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Wer zeigt / überträgt Augsburg vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Augsburg - Schalke 04
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Bundesliga

In der Bundesliga spielt Augsburg gegen Schalke 04. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Augsburg und Schalke 04 beginnt am 30.08.2026, 17:30.

Anstoßzeit Augsburg gegen Schalke 04

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Bundesliga - Spielwoche 1
WWK Arena

Wer zeigt / überträgt Augsburg vs Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Augsburg und Schalke 04 ist live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt alle Sonntagsspiele der Bundesliga live – die Partie ist über die DAZN-App oder den Livestream auf der Website abrufbar.

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Augsburg vs. Schalke 04: Spielvorschau

Der FC Augsburg empfängt Schalke 04 zum Bundesliga-Auftakt in der WWK Arena. Für die Königsblauen ist es das erste Pflichtspiel in Deutschlands höchster Spielklasse nach dem Aufstieg aus der 2. Bundesliga.

Augsburg geht als Gastgeber mit Rückenwind in die Partie. Der FCA belegt nach dem Saisonstart Platz zwei der Bundesliga-Tabelle und hat sich zuletzt mit einem 2:0-Sieg bei Energie Cottbus im DFB-Pokal in Form gebracht.

Schalke reist mit breiter Brust nach Augsburg. Im DFB-Pokal mühte sich die Mannschaft von Trainer Miron Muslic beim Regionalligisten Hallescher FC zum 5:2-Sieg nach Verlängerung – ein Ergebnis, das mehr Kampfgeist als Klasse zeigte, aber den Aufstieg in die nächste Runde sicherte.

Im Mittelpunkt beim Aufsteiger steht Edin Dzeko. Der 40-jährige Bosnier traf in Halle doppelt, bereitete zudem einen weiteren Treffer vor und bewies einmal mehr, dass er auf höchstem Niveau noch immer den Unterschied machen kann. Trainer Muslic schwärmt offen von seinem Stürmer und sieht ihn als Schlüsselfigur im letzten Drittel.

Augsburg hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die WWK Arena kein einfaches Pflaster ist. Die Fuggerstädter schlugen Bayer Leverkusen in beiden direkten Bundesliga-Duellen der Saison 2025/26 und unterstrichen damit ihre Qualität als unbequemer Gegner.

Schalke steht vor einer schwierigen finanziellen Lage. Laut Berichten muss der Klub noch vor dem Ende des Transferfensters einen größeren Spielerverkauf realisieren, um einen möglichen Punktabzug für die Folgesaison zu vermeiden. Umso wichtiger ist ein gelungener Bundesliga-Einstand.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anpfiff in Augsburg erfolgt – alle Informationen zur Übertragung gibt es hier im Überblick.


Augsburg vs. Schalke 04: Aufstellungen

Augsburg vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Augsburg crest
Augsburg
FCA
Aufstellung
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
3-4-3
1F. Dahmen6J. Gouweleeuw2C. Brackelmann5C. Matsima27M. Wolf4H. Massengo16H. Behrens30A. Kade34Nathanaël Mbuku22F. Rieder11M. Gregoritsch1L. Karius4H. Kurucay25N. Katic5T. Becker23S. El-Faouzi6R. Schallenberg21D. Ljubicic8R. Gosens19K. Karaman24A. Aouchiche9M. Sylla
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
3-4-2-1
Augsburg

Startelf

Schalke 04

Trainer

  • M. Baum
  • M. Muslic

Form

FCA

FCA - Form

BOU
N2-5
SCH
S0-15
SAS
S3-2
LEE
N4-0
COT
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
22/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
S04

S04 - Form

OKA
S3-1
HES
S0-5
ATA
N0-3
RMA
N0-3
HAL
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
13/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Augsburg kommt mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg im DFB-Pokal bei Energie Cottbus am 22. August. Zuvor gewann der FCA in der Vorbereitung mit 3:2 gegen Sassuolo und fertigte Schwaz mit 15:0 ab. Die beiden Niederlagen kassierten die Augsburger gegen Leeds United (0:4) und Bournemouth (2:5). Insgesamt erzielte Augsburg in diesen fünf Partien 20 Tore und kassierte sieben.

Schalke 04 weist ebenfalls drei Siege und zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen auf. Das jüngste Ergebnis war der 5:2-Sieg nach Verlängerung gegen Hallescher FC im DFB-Pokal am 24. August. Davor verlor Schalke in der Saisonvorbereitung zweimal 0:3 – gegen Real Madrid und Atalanta. Die Siege gelangen gegen Hessen Kassel (5:0), Fagiano Okayama FC (3:1) und im Pokal in Halle. Schalke erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte 14.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AugsburgUnentschiedenSchalke 04
2
2
1
Deutschland DFB-Pokal
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
END
8Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 29. Oktober 2024 statt: Augsburg gewann das DFB-Pokal-Duell in der WWK Arena mit 3:0. In den fünf dokumentierten Duellen gewann Augsburg zweimal, Schalke einmal, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Das einzige Bundesliga-Spiel in Augsburg aus diesem Zeitraum endete am 18. März 2023 mit einem 1:1.

Augsburg vs. Schalke 04: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
4
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
5
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
110032+13
S
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
7
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
9
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
10
AugsburgAugsburgFCA
00000000
11
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
12
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
13
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
14
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
15
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
17
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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