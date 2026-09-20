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Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen - RB Leipzig
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In der Bundesliga spielt Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig beginnt am 20.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig

crest
Bundesliga - Spielwoche 4
BayArena

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr die verfügbaren Optionen zur Übertragung.

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Hier ansehen

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig: Spielvorschau

In der BayArena in Leverkusen empfängt Bayer 04 Leverkusen den Bundesliga-Rivalen RB Leipzig. Das Duell zweier Klubs mit klaren Ambitionen in der oberen Tabellenhälfte verspricht eine intensive Partie.

Unter Trainer Carles Martinez zeigt Leverkusen eine wechselhafte Form. Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Union Berlin folgte zuletzt ein 2:2 gegen Augsburg – die Werkself sucht nach Konstanz.

Auf der Gegenseite steckt RB Leipzig mitten in einer unruhigen Phase. Die 1:3-Niederlage bei Werder Bremen und das 1:4-Debakel in der Champions League gegen Como 1907 haben Trainer Martin Demichelis unter Druck gesetzt. Der 5:0-Kantersieg gegen den Hamburger SV verschaffte dem Argentinier zwar Luft, doch die Skepsis im Umfeld ist nicht verschwunden.

Die Situation rund um Demichelis wird durch interne Kommunikationsprobleme zusätzlich belastet. Berichten zufolge muss seine Ansprache in der Kabine von mehreren Personen gleichzeitig übersetzt werden, da er weder ausreichend Deutsch noch Englisch spricht. Die deutschen Profis im Kader sollen sich die Worte ihres Trainers anschließend gegenseitig erklären.

Dazu kommt der Ausfall von Assan Ouedraogo, der sich im Spiel gegen den HSV eine Kapselverletzung in der rechten Schulter zugezogen hat und operiert werden muss. Bundestrainer Jürgen Klopp, der den 20-Jährigen nach eigener Aussage zu 100 Prozent nominiert hätte, haderte öffentlich mit dem Verletzungspech des Talents. Ouedraogo wird voraussichtlich erst im neuen Jahr zurückkehren.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Aufstellung
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-3-3
M. FlekkenM. FlekkenMiguel GutiérrezMiguel GutiérrezE. TapsobaE. TapsobaJ. QuansahJ. QuansahF. MedinaF. MedinaM. DiabyM. DiabyEqui FernándezEqui FernándezA. GarciaA. GarciaA. MoreiraA. MoreiraI. MazaI. MazaC. KofaneC. KofaneM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaW. OrbanW. OrbanB. GrudaB. GrudaN. El AynaouiN. El AynaouiN. SeiwaldN. SeiwaldT. GomisT. GomisA. NusaA. NusaC. NkunkuC. Nkunku
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Bayer Leverkusen

Startelf

RB Leipzig

Trainer

  • C. Martinez
  • M. Demichelis

Form

B04

B04 - Form

SVW
S0-4
ELV
N3-2
FCU
S4-0
FCA
U2-2
CEL
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RBL

RBL - Form

ETR
S0-6
BMG
S3-0
SVW
N3-1
COM
N4-1
HSV
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bayer Leverkusen kommt auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Augsburg, davor bezwang die Werkself Union Berlin deutlich mit 4:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:2 gegen Elversberg. Insgesamt erzielte Leverkusen neun Tore und kassierte sieben.

RB Leipzig verbucht zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann Leipzig mit 5:0 gegen den Hamburger SV, zuvor setzte es jedoch ein 1:4 in der Champions League gegen Como sowie ein 1:3 bei Werder Bremen. Die Sachsen erzielten in diesem Zeitraum neun Treffer, kassierten aber sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Bayer LeverkusenUnentschiedenRB Leipzig
3
1
1
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
4
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
END
14Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Die jüngste Begegnung beider Klubs fand am 2. Mai 2026 in der BayArena statt – Leverkusen gewann damals deutlich mit 4:1. In den fünf vorangegangenen direkten Duellen hat Leverkusen mit drei Siegen die Oberhand, Leipzig gewann einmal, einmal trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Die Torbilanz fällt ausgeglichen aus, doch die jüngsten Ergebnisse sprechen für die Werkself als Gastgeber.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
6
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
8
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
10
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
16
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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