen Braunschweig (4:2) zeigen, dass die Offensive durchaus Tore produzieren kann – die Defensive aber bleibt anfällig.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Bayern MünchenUnentschiedenUnion Berlin
3
2
0
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
END
13Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 21. März 2026 in der Bundesliga statt: Bayern München gewann in der Allianz Arena klar mit 4:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen holte Bayern drei Siege, Union Berlin keinen – dazu kamen zwei Unentschieden. Die Münchner erzielten in diesen Begegnungen insgesamt 12 Tore und kassierten fünf.

Bayern München vs. Union Berlin: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
3300101+99
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
S
S
S
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
U
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
321072+57
S
U
S
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
N
S
U
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
S
N
U
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
311157-24
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
17
GladbachGladbachBMG
3003312-90
N
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen