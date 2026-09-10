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Wer zeigt / überträgt Bayern München vs. Bodö/Glimt heute live im TV und Livestream?

Bayern München - Bodö/Glimt
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In der Champions League spielt Bayern München gegen Bodö/Glimt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bayern München und Bodö/Glimt beginnt am 10.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Bayern München gegen Bodö/Glimt

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Champions League - Spielwoche 1
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Wer zeigt / überträgt Bayern München vs Bodö/Glimt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf DAZN zu sehen. Den Zugang zum Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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Bayern München vs. Bodö/Glimt: Spielvorschau

In der UEFA Champions League empfängt Bayern München den norwegischen Vertreter Bodø/Glimt in der Allianz Arena in München.

Vincent Kompanys Mannschaft geht als klarer Favorit in die Partie. Die Münchner haben in dieser Saison bereits gezeigt, wozu sie fähig sind – ein 5:1 gegen Stuttgart und ein 1:2-Auswärtssieg beim Rivalen Borussia Dortmund im Supercup unterstreichen die Ambitionen des deutschen Rekordmeisters.

Im Angriff stützt sich Bayern auf Harry Kane, der in der Bundesliga erneut als Torgarant auftritt und immer näher an die 100-Tore-Marke für den Klub heranrückt. An seiner Seite agiert Michael Olise, dessen Entwicklung in München europaweit für Aufsehen sorgt – auch Real Madrid soll das Treiben des Franzosen mit Interesse beobachten.

Bodø/Glimt reist mit breiter Brust nach München an. Der Klub aus dem norwegischen Norden hat sich souverän durch die Champions-League-Qualifikation gespielt und dabei den niederländischen Verein Nijmegen in beiden Duellen bezwungen. In der heimischen Eliteserien läuft es ebenfalls rund.

Kjetil Knutsens Team ist in der Champions League kein unbeschriebenes Blatt mehr – doch die Allianz Arena ist eine andere Prüfung als alles, was die Norweger bislang erlebt haben.

Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream gibt es weiter unten.


Bayern München vs. Bodö/Glimt: Aufstellungen

Bayern München vs Bodö/Glimt Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Aufstellung
Bodö/Glimt crest
Bodö/Glimt
BOD
4-3-3
M. NeuerM. NeuerA. DaviesA. DaviesJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. MusialaJ. MusialaL. DiazL. DiazA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseH. KaneH. KaneN. HaikinN. HaikinFredrik SjövoldFredrik SjövoldOdin Luraas BjörtuftOdin Luraas BjörtuftFredrik André BjörkanFredrik André BjörkanV. NielsenV. NielsenS. FetS. FetP. BergP. BergS. AuklendS. AuklendO. BlombergO. BlombergA. HelmersenA. HelmersenO. BrynhildsenO. Brynhildsen
Bodö/Glimt crest
Bodö/Glimt
BOD
4-2-3-1
Bayern München

Startelf

Bodö/Glimt

Trainer

  • V. Kompany
  • K. Knutsen

Form

FCB

FCB - Form

HDH
S2-4
BVB
S1-2
VFB
S5-1
OSN
S1-4
S04
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
15/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BOD

BOD - Form

NEC
S1-3
NEC
S3-0
F/S
S0-5
RBK
S4-2
FRE
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
17/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bayern München kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Münchner mit 0:0 von Schalke 04 in der Bundesliga – davor gab es ein deutliches 5:1 gegen Stuttgart. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte nur eines.

Bodø/Glimt präsentiert sich in bestechender Form: Der Klub gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele, darunter beide Champions-League-Qualifikationsspiele gegen Nijmegen (3:0 und 1:3 auswärts). Zuletzt setzte sich Bodø/Glimt mit 1:2 gegen Fredrikstad durch. Über die fünf Partien hinweg erzielte das Team aus Norwegen 15 Tore bei nur fünf Gegentoren.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und Bodø/Glimt liegen keine Daten vor. Die Partie in der Allianz Arena ist damit ein Novum in der Geschichte beider Klubs auf europäischer Bühne.

Bayern München vs. Bodö/Glimt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
3
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
11
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
12
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
13
PSVPSVPSV
00000000
13
AS RomAS RomROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
13
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
13
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
26
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
26
LilleLilleLIL
100123-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
28
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
30
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
VikingVikingVIK
100113-20
N
34
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
35
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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