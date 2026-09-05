Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin beginnt am 05.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen Union Berlin

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 BayArena

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin ist live bei Sky WOW und DAZN zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie als Einzelspiel, während DAZN das Spiel in der Bundesliga-Konferenz zeigt. Die Übertragungsoptionen sind in der Tabelle unten aufgeführt.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin: Spielvorschau

Bayer Leverkusen empfängt Union Berlin in der BayArena in Leverkusen zum Bundesliga-Duell der Saison 2026/27. Für beide Klubs geht es nach dem ersten Spieltag darum, früh Punkte zu sammeln und Stabilität zu finden.

Die Werkself steht unter Druck. Trainer Carles Martinez erlebte mit einer 2:3-Niederlage gegen Aufsteiger Elversberg einen denkbar schlechten Bundesliga-Auftakt. Das Ergebnis schockierte die Fans und warf Fragen über die taktische Neuausrichtung des Spaniers auf, der im Sommer die Viererkette eingeführt hat.

Der Kaderumbruch macht die Situation nicht einfacher. Mit Piero Hincapie und Alejandro Grimaldo haben zwei Stammkräfte den Klub verlassen. Moussa Diaby ist zurückgekehrt und steht in der voraussichtlichen Startelf, doch das Gerüst der Meistermannschaft von 2024 ist spürbar verändert.

Union Berlin reist nach Leverkusen mit einer gemischten Bilanz aus der Vorbereitung. Trainer Mauro Lustrinelli konnte beim Bundesliga-Auftakt ein 3:3 gegen Eintracht Frankfurt holen – ein Ergebnis, das Moral zeigt, aber auch defensive Anfälligkeit offenbart. Die Berliner haben in der laufenden Saison noch nichts zu verlieren.

Das direkte Duell hat in den vergangenen Jahren meist Leverkusen gehört, doch Union gewann das jüngste Aufeinandertreffen im Februar 2026 mit 1:0 in Berlin. Die Eisernen werden in der BayArena kompakt stehen und auf Konter lauern.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream sowie zur Anstoßzeit.





Bayer Leverkusen vs. Union Berlin: Aufstellungen

Form

Bayer Leverkusen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen und Testspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war die 2:3-Heimniederlage gegen Elversberg am 29. August in der Bundesliga. Zuvor gewann die Werkself den DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden mit 4:0 und besiegte Newcastle United in einem Vorbereitungsspiel mit 2:1. Insgesamt erzielte Leverkusen in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben.

Union Berlin weist aus den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Zuletzt trennten sich die Berliner am 29. August in der Bundesliga 3:3 von Eintracht Frankfurt. Im DFB-Pokal gewann Union mit 4:2 gegen Braunschweig. In der Vorbereitung verlor die Mannschaft mit 2:4 gegen Ipswich, während ein 3:2-Sieg gegen Aris Limassol den einzigen Testspielerfolg markierte. Union erzielte in diesen fünf Partien 14 Tore und kassierte 15.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 21. Februar 2026 in der Bundesliga statt: Union Berlin gewann damals zu Hause mit 1:0 gegen Leverkusen. Davor hatte die Werkself das Duell in der BayArena im Oktober 2025 mit 2:0 für sich entschieden. Aus den vergangenen fünf Bundesliga-Begegnungen geht Leverkusen mit drei Siegen gegenüber einem von Union hervor, ein Spiel endete torlos – Leverkusen traf dabei insgesamt siebenmal, Union dreimal.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin: Die Tabellen

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