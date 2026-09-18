Das Spiel zwischen Bayern München und Union Berlin beginnt am 18.09.2026, 20:30.

Anstoßzeit Bayern München gegen Union Berlin

Bundesliga - Spielwoche 4 18. Sept. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bayern München und Union Berlin ist live bei Sky WOW zu sehen. Dort könnt ihr das Bundesliga-Duell als Live-Stream verfolgen.

Bayern München vs. Union Berlin: Spielvorschau

Der FC Bayern München empfängt am Freitagabend Union Berlin in der Allianz Arena zum Bundesliga-Duell. Die Münchner starten als klarer Favorit in die Partie – und wollen nach dem torlosen Remis bei Schalke wieder in die Erfolgsspur.

Bayern hat die neue Saison mit Schwung begonnen: Fünf Siege und ein Unentschieden aus den ersten sechs Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft, die unter Vincent Kompany zunehmend Stabilität gewinnt. Neuzugang Nathaniel Brown, für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet, hat sich schnell als vielseitige Waffe erwiesen – sowohl auf der linken Seite als auch im offensiven Mittelfeld. Luis Diaz zeigte sich zuletzt trotz einiger vergabter Chancen angriffslustig und will den Knoten endlich platzen lassen.

Auf der anderen Seite kämpft Union Berlin um den Anschluss. Die Eisernen stehen nach einem schwierigen Saisonstart auf dem 16. Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte. Trainer Mauro Lustrinelli muss seine Mannschaft nach der 0:4-Klatsche bei Bayer Leverkusen neu sortieren.

Alphonso Davies kehrt nach seiner Hochzeitsreise zwar nicht für die Nationalmannschaft, wohl aber für den Klub in den Kader zurück. Der Kanadier hat zuletzt wieder zu seiner Form gefunden und beim 5:0 gegen Bodö/Glimt sogar getroffen.

Für Union kommen einige Spieler verletzungsbedingt nicht in Frage, was die Aufgabe in München noch schwieriger macht. Die Berliner brauchen eine Reaktion – und die müssen sie ausgerechnet in der Allianz Arena zeigen.

Alle Infos zur Übertragung, zu Aufstellung und Anstoßzeit gibt es hier im Überblick.





Bayern München vs. Union Berlin: Aufstellungen

Form

Bayern München kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 bei Schalke 04 – eine Partie, die die Serie von 47 Bundesligaspielen mit eigenem Tor beendete. Zuvor gab es einen 5:0-Sieg in der Champions League gegen Bodö/Glimt sowie einen 5:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart am ersten Bundesliga-Spieltag. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Spielen zwölf Treffer und kassierte nur einen.

Union Berlin präsentiert sich dagegen in deutlich schlechterer Verfassung: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holten die Berliner einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Schalke 04, zuvor kassierte Union ein 0:4 bei Bayer Leverkusen. Lediglich das 3:3 gegen Eintracht Frankfurt und der DFB-Pokal-Erfolg gegen Braunschweig (4:2) zeigen, dass die Offensive durchaus Tore produzieren kann – die Defensive aber bleibt anfällig.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 21. März 2026 in der Bundesliga statt: Bayern München gewann in der Allianz Arena klar mit 4:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen holte Bayern drei Siege, Union Berlin keinen – dazu kamen zwei Unentschieden. Die Münchner erzielten in diesen Begegnungen insgesamt 12 Tore und kassierten fünf.

Bayern München vs. Union Berlin: Die Tabellen

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