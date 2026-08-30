Das Spiel zwischen Augsburg und Schalke 04 beginnt am 30.08.2026, 17:30.

Anstoßzeit Augsburg gegen Schalke 04

Bundesliga - Spielwoche 1 30. Aug. 2026 - 11:30 WWK Arena

Wer zeigt / überträgt Augsburg vs Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Augsburg und Schalke 04 ist live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt alle Sonntagsspiele der Bundesliga live – die Partie ist über die DAZN-App oder den Livestream auf der Website abrufbar.

Augsburg vs. Schalke 04: Spielvorschau

Der FC Augsburg empfängt Schalke 04 zum Bundesliga-Auftakt in der WWK Arena. Für die Königsblauen ist es das erste Pflichtspiel in Deutschlands höchster Spielklasse nach dem Aufstieg aus der 2. Bundesliga.

Augsburg geht als Gastgeber mit Rückenwind in die Partie. Der FCA belegt nach dem Saisonstart Platz zwei der Bundesliga-Tabelle und hat sich zuletzt mit einem 2:0-Sieg bei Energie Cottbus im DFB-Pokal in Form gebracht.

Schalke reist mit breiter Brust nach Augsburg. Im DFB-Pokal mühte sich die Mannschaft von Trainer Miron Muslic beim Regionalligisten Hallescher FC zum 5:2-Sieg nach Verlängerung – ein Ergebnis, das mehr Kampfgeist als Klasse zeigte, aber den Aufstieg in die nächste Runde sicherte.

Im Mittelpunkt beim Aufsteiger steht Edin Dzeko. Der 40-jährige Bosnier traf in Halle doppelt, bereitete zudem einen weiteren Treffer vor und bewies einmal mehr, dass er auf höchstem Niveau noch immer den Unterschied machen kann. Trainer Muslic schwärmt offen von seinem Stürmer und sieht ihn als Schlüsselfigur im letzten Drittel.

Augsburg hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die WWK Arena kein einfaches Pflaster ist. Die Fuggerstädter schlugen Bayer Leverkusen in beiden direkten Bundesliga-Duellen der Saison 2025/26 und unterstrichen damit ihre Qualität als unbequemer Gegner.

Schalke steht vor einer schwierigen finanziellen Lage. Laut Berichten muss der Klub noch vor dem Ende des Transferfensters einen größeren Spielerverkauf realisieren, um einen möglichen Punktabzug für die Folgesaison zu vermeiden. Umso wichtiger ist ein gelungener Bundesliga-Einstand.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anpfiff in Augsburg erfolgt – alle Informationen zur Übertragung gibt es hier im Überblick.





Augsburg vs. Schalke 04: Aufstellungen

Form

Augsburg kommt mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg im DFB-Pokal bei Energie Cottbus am 22. August. Zuvor gewann der FCA in der Vorbereitung mit 3:2 gegen Sassuolo und fertigte Schwaz mit 15:0 ab. Die beiden Niederlagen kassierten die Augsburger gegen Leeds United (0:4) und Bournemouth (2:5). Insgesamt erzielte Augsburg in diesen fünf Partien 20 Tore und kassierte sieben.

Schalke 04 weist ebenfalls drei Siege und zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen auf. Das jüngste Ergebnis war der 5:2-Sieg nach Verlängerung gegen Hallescher FC im DFB-Pokal am 24. August. Davor verlor Schalke in der Saisonvorbereitung zweimal 0:3 – gegen Real Madrid und Atalanta. Die Siege gelangen gegen Hessen Kassel (5:0), Fagiano Okayama FC (3:1) und im Pokal in Halle. Schalke erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte 14.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 29. Oktober 2024 statt: Augsburg gewann das DFB-Pokal-Duell in der WWK Arena mit 3:0. In den fünf dokumentierten Duellen gewann Augsburg zweimal, Schalke einmal, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Das einzige Bundesliga-Spiel in Augsburg aus diesem Zeitraum endete am 18. März 2023 mit einem 1:1.

Augsburg vs. Schalke 04: Die Tabellen

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