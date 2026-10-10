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Wer zeigt / überträgt Augsburg vs. Bayern München heute live im TV und Livestream?

Augsburg - Bayern München
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In der Bundesliga spielt Augsburg gegen Bayern München. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Augsburg und Bayern München beginnt am 10.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Augsburg gegen Bayern München

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Bundesliga - Spielwoche 5
WWK Arena

Wer zeigt / überträgt Augsburg vs Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München ist am Samstag live bei Sky WOW sowie in der großen Samstags-Konferenz bei DAZN zu verfolgen. Für beide Optionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Augsburg vs. Bayern München: Spielvorschau

Am Samstag, den 10. Oktober, empfängt der FC Augsburg den FC Bayern München in der WWK Arena zum Bundesliga-Duell des 5. Spieltags. Bayern reist als Tabellenführer-Anwärter in die Fuggerstadt und will die Dominanz aus den vergangenen Wochen bestätigen.

Augsburg steht in der Tabelle auf Rang vier und hat zuletzt gezeigt, dass er kein einfacher Gegner ist. Trainer Manuel Baum hat sein Team gut eingestellt, auch wenn die jüngsten Ergebnisse gemischt ausfielen.

Bei Bayern läuft es unter Vincent Kompany rund. Der Belgier hat seine Mannschaft auf Titelkurs gebracht, zuletzt mit einem beeindruckenden 7:0 gegen Union Berlin. Die Offensivabteilung um Harry Kane und Michael Olise funktioniert wie ein Uhrwerk.

Kane steht kurz vor einer Vertragsverlängerung und fühlt sich in München sichtlich wohl. Kompany betonte zuletzt, seine Aufgabe sei es, dem englischen Torjäger ein Umfeld zu schaffen, in dem er sein Bestes geben kann – und das gelingt offensichtlich.

Olise ist in dieser Saison ebenfalls in Topform und steht im Mittelpunkt von Verhandlungen über eine langfristige Verlängerung seines Vertrags. Bayern möchte den 24-Jährigen unbedingt halten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und was es sonst noch zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.


Augsburg vs. Bayern München: Aufstellungen

Augsburg vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Augsburg crest
Augsburg
FCA
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
F. DahmenF. DahmenJ. GouweleeuwJ. GouweleeuwC. BrackelmannC. BrackelmannC. MatsimaC. MatsimaF. RiederF. RiederH. MassengoH. MassengoM. WolfM. WolfR. FellhauerR. FellhauerA. Claude-MauriceA. Claude-MauriceH. BehrensH. BehrensM. GregoritschM. GregoritschM. NeuerM. NeuerD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesL. DiazL. DiazA. PavlovicA. PavlovicM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
3-4-2-1
Augsburg

Startelf

Bayern München

Trainer

  • M. Baum
  • V. Kompany

Form

FCA

FCA - Form

S04
S3-0
SGE
S1-4
B04
U2-2
SVW
N3-2
BSC
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCB

FCB - Form

OSN
S1-4
S04
U0-0
BOD
S5-0
ELV
S1-2
FCU
S7-0
Tor erzielt (kassiert)
18/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Augsburg kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der FCA zwei Siege, zwei Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Hertha BSC in einem Freundschaftsspiel, in der Liga zuletzt eine 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen. Positiv: Augsburg schlug Eintracht Frankfurt auswärts mit 4:1 und besiegte Schalke 04 zu Hause mit 3:0.

Bayern präsentiert sich dagegen in bestechender Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, das einzige Ausrutscher ein torloses Remis gegen Schalke 04. Zuletzt gab es ein 7:0 gegen Union Berlin, zuvor ein 5:0 in der Champions League gegen Bodø/Glimt. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 14 Tore und kassierte nur ein einziges Gegentor – die Defensive steht kompakt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AugsburgUnentschiedenBayern München
1
0
4
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
7Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams in der Bundesliga endete im Januar 2026 mit einem 2:1-Sieg für Bayern München in der eigenen Arena. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Bayern klar: Vier Siege stehen einem Unentschieden gegenüber, Augsburg wartet weiterhin auf einen Dreier gegen den Rekordmeister in dieser Serie.

Augsburg vs. Bayern München: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
5
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
7
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
8
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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