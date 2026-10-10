Das Spiel zwischen Augsburg und Bayern München beginnt am 10.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Augsburg gegen Bayern München

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 09:30 WWK Arena

Wer zeigt / überträgt Augsburg vs Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München ist am Samstag live bei Sky WOW sowie in der großen Samstags-Konferenz bei DAZN zu verfolgen. Für beide Optionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Augsburg vs. Bayern München: Spielvorschau

Am Samstag, den 10. Oktober, empfängt der FC Augsburg den FC Bayern München in der WWK Arena zum Bundesliga-Duell des 5. Spieltags. Bayern reist als Tabellenführer-Anwärter in die Fuggerstadt und will die Dominanz aus den vergangenen Wochen bestätigen.

Augsburg steht in der Tabelle auf Rang vier und hat zuletzt gezeigt, dass er kein einfacher Gegner ist. Trainer Manuel Baum hat sein Team gut eingestellt, auch wenn die jüngsten Ergebnisse gemischt ausfielen.

Bei Bayern läuft es unter Vincent Kompany rund. Der Belgier hat seine Mannschaft auf Titelkurs gebracht, zuletzt mit einem beeindruckenden 7:0 gegen Union Berlin. Die Offensivabteilung um Harry Kane und Michael Olise funktioniert wie ein Uhrwerk.

Kane steht kurz vor einer Vertragsverlängerung und fühlt sich in München sichtlich wohl. Kompany betonte zuletzt, seine Aufgabe sei es, dem englischen Torjäger ein Umfeld zu schaffen, in dem er sein Bestes geben kann – und das gelingt offensichtlich.

Olise ist in dieser Saison ebenfalls in Topform und steht im Mittelpunkt von Verhandlungen über eine langfristige Verlängerung seines Vertrags. Bayern möchte den 24-Jährigen unbedingt halten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und was es sonst noch zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.





Augsburg vs. Bayern München: Aufstellungen

Form

Augsburg kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der FCA zwei Siege, zwei Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Hertha BSC in einem Freundschaftsspiel, in der Liga zuletzt eine 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen. Positiv: Augsburg schlug Eintracht Frankfurt auswärts mit 4:1 und besiegte Schalke 04 zu Hause mit 3:0.

Bayern präsentiert sich dagegen in bestechender Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, das einzige Ausrutscher ein torloses Remis gegen Schalke 04. Zuletzt gab es ein 7:0 gegen Union Berlin, zuvor ein 5:0 in der Champions League gegen Bodø/Glimt. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 14 Tore und kassierte nur ein einziges Gegentor – die Defensive steht kompakt.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams in der Bundesliga endete im Januar 2026 mit einem 2:1-Sieg für Bayern München in der eigenen Arena. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Bayern klar: Vier Siege stehen einem Unentschieden gegenüber, Augsburg wartet weiterhin auf einen Dreier gegen den Rekordmeister in dieser Serie.

Augsburg vs. Bayern München: Die Tabellen

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