Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und NK Celje beginnt am 16.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen NK Celje

Europa League - Spielwoche 1 16. Sept. 2026 - 15:00 BayArena

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs NK Celje heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Deutschland live übertragen. Die verfügbaren TV-Kanäle und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

Bayer Leverkusen vs. NK Celje: Spielvorschau

Bayer Leverkusen empfängt NK Celje in der Europa League in der BayArena in Leverkusen. Für die Werkself ist es der nächste Schritt in einem europäischen Wettbewerb, in dem beide Mannschaften aktuell die Tabelle anführen.

Unter Trainer Carles Martinez zeigt Leverkusen in dieser Saison eine gemischte Form. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Augsburg in der Bundesliga, zuvor aber einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen Union Berlin. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, Gegner deutlich zu dominieren.

NK Celje reist aus Slowenien an und kämpft derzeit mit einer schwachen Ligaform. Der Verein verlor zuletzt vier der vergangenen fünf Pflichtspiele, darunter ein 2:1 gegen NK Bravo und ein 0:1 gegen Koper in der heimischen Liga.

Trainer Vitor Campelos steht mit seinem Team vor einer großen Aufgabe. In der Champions-League-Qualifikation unterlag Celje noch Slovan Bratislava mit 1:2 – die europäische Bühne ist für den Klub kein unbekanntes Terrain, aber die Hürde in Leverkusen ist eine andere Größenordnung.

Die BayArena bietet den Rahmen für ein Duell zwischen einem Bundesliga-Schwergewicht und einem Außenseiter aus der slowenischen Liga. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Bayer Leverkusen vs. NK Celje: Aufstellungen

Form

Bayer Leverkusen kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Augsburg in der Bundesliga, davor gab es einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Union Berlin. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:2 gegen Elversberg. Insgesamt erzielte Leverkusen in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte sieben.

NK Celje verlor vier der letzten fünf Pflichtspiele. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:1 gegen NK Bravo – eine Niederlage. Einzig gegen Aluminij gelang ein Sieg, und zwar mit 2:0 auswärts. Gegen Nk Brinje Grosuplje kassierte Celje eine deutliche 4:1-Niederlage. Die Formkurve des slowenischen Klubs zeigt klar nach unten.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und NK Celje liegen keine Daten vor. Es handelt sich offenbar um die erste Begegnung beider Mannschaften auf europäischer Ebene.

Bayer Leverkusen vs. NK Celje: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.