Das Spiel zwischen Bayern München und Bodö/Glimt beginnt am 10.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Bayern München gegen Bodö/Glimt

Champions League - Spielwoche 1 10. Sept. 2026 - 15:00 Allianz Arena

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Das Spiel ist live auf DAZN zu sehen. Den Zugang zum Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

Bayern München vs. Bodö/Glimt: Spielvorschau

In der UEFA Champions League empfängt Bayern München den norwegischen Vertreter Bodø/Glimt in der Allianz Arena in München.

Vincent Kompanys Mannschaft geht als klarer Favorit in die Partie. Die Münchner haben in dieser Saison bereits gezeigt, wozu sie fähig sind – ein 5:1 gegen Stuttgart und ein 1:2-Auswärtssieg beim Rivalen Borussia Dortmund im Supercup unterstreichen die Ambitionen des deutschen Rekordmeisters.

Im Angriff stützt sich Bayern auf Harry Kane, der in der Bundesliga erneut als Torgarant auftritt und immer näher an die 100-Tore-Marke für den Klub heranrückt. An seiner Seite agiert Michael Olise, dessen Entwicklung in München europaweit für Aufsehen sorgt – auch Real Madrid soll das Treiben des Franzosen mit Interesse beobachten.

Bodø/Glimt reist mit breiter Brust nach München an. Der Klub aus dem norwegischen Norden hat sich souverän durch die Champions-League-Qualifikation gespielt und dabei den niederländischen Verein Nijmegen in beiden Duellen bezwungen. In der heimischen Eliteserien läuft es ebenfalls rund.

Kjetil Knutsens Team ist in der Champions League kein unbeschriebenes Blatt mehr – doch die Allianz Arena ist eine andere Prüfung als alles, was die Norweger bislang erlebt haben.

Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream gibt es weiter unten.





Bayern München vs. Bodö/Glimt: Aufstellungen

Form

Bayern München kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Münchner mit 0:0 von Schalke 04 in der Bundesliga – davor gab es ein deutliches 5:1 gegen Stuttgart. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte nur eines.

Bodø/Glimt präsentiert sich in bestechender Form: Der Klub gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele, darunter beide Champions-League-Qualifikationsspiele gegen Nijmegen (3:0 und 1:3 auswärts). Zuletzt setzte sich Bodø/Glimt mit 1:2 gegen Fredrikstad durch. Über die fünf Partien hinweg erzielte das Team aus Norwegen 15 Tore bei nur fünf Gegentoren.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und Bodø/Glimt liegen keine Daten vor. Die Partie in der Allianz Arena ist damit ein Novum in der Geschichte beider Klubs auf europäischer Bühne.

Bayern München vs. Bodö/Glimt: Die Tabellen

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