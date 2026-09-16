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Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. NK Celje heute live im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen - NK Celje
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In der Europa League spielt Bayer Leverkusen gegen NK Celje. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und NK Celje beginnt am 16.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen NK Celje

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Europa League - Spielwoche 1
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Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs NK Celje heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Deutschland live übertragen. Die verfügbaren TV-Kanäle und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

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Bayer Leverkusen vs. NK Celje: Spielvorschau

Bayer Leverkusen empfängt NK Celje in der Europa League in der BayArena in Leverkusen. Für die Werkself ist es der nächste Schritt in einem europäischen Wettbewerb, in dem beide Mannschaften aktuell die Tabelle anführen.

Unter Trainer Carles Martinez zeigt Leverkusen in dieser Saison eine gemischte Form. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Augsburg in der Bundesliga, zuvor aber einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen Union Berlin. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, Gegner deutlich zu dominieren.

NK Celje reist aus Slowenien an und kämpft derzeit mit einer schwachen Ligaform. Der Verein verlor zuletzt vier der vergangenen fünf Pflichtspiele, darunter ein 2:1 gegen NK Bravo und ein 0:1 gegen Koper in der heimischen Liga.

Trainer Vitor Campelos steht mit seinem Team vor einer großen Aufgabe. In der Champions-League-Qualifikation unterlag Celje noch Slovan Bratislava mit 1:2 – die europäische Bühne ist für den Klub kein unbekanntes Terrain, aber die Hürde in Leverkusen ist eine andere Größenordnung.

Die BayArena bietet den Rahmen für ein Duell zwischen einem Bundesliga-Schwergewicht und einem Außenseiter aus der slowenischen Liga. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Bayer Leverkusen vs. NK Celje: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs NK Celje Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Martinez

Form

B04

B04 - Form

NEW
S1-2
SVW
S0-4
ELV
N3-2
FCU
S4-0
FCA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
CEL

CEL - Form

SLB
N1-2
BRG
N4-1
ALU
S0-2
KOP
N0-1
NKB
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bayer Leverkusen kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Augsburg in der Bundesliga, davor gab es einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Union Berlin. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:2 gegen Elversberg. Insgesamt erzielte Leverkusen in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte sieben.

NK Celje verlor vier der letzten fünf Pflichtspiele. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:1 gegen NK Bravo – eine Niederlage. Einzig gegen Aluminij gelang ein Sieg, und zwar mit 2:0 auswärts. Gegen Nk Brinje Grosuplje kassierte Celje eine deutliche 4:1-Niederlage. Die Formkurve des slowenischen Klubs zeigt klar nach unten.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und NK Celje liegen keine Daten vor. Es handelt sich offenbar um die erste Begegnung beider Mannschaften auf europäischer Ebene.

Bayer Leverkusen vs. NK Celje: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sp. PragSp. PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NijmegenNijmegenNEC
00000000
1
BialystokBialystokJAG
00000000
1
AC MailandAC MailandMIL
00000000
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
RB SalzburgRB SalzburgSAL
00000000
1
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
1
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
00000000
1
OFI KretaOFI KretaOFI
00000000
1
Lech PosenLech PosenLCH
00000000
1
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
00000000
1
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
00000000
1
LilleströmLilleströmLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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